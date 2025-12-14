Możliwe podtopienia na Netfliksie. Nie uciekniecie przed filmem katastroficznym
Przed nadchodzącym filmem katastroficznym Netfliksa nic was nie uchroni. Nawet nie próbujcie się przed nim bronić, ani zakłamywać rzeczywistości, że nie zamierzacie go oglądać. Wszyscy użytkownicy platformy chętnie "Wielką powódź" obejrzą, bo zapowiada się znakomicie.
Passa filmowych sukcesów Netfliksa ciągle trwa. Platforma już od dłuższego czasu serwuje nam kolejne hity - tym razem może już nie tak komercyjne jak wcześniej, ale na pewno artystyczne. Bardzo jej zależy na zgarnięciu jak największej liczby nagród w nadchodzącym sezonie. Dlatego dostaliśmy już "Dom pełen dynamitu", "Frankensteina", "Sny o pociągach" czy "Jaya Kellego". W miniony piątek dołączył do nich "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"", który już zdążył zawładnąć czasem użytkowników serwisu.
Tak być musiało, bo przecież subskrybenci Netfliksa pokochali poprzednią część "Na noże" i od dawna z niecierpliwością wypatrywali "Żywego czy martwego". Produkcja jeszcze przed swoją premierą została okrzyknięta najlepszym kryminałem 2025 roku, więc platforma z przytupem kończy pochód głośnych filmowych premier tego roku. Podkreślmy jednak: głośnych. W zanadrzu ma jeszcze parę tytułów, które zapowiadają się znakomicie, aczkolwiek nie ma wokół nich dużego szumu.
Netflix - co obejrzeć?
Jedną z takich cichszych, a świetnie się zapowiadających premier jest zbliżająca się "Wielka powódź". Ten koreański film katastroficzny zabiera nas do dnia, który może być ostatnim. Serio! W produkcji nie brakuje elementów science fiction, bo akcja osadzona jest w świecie całkowicie zalanym przez tytułową powódź. Fabuła śledzi losy osób, desperacko walczących o uratowanie życia dziecka. Co oczywiście w zaistniałej sytuacji do najłatwiejszych nie należy.
Po trailerze możemy wywnioskować, że "Wielka powódź" będzie nie tylko trzymać w napięciu, ale też powali nas efektami specjalnymi. Wygląda przecież obłędnie, przez co możemy się spodziewać sporej dawki rozrywki, którą będziemy oglądać ze skraju kanapy. W takich właśnie tytułach specjalizuje się Korea Południowa. Użytkownicy Netfliksa mogli się o tym przekonać wielokrotnie i ciągle łakną więcej. Platforma po prostu dba, aby dostali, czego potrzebują.
Dlatego też subskrybenci w przyszłym tygodniu mogą spodziewać się nie tylko nowego filmu katastroficznego z Korei, ale też powrotu uwielbianego serialu. W najbliższych dniach na Netfliksie pojawi się przecież 5. sezon "Emily w Paryżu". Opowieść o młodej Amerykance w stolicy Francji konsekwentnie podbija serca użytkowników platformy już od 2020 roku. I nie zapowiada się, żeby nadchodząca odsłona miała cieszyć się mniejszą popularnością niż dotychczasowe.
Spokojnie! Netflix zadbał, żebyśmy nie musieli się rozdwajać, chcąc obejrzeć zarówno "Wielką powódź" jak i 5. sezon "Emily w Paryżu" już w dniu premiery. Koreański film katastroficzny zadebiutuje na platformie dzień po nowej odsłonie uwielbianego serialu. Stanie się to dokładnie w najbliższy piątek, 20 grudnia.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Elmo i Mark Rober: Dzień Prezentów – 08/12
- Masaka Kids: Muzyka w sercu – 09/12
- Krwawe Wybrzeże S2 – 09/12
- Zbuntowani zakochani – 09/12
- Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz – 10/12
- Wypadek S2 – 10/12
- Record of Ragnarok S3 – 10/12
- Zamach na Papieża – 10/12
- Jak porwałem swojego tatę – 11/12
- Zagubiony talent – 11/12
- Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca: Część 2 – 11/12
- Człowiek kontra dziecko – 11/12
- Mieścina – 11/12
- Tomb Raider: Legenda Lary Croft S2 – 11/12
- Żywy czy martwy: Na noże – 12/12
- Facet na święta S3 – 12/12
- Miasto cieni – 12/12
- Krudowie – 12/12
- Niedokończony interes – 12/12
- Krudowie 2: Nowa era – 12/12
- Bumblebee – 13/12
- Czekając na miłość – 13/12
- Robby Hoffman: Wake Up – 14/12
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Zwierzęce zagadki: Rozdział 6 15/12/2025
- Solar Opposites: Sezon 1 15/12/2025
- Wstrząs 15/12/2025
- Skok przez płot 15/12/2025
- Chappie 15/12/2025
- The Hunting Wives: Sezon 1 15/12/2025
- Little Angel: Część 7 16/12/2025
- Kulinarna walka klas: Sezon 2 16/12/2025
- Morderstwo w Monako 17/12/2025
- Co jest w pudełku? 17/12/2025
- Opiekun moich dzieci: Sezon 3 17/12/2025
- 10DANCE 18/12/2025
- Emily w Paryżu: Sezon 5 18/12/2025
- VI Batalion 18/12/2025
- Top Gun 19/12/2025
- Wątpliwość 19/12/2025
- Grinch: świąt nie będzie 19/12/2025
- Grinch 19/12/2025
- Scotty James: Pipe Dream 19/12/2025
- 1975: Rok, który zmienił Amerykę 19/12/2025
- Wielka powódź 19/12/2025
- Bohaterowie potrzebni od zaraz 19/12/2025
- Jake Paul vs. Anthony Joshua 20/12/2025
- The Lesson 20/12/2025
- Mustang z Dzikiej Doliny 20/12/2025
- The Blackening 20/12/2025