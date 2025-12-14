Możliwe podtopienia na Netfliksie. Nie uciekniecie przed filmem katastroficznym

Ładowanie...

Passa filmowych sukcesów Netfliksa ciągle trwa. Platforma już od dłuższego czasu serwuje nam kolejne hity - tym razem może już nie tak komercyjne jak wcześniej, ale na pewno artystyczne. Bardzo jej zależy na zgarnięciu jak największej liczby nagród w nadchodzącym sezonie. Dlatego dostaliśmy już "Dom pełen dynamitu", "Frankensteina", "Sny o pociągach" czy "Jaya Kellego". W miniony piątek dołączył do nich "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"", który już zdążył zawładnąć czasem użytkowników serwisu.



Tak być musiało, bo przecież subskrybenci Netfliksa pokochali poprzednią część "Na noże" i od dawna z niecierpliwością wypatrywali "Żywego czy martwego". Produkcja jeszcze przed swoją premierą została okrzyknięta najlepszym kryminałem 2025 roku, więc platforma z przytupem kończy pochód głośnych filmowych premier tego roku. Podkreślmy jednak: głośnych. W zanadrzu ma jeszcze parę tytułów, które zapowiadają się znakomicie, aczkolwiek nie ma wokół nich dużego szumu.

Netflix - co obejrzeć?

Jedną z takich cichszych, a świetnie się zapowiadających premier jest zbliżająca się "Wielka powódź". Ten koreański film katastroficzny zabiera nas do dnia, który może być ostatnim. Serio! W produkcji nie brakuje elementów science fiction, bo akcja osadzona jest w świecie całkowicie zalanym przez tytułową powódź. Fabuła śledzi losy osób, desperacko walczących o uratowanie życia dziecka. Co oczywiście w zaistniałej sytuacji do najłatwiejszych nie należy.

Po trailerze możemy wywnioskować, że "Wielka powódź" będzie nie tylko trzymać w napięciu, ale też powali nas efektami specjalnymi. Wygląda przecież obłędnie, przez co możemy się spodziewać sporej dawki rozrywki, którą będziemy oglądać ze skraju kanapy. W takich właśnie tytułach specjalizuje się Korea Południowa. Użytkownicy Netfliksa mogli się o tym przekonać wielokrotnie i ciągle łakną więcej. Platforma po prostu dba, aby dostali, czego potrzebują.

Dlatego też subskrybenci w przyszłym tygodniu mogą spodziewać się nie tylko nowego filmu katastroficznego z Korei, ale też powrotu uwielbianego serialu. W najbliższych dniach na Netfliksie pojawi się przecież 5. sezon "Emily w Paryżu". Opowieść o młodej Amerykance w stolicy Francji konsekwentnie podbija serca użytkowników platformy już od 2020 roku. I nie zapowiada się, żeby nadchodząca odsłona miała cieszyć się mniejszą popularnością niż dotychczasowe.

Spokojnie! Netflix zadbał, żebyśmy nie musieli się rozdwajać, chcąc obejrzeć zarówno "Wielką powódź" jak i 5. sezon "Emily w Paryżu" już w dniu premiery. Koreański film katastroficzny zadebiutuje na platformie dzień po nowej odsłonie uwielbianego serialu. Stanie się to dokładnie w najbliższy piątek, 20 grudnia.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów – 08/12

Masaka Kids: Muzyka w sercu – 09/12

Krwawe Wybrzeże S2 – 09/12

Zbuntowani zakochani – 09/12

Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz – 10/12

Wypadek S2 – 10/12

Record of Ragnarok S3 – 10/12

Zamach na Papieża – 10/12

Jak porwałem swojego tatę – 11/12

Zagubiony talent – 11/12

Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 – 11/12

Człowiek kontra dziecko – 11/12

Mieścina – 11/12

Tomb Raider: Legenda Lary Croft S2 – 11/12

Żywy czy martwy: Na noże – 12/12

Facet na święta S3 – 12/12

Miasto cieni – 12/12

Krudowie – 12/12

Niedokończony interes – 12/12

Krudowie 2: Nowa era – 12/12

Bumblebee – 13/12

Czekając na miłość – 13/12

Robby Hoffman: Wake Up – 14/12

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Zwierzęce zagadki: Rozdział 6 15/12/2025

Solar Opposites: Sezon 1 15/12/2025

Wstrząs 15/12/2025

Skok przez płot 15/12/2025

Chappie 15/12/2025

The Hunting Wives: Sezon 1 15/12/2025

Little Angel: Część 7 16/12/2025

Kulinarna walka klas: Sezon 2 16/12/2025

Morderstwo w Monako 17/12/2025

Co jest w pudełku? 17/12/2025

Opiekun moich dzieci: Sezon 3 17/12/2025

10DANCE 18/12/2025

Emily w Paryżu: Sezon 5 18/12/2025

VI Batalion 18/12/2025

Top Gun 19/12/2025

Wątpliwość 19/12/2025

Grinch: świąt nie będzie 19/12/2025

Grinch 19/12/2025

Scotty James: Pipe Dream 19/12/2025

1975: Rok, który zmienił Amerykę 19/12/2025

Wielka powódź 19/12/2025

Bohaterowie potrzebni od zaraz 19/12/2025

Jake Paul vs. Anthony Joshua 20/12/2025

The Lesson 20/12/2025

Mustang z Dzikiej Doliny 20/12/2025

The Blackening 20/12/2025

Rafał Christ 14.12.2025 08:36

