Przed nami finał To: Witajcie w Derry. Na te 3 pytania muszę dostać odpowiedź

„To: Witajcie w Derry” zbliża się do końca. Przed nami finałowy odcinek serialu. Serial musi rozwiązać 3 ważne kwestie.

Konrad Chwast
to witajcie w derry will final kiedy
Już za chwilę w HBO Max pojawi się finałowy odcinek serialu „To: Witajcie w Derry”. Produkcja doprowadziła nas do finału, rąbiąc, gryząc i paląc, ale wszystko wskazuje na to, że twórcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Czego możemy spodziewać się po ostatnim odcinku?

Finał serialu „To: Witajcie w Derry”.

Niezbyt długa ta podróż do Derry, choć odległa. Serial HBO Max zabrał nas kilkadziesiąt lat wstecz, aby pokazać, jak potworny klaun prześladował miasto, zanim został ostatecznie pokonany przez Klub Frajerów. Fabuła jest o tyle osobliwa, że już na starcie wiemy, jak z grubsza zakończy się ta historia. Pytania, jakie stawia przed nami serial dotyczą przede wszystkim losów poszczególnych bohaterów i pochodzenia głównego antagonisty.

Wiele odpowiedzi już otrzymaliśmy, ale przed finałowym odcinkiem stoi bardzo trudne zadanie. Produkcja musi bowiem domknąć 3 bardzo ważne tematy.

Czytaj także: Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod

Po pierwsze, co stanie się z Willem?

Sprawa jest prosta, choć nie tak, jak mogłoby się wydawać. Klaun został przebudzony i zdecydował się zapolować na Willa. Ostatnim razem, gdy go widzimy, zostaje zaatakowany czymś, co nazywa się Trupim Światłem. To pradawna forma tego, czym jest To. A mówiąc prościej – klaun Pennywise to tylko ziemska forma istoty spoza czasu i przestrzeni. Światło jest najbliższe temu, czym stwór był zanim trafił na Ziemię. Dla człowieka zobaczenie jego prawdziwej formy może skończyć się na dwa sposoby: śmiercią lub szaleństwem.

Wiedząc o tym, że Will musi w przyszłości spłodzić potomka, możemy być pewni, że przeżyje. Nie jest jednak jasne, w jakim będzie stanie. W filmach go już nie spotykamy – wiemy, że zginął w pożarze razem ze swoją żoną, osierocając Mike’a. Czy To będzie prześladowało go przez całe życie?

Will w ostatniej scenie przedostatniego odcinka

Po drugie, jakie zadanie stoi przed panią Kersh?

Wszystko wskazuje na to, że pojawiająca się przez chwilę w książce i filmie pani Kersh została jedną z najważniejszych postaci w mitologii „Tego”. W powieści pojawia się jedynie krótka wzmianka, w której kobieta mówi, że klaun jest jej ojcem. W serialu dowiadujemy się, iż to właśnie jej ojciec zainspirował kosmiczny byt do tego, aby przybrać tę wesołą i „przyciągającą dzieci” postać.

Dzięki ostatniemu odcinkowi dowiadujemy się, że Kersh straciła całkowicie kontakt z rzeczywistością. Nie jest jednak jasne, jaką rolę będzie pełnić w Derry od tej pory. Czy będzie pomagać klaunowi, czy zostanie zamknięta w zakładzie dla obłąkanych, a może zginie. Sama przecież powiedziała, że „jeśli ktoś umiera w Derry, to nie umiera naprawdę”.

to derry kersh
Ingrid Kersh w stroju klauna

Po trzecie, co dalej z rdzennymi strażnikami?

Mógłbym zapytać o wojsko, ale względnie jasne jest, że misja się nie powiedzieć, a żołnierze zostaną wycięci w pień. Znacznie ważniejsze jest, co stanie się z ekipą rdzennych mieszkańców, którzy co mniej więcej 30 lat spotykają się, aby pilnować potwora. Dzisiaj wiemy, że istota grasuje na terenie Derry właśnie dlatego, że ograniczają ją wkopane w ziemię fragmenty statku. Pewne jest, że ta wiedza zaginęła z czasem. A jednak i książka, i (w ograniczonej formie) dylogia filmowa korzystają z wiedzy rdzennych mieszkańców. Ale dlaczego nie ma ich już w Derry?

to witajcie w derry finał
Co się stało z rdzennymi mieszkańcami?

Kiedy premiera finałowego odcinka „To: Witajcie w Derry”?

Premierowy sezon serialu liczy w sumie 8 odcinków. Ostatni zobaczymy 15.12.2025, czyli w najbliższy poniedziałek. Premiera kolejnej serii zaplanowana jest dopiero na 2027 rok.

Konrad Chwast
13.12.2025 20:59
Tagi: HBO MaxStephen King
