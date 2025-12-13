Logo
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję

Niby nowy rok, nowi my, ale trudno wyzbyć się starych przyzwyczajeń. Pewnie dlatego użytkownikom Prime Video po dłuższej przerwie znowu akcja w głowach. Rozpływają się nad "Skokiem stulecia 2", na dokładkę biorąc jego poprzednika. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona Gerard Butler nie ma więc sobie równych.

Rafał Christ
skok stulecia 2 amazon prime video co obejrzeć filmy akcji
Ostatnio użytkownicy Prime Video trochę od akcji odeszli. Coś tam oglądali, ale bardziej interesowały ich young adultowe romanse (szczególnie "Tego lata stałam się piękna"), animacje dla dorosłych (do niedawna "Hazbin Hotel", a później "Potężna dziewiątka") i thrillery (najświeższy: "Zły zamiar"). Ale ostatnio na platformę zawitał Gerard Butler ze swoim nowym filmem. To subskrybenci Amazona przypomnieli sobie o starych nawykach i swoim zamiłowaniu do sensacyjnych atrakcji.

A "Skok stulecia 2" nudzić się nie pozwala. To film, w którym jest sporo akcji, podszytych komedią. Bo tym razem stojący za kamerą Christian Gudegast wprowadza do świata przedstawionego nieco powietrza. Grany przez Gerarda Butlera Duży Nick już nie tylko zajmuje się pracą, ale też potrafi ostro poimprezować. W końcu stracił odznakę. I teraz na własną rękę ściga człowieka, przez którego do tego doszło. Za Donniem rusza aż do Europy, gdzie wplątuje się w skok na największą giełdę diamentów na świecie.

Prime Video - co obejrzeć?

Liche sojusze, niespodziewane zdrady i mafia, która bezwzględnie dba o swoje - wszystko to zapewnia "Skokowi stulecia 2" całe mnóstwo zwrotów akcji. Pomiędzy nimi reżyser prezentuje widowiskowe pościgi i strzelaniny, ale całkiem nieźle potrafi też zbudować napięcie. Z dodatkiem humoru sequel ten okazuje się lepszy od jedynki. Bardziej przypadł do gustu krytykom i widzowie całkiem go polubili, przez co na początku roku królował w światowym box offisie.

U nas co prawda do kin nie trafił, ale jeszcze w styczniu pojawił się na VOD. "Skok stulecia 2" do niedawna mogliśmy obejrzeć jedynie za dodatkową opłatą, a teraz zadebiutował na Prime Video, gdzie jest dostępny w ramach subskrypcji. I wreszcie zabłysnął. W topce najpopularniejszych tytułów na platformie Amazona nie ma sobie równych. Twardo zajmuje pierwsze miejsce. Ale to nie wszystko. Subskrybenci wyszli bowiem z założenia, że Gerarda Butlera nigdy za wiele. Jeszcze w tak brawurowej roli.

Nieważne czy użytkownicy Prime Video przed dwójką postanowili sobie przypomnieć jedynkę, czy po dwójce postanowili się z nią zapoznać. Ważne że "Skok stulecia" wspiera swój sequel w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. I to całkiem mocno, bo w tym tygodniu zawędrował aż na czwarte miejsce zestawienia.

W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video między "Skokami stulecia" znalazło się miejsce na produkcje oryginalne platformy. Największy szał robi "Potężna Dziewiątka" ("The Mighty Nein") - animacja fantasy dla dorosłych, która niedawno zadebiutowała w serwisie i teraz użytkownicy z niecierpliwością wyczekują pojawiających się w środy odcinków. Dlatego spin-off "Legendy Vos Machiny" już od paru tygodni nie schodzi z podium zestawienia. Aktualnie zajmuje jego środkowy stopień.

Wydawałoby się, że filmy akcji i fantasy niekoniecznie pasuje do trwającego właśnie okresu świątecznego. Ale użytkownicy Prime Video wcale Bożego Narodzenia nie bojkotują. Dają się ponieść jego wszechobecnemu już klimatowi, oglądając "Co za radość". Świąteczna komedia z Michelle Pfeiffer i Chloe Grace Moretz błyszczy na trzecim miejscu topki najpopularniejszych tytułów na platformie Amazona niczym pierwsza gwiazdka.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Skok stulecia 2
  2. The Mighty Nein
  3. Co za radość
  4. Skok stulecia
  5. Ona jedzie z przodu
  6. Maxton Hall
  7. Po polowaniu
  8. Fallout
  9. Merv
  10. Wybryk
13.12.2025 09:11
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję
