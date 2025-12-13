Wojna na Disney+. Fantasy atakuje kinowe hity i podbija serca użytkowników

Ładowanie...

Disney ma wiele powodów do radości. Jego najnowsza animacja przebija właśnie granicę miliarda dolarów w światowym box offisie. To już drugi tegoroczny film wytwórni, który może pochwalić się takim osiągnięciem. Parę miesięcy temu udało się to aktorskiej wersji "Lilo i Stitcha". Teraz w jej ślady idzie "Zwierzogród 2", od jakiegoś czasu wzbudzający już niezdrowe zainteresowanie użytkowników Disney+.



Podobnie jak w przypadku "Lilo i Stitcha" tuż przed kinową premierą "Zwierzogrodu 2" użytkownicy Disney+ zainteresowali się treściami z filmem powiązanymi. Co prawda już tak chętnie nie sięgają do kilkuminutowego materiału zza kulis produkcji, ale nie chcą odpuścić serialowi "Zwierzogród+". On aktualnie znajduje się na siódmym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Na swój sposób wspiera więc pierwszą część "Zwierzogrodu", która zdominowała zestawienie.

Disney+ - co obejrzeć?

Możemy spokojnie założyć, że użytkownicy Disney+ przed seansem "Zwierzogrodu 2" przypominają sobie lub zapoznają się z jedynką. Bo, jak już dobrze wiemy, hity Disneya w kinach mają ogromny wpływ na to, co ogląda się na jego platformie w naszym kraju. Użytkownicy uwielbiają przecież filmy prosto z ekranów. Dlatego też "Państwo Rose", którzy jeszcze niedawno gościli w kinach, teraz zajmują czwarte miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie.

Weźmy jednak pod uwagę, że Disney+ to nie tylko filmy z kina. Platforma ma do zaoferowania znacznie więcej, łącznie z oryginalnymi serialami - niedostępnymi nigdzie indziej. Jednym z nich jest "Percy Jackson i bogowie olimpijscy", który w 2023 roku cieszył się wystarczającą popularnością, żeby dostać 2. sezon. Fani długo musieli na niego czekać, bo nowe odcinki zaledwie parę dni temu, dokładnie w minioną środę, zadebiutowały na platformie.

W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju 2. sezon "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" jeszcze szału nie robi. Serialowi fantasy trzeba dać trochę czasu. Ma wszelki potencjał, żeby za chwilę stać się w Polsce hitem. Użytkownicy na pewno zaraz po niego sięgną, bo ich przygoda z nim dopiero się rozpoczyna.

W minioną środę na Disney+ zadebiutowały dopiero dwa pierwsze odcinki 2. sezonu "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich". Łącznie ma ich być osiem, a kolejne będą debiutować na platformie w tygodniowych odstępach w nadchodzące środy. Tak będzie do 21 stycznia 2026 roku, kiedy to w serwisie pojawi się finał nowej odsłony serialu fantasy. Co potem?

Przy odrobinie szczęścia fani "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" tym razem nie będą musieli dwóch lat czekać na nowe odcinki. 3. sezon serialu fantasy potwierdzono jeszcze w marcu, a zdjęcia do niego ruszyły w sierpniu. Nieoficjalnie mówi się, że może zadebiutować na Disney+ pod koniec przyszłego roku. Ale na razie są to tylko spekulacje. Na ich potwierdzenie musimy jeszcze poczekać.



Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Zwierzogród Grinch. Świąt nie będzie Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego Państwo Rose Shrek Avatar. Istota wody Zwierzogród+ Shrek 2 Avatar Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Rafał Christ 13.12.2025 07:59

