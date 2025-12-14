Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Możliwe podtopienia na Netfliksie. Nie uciekniecie przed filmem katastroficznym

Przed nadchodzącym filmem katastroficznym Netfliksa nic was nie uchroni. Nawet nie próbujcie się przed nim bronić, ani zakłamywać rzeczywistości, że nie zamierzacie go oglądać. Wszyscy użytkownicy platformy chętnie "Wielką powódź" obejrzą, bo zapowiada się znakomicie.

Rafał Christ
wielka powódź film katastroficzny netflix co obejrzeć
REKLAMA

Passa filmowych sukcesów Netfliksa ciągle trwa. Platforma już od dłuższego czasu serwuje nam kolejne hity - tym razem może już nie tak komercyjne jak wcześniej, ale na pewno artystyczne. Bardzo jej zależy na zgarnięciu jak największej liczby nagród w nadchodzącym sezonie. Dlatego dostaliśmy już "Dom pełen dynamitu", "Frankensteina", "Sny o pociągach" czy "Jaya Kellego". W miniony piątek dołączył do nich "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"", który już zdążył zawładnąć czasem użytkowników serwisu.

Tak być musiało, bo przecież subskrybenci Netfliksa pokochali poprzednią część "Na noże" i od dawna z niecierpliwością wypatrywali "Żywego czy martwego". Produkcja jeszcze przed swoją premierą została okrzyknięta najlepszym kryminałem 2025 roku, więc platforma z przytupem kończy pochód głośnych filmowych premier tego roku. Podkreślmy jednak: głośnych. W zanadrzu ma jeszcze parę tytułów, które zapowiadają się znakomicie, aczkolwiek nie ma wokół nich dużego szumu.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Jedną z takich cichszych, a świetnie się zapowiadających premier jest zbliżająca się "Wielka powódź". Ten koreański film katastroficzny zabiera nas do dnia, który może być ostatnim. Serio! W produkcji nie brakuje elementów science fiction, bo akcja osadzona jest w świecie całkowicie zalanym przez tytułową powódź. Fabuła śledzi losy osób, desperacko walczących o uratowanie życia dziecka. Co oczywiście w zaistniałej sytuacji do najłatwiejszych nie należy.

Po trailerze możemy wywnioskować, że "Wielka powódź" będzie nie tylko trzymać w napięciu, ale też powali nas efektami specjalnymi. Wygląda przecież obłędnie, przez co możemy się spodziewać sporej dawki rozrywki, którą będziemy oglądać ze skraju kanapy. W takich właśnie tytułach specjalizuje się Korea Południowa. Użytkownicy Netfliksa mogli się o tym przekonać wielokrotnie i ciągle łakną więcej. Platforma po prostu dba, aby dostali, czego potrzebują.

Dlatego też subskrybenci w przyszłym tygodniu mogą spodziewać się nie tylko nowego filmu katastroficznego z Korei, ale też powrotu uwielbianego serialu. W najbliższych dniach na Netfliksie pojawi się przecież 5. sezon "Emily w Paryżu". Opowieść o młodej Amerykance w stolicy Francji konsekwentnie podbija serca użytkowników platformy już od 2020 roku. I nie zapowiada się, żeby nadchodząca odsłona miała cieszyć się mniejszą popularnością niż dotychczasowe.

Spokojnie! Netflix zadbał, żebyśmy nie musieli się rozdwajać, chcąc obejrzeć zarówno "Wielką powódź" jak i 5. sezon "Emily w Paryżu" już w dniu premiery. Koreański film katastroficzny zadebiutuje na platformie dzień po nowej odsłonie uwielbianego serialu. Stanie się to dokładnie w najbliższy piątek, 20 grudnia.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów – 08/12
  • Masaka Kids: Muzyka w sercu – 09/12
  • Krwawe Wybrzeże S2 – 09/12
  • Zbuntowani zakochani – 09/12
  • Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz – 10/12
  • Wypadek S2 – 10/12
  • Record of Ragnarok S3 – 10/12
  • Zamach na Papieża – 10/12
  • Jak porwałem swojego tatę – 11/12
  • Zagubiony talent – 11/12
  • Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 – 11/12
  • Człowiek kontra dziecko – 11/12
  • Mieścina – 11/12
  • Tomb Raider: Legenda Lary Croft S2 – 11/12
  • Żywy czy martwy: Na noże – 12/12
  • Facet na święta S3 – 12/12
  • Miasto cieni – 12/12
  • Krudowie – 12/12
  • Niedokończony interes – 12/12
  • Krudowie 2: Nowa era – 12/12
  • Bumblebee – 13/12
  • Czekając na miłość – 13/12
  • Robby Hoffman: Wake Up – 14/12
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Zwierzęce zagadki: Rozdział 6 15/12/2025
  • Solar Opposites: Sezon 1 15/12/2025
  • Wstrząs 15/12/2025
  • Skok przez płot 15/12/2025
  • Chappie 15/12/2025
  • The Hunting Wives: Sezon 1 15/12/2025
  • Little Angel: Część 7 16/12/2025
  • Kulinarna walka klas: Sezon 2 16/12/2025
  • Morderstwo w Monako 17/12/2025
  • Co jest w pudełku? 17/12/2025
  • Opiekun moich dzieci: Sezon 3 17/12/2025
  • 10DANCE 18/12/2025
  • Emily w Paryżu: Sezon 5 18/12/2025
  • VI Batalion 18/12/2025
  • Top Gun 19/12/2025
  • Wątpliwość 19/12/2025
  • Grinch: świąt nie będzie 19/12/2025
  • Grinch 19/12/2025
  • Scotty James: Pipe Dream 19/12/2025
  • 1975: Rok, który zmienił Amerykę 19/12/2025
  • Wielka powódź 19/12/2025
  • Bohaterowie potrzebni od zaraz 19/12/2025
  • Jake Paul vs. Anthony Joshua 20/12/2025
  • The Lesson 20/12/2025
  • Mustang z Dzikiej Doliny 20/12/2025
  • The Blackening 20/12/2025
REKLAMA
Rafał Christ
14.12.2025 08:36
Tagi: Co obejrzeć?Emily w Paryżufilmy katastroficzneFilmy Netflix
Najnowsze
6:11
Droga do prawdy dobiegła końca. Będzie 2. sezon świetnego kryminału?
Aktualizacja: 2025-12-14T06:11:00+01:00
5:16
Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-14T05:16:00+01:00
20:59
Przed nami finał To: Witajcie w Derry. Na te 3 pytania muszę dostać odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-13T20:59:49+01:00
14:32
Czy powstanie Na noże 4? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-13T14:32:00+01:00
13:11
Ulubiony świąteczny klasyk Polaków wraca do kin. Tak, chodzi o Kevina
Aktualizacja: 2025-12-13T13:11:00+01:00
11:12
Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-13T11:12:00+01:00
10:03
HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne
Aktualizacja: 2025-12-13T10:03:00+01:00
9:11
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję
Aktualizacja: 2025-12-13T09:11:00+01:00
7:59
Wojna na Disney+. Fantasy atakuje kinowe hity i podbija serca użytkowników
Aktualizacja: 2025-12-13T07:59:00+01:00
19:15
Kto zabił prałata Wicksa? Wyjaśniamy zakończenie filmu Na noże 3
Aktualizacja: 2025-12-12T19:15:31+01:00
18:18
Najszybszy film 2025 roku wjechał właśnie do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-12T18:18:13+01:00
15:40
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat
Aktualizacja: 2025-12-12T15:40:40+01:00
15:07
"Na noże 3" to najlepszy kryminał tego roku. "Jedynka" śpi w nogach
Aktualizacja: 2025-12-12T15:07:45+01:00
13:01
Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
Aktualizacja: 2025-12-12T13:01:52+01:00
11:53
Dom dobry naprawdę pomaga ofiarom przemocy. Wzrost o ponad 200%
Aktualizacja: 2025-12-12T11:53:36+01:00
10:35
Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Aktualizacja: 2025-12-12T10:35:09+01:00
10:01
Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku
Aktualizacja: 2025-12-12T10:01:56+01:00
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
18:31
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny
Aktualizacja: 2025-12-11T18:31:02+01:00
18:03
Tak wygląda zwiastun Supergirl. Ta aktorka jest idealna
Aktualizacja: 2025-12-11T18:03:40+01:00
17:10
Nowe Supernatural jest jak sezon 1,5. Zabiera nas do najlepszego okresu historii Deana i Sama
Aktualizacja: 2025-12-11T17:10:44+01:00
13:52
Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór
Aktualizacja: 2025-12-11T13:52:55+01:00
12:17
Mata wściekły na polityków Koalicji Obywatelskiej. Co to za wolta?
Aktualizacja: 2025-12-11T12:17:42+01:00
11:17
Czy Zamach na papieża to film na faktach? Pasikowski podbija Netfliksa
Aktualizacja: 2025-12-11T11:17:07+01:00
9:36
Islandia też ucieka z Eurowizji. Zaraz Polska zostanie sama z Izraelem
Aktualizacja: 2025-12-11T09:36:08+01:00
8:37
Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Aktualizacja: 2025-12-11T08:37:54+01:00
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
19:11
Odkryłem ten serial fantasy na HBO Max dzięki rolkom YouTube'a. Nie mogę się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-10T19:11:00+01:00
17:04
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu
Aktualizacja: 2025-12-10T17:04:00+01:00
15:01
Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:01:54+01:00
13:28
Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga
Aktualizacja: 2025-12-10T13:28:49+01:00
12:21
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV
Aktualizacja: 2025-12-10T12:21:15+01:00
11:35
Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?
Aktualizacja: 2025-12-10T11:35:54+01:00
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
8:56
Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą
Aktualizacja: 2025-12-10T08:56:04+01:00
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA