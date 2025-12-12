Logo
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat

W wieku 76 odeszła Magda Umer, piosenkarka, wykonawczyni śpiewanej poezji, dziennikarka, reżyserka, scenarzystka i autorka recitali. 

Michał Jarecki
magda umer nie żyje
Magda Umer debiutowała na scenie pod koniec lat 60. - zaczęło się od studenckich kabaretów. Potem przyszedł czas na artystyczne festiwale i KFPP w Opolu. Zwycięstwa, triumfy wyróżnienia. Lata 70. należały do niej, podobnie jak wiele późniejszych edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. „Widzisz, mały”, „Szpetni czterdziestoletni”, „Kiedy mnie już nie będzie” - tymi utworami w jej wykonaniu zachwycali się wszyscy.

W 1997 r. Ewa Umer wyreżyserowała koncert „Zielono mi” - hołd dla Agnieszki Osieckiej, również w ramach Opola. Była też autorką słów do wielu kompozycji, między innymi z repertuaru Maryli Rodowicz. Na koncie miała w sumie osiem albumów studyjnych. Pierwszy to „Magda Umer” z 1972, ostatni - „Kolędy” z 2017.

Ewa Umer nie żyje. Miała 76 lat

Była aktywna na scenie właściwie przez całe życie. Nawet w czerwcu tego roku można ją było usłyszeć podczas opolskiego festiwalu. Niestety, w wakacje musiała odwołać planowane recitale, a jej przedstawicielka potwierdziła zdrowotne komplikacje. Bez szczegółów. 

Dziś informację o śmierci artystki przekazali jej synowie; bliscy żegnają ją w mediach społecznościowych. 

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać

- napisali Mateusz i Franciszek.

Zdjęcie główne: screen z YouTube

Michał Jarecki
12.12.2025 15:40
Tagi: piosenkarkiŚmierć
