Czy powstanie Na noże 4? Wszystko, co wiemy
Do streamingu trafiła już, długo wyczekiwana, trzecia odsłona kultowej kryminalnej serii "Na noże". W związku z tym, oprócz ekscytacji premierą, naturalnie pojawiają się pytania o to, czy na "Żywym czy martwym" się skończy, czy dostaniemy kolejną, czwartą część.
Benoit Blanc (Daniel Craig) szybko stał się jednym z najbardziej kultowych filmowych detektywów ostatnich lat. Tym razem zajmuje się tajemniczym morderstwa monsiniora Jeffersona Wicksa (Josh Brolin). Jedną z kluczowych postaci w tej historii jest młody, skonfliktowany wcześniej ze zmarłym, ksiądz Jud Duplenticy (Josh O'Connor), który staje się czołowym podejrzanym w sprawie. Z biegiem czasu sprawa okazuje się znacznie trudniejsza, niż Blanc przypuszczał. Kto wie, czy nie najtrudniejsza, z jaką kiedykolwiek się zmagał.
Na noże 4 - czy powstanie kolejna część serii?
Po różnych jakościowo próbach reanimacji losów Herkulesa Poirot, kino detektywistyczne znalazło nowego "faworyta". Stała się nim właśnie seria "Na noże", za którą stoi jeden z najciekawszych współczesnych reżyserów, Rian Johnson. Bogata w uznane nazwiska obsada, zawiłe zagadki, zwroty akcji, istotny aspekt komediowy, świetnie skonstruowane i przewrotne scenariusze - wszystko to złożyło się na powszechną sympatię do tej serii filmów ze strony krytyków oraz publiczności. Nie inaczej jest w przypadku "Żywego czy martwego". Skoro produkcje z Benoit Blancem w roli głównej cieszą się takim sukcesem, jawi się pytanie: czy widzowie doczekają się kolejnych odsłon przygód ekscentrycznego detektywa?
Choć oficjalnych informacji na ten temat póki co brakuje, zdaje się, że temat "Na noże 4" nie jest absolutnie zamknięty. W listopadzie Rian Johnson, twórca serii, na łamach The Hollywood Reporter jasno zapowiedział, że jest gotowy by kręcić kolejne filmy, a wraz z odtwórcą głównej roli, Danielem Craigiem, rozmawiają już na temat tego, w którą stronę mogłaby zmierzać historia.
Czuję się kreatywnie naładowany energią po nakręceniu tego filmu. Daniel i ja już zaczynamy myśleć… co mogłoby być następnym razem, jeśli nakręcimy jeszcze jeden?
Rian Johnson wspomniał ponadto, że ma już pomysł na to, kogo chciałby obsadzić w jednej z głównych ról takiego filmu. W wywiadzie dla Variety ujawnił, że jego zdaniem idealną kandydatką do występu w "Na noże 4" byłaby Meryl Streep.
Mam wrażenie, że Meryl Streep dałaby radę. Urodziła się, żeby zagrać w takim filmie; jest przezabawna. Jest tylko jeden problem: w ogóle jej nie znam [śmiech].
Poprzez realizację trzech filmów z serii "Na noże", Rian Johnson wywiązał się z umowy z Netfliksem - "Żywy czy martwy" to ostatnia produkcja, którą w ramach kontraktu reżyser zobowiązał się dostarczyć. Pytania o dalszą współpracę pozostają otwarte, tym bardziej, że swego czasu na jaw wyszedł konflikt związany z "Glass Onion", drugiej części serii. Według Johnsona, nie doczekała się ona odpowiedniej premiery kinowej przez Netfliksa, któremu zależało na premierze streamingowej.
Wygląda na to, że reżyser teraz jest wolnym duchem, a biorąc pod uwagę żyłę złota, jaką jest jakościowo seria "Na noże", oraz nazwiska, które Johnson gromadzi w obsadzie, to nawet jeśli Netflix nie zaproponuje mu nowej, korzystnej umowy, znajdą się inni chętni, by patronować potencjalnej czwartej części filmu. Można zatem przypuścić, że czwarta część - prędzej czy później - powstanie. Zmarnowanie takiej szansy byłoby sporą tragedią.
Na noże 3 - obsada filmu
- Daniel Craig – Benoit Blanc
- Josh O’Connor – Jud Duplenticy
- Glenn Close – Martha Delacroix
- Josh Brolin – Jefferson Wicks
- Mila Kunis – Geraldine Scott
- Jeremy Renner – dr Nat Sharp
- Kerry Washington – Vera Draven
- Andrew Scott – Lee Ross
- Cailee Spaeny – Simone Vivane
- Daryl McCormack – Cy Draven
- Thomas Haden Church – Samson Holt
"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" można już obejrzeć na Netfliksie.
