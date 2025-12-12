Kto zabił prałata Wicksa? Wyjaśniamy zakończenie filmu Na noże 3

Ładowanie...

Seria „Na noże” powróciła z najmroczniejszą i najlepszą zarazem odsłoną: „Żywy czy martwy”. Ta „zbrodnia niemożliwa”, najtrudniejsza sprawa w karierze Benoita Blanca, sprawiła światowej sławy detektywowi niemało problemów, ostatecznie jednak udało mu się ją rozwiązać.



W genialnym obrazie Riana Johnsona spokojny małomiasteczkowy kościół staje się miejscem wstrząsającego morderstwa. Podejrzenia lokalsów wymierzone są w nowo przybyłego księdza Juda, który wdał się w konflikt z zabitym prałatem. Nie pomaga fakt, że Jud przed laty doprowadził do tragedii.



A jednak jednoznacznych dowodów brak. Policja jest bezradna, a na miejscu pojawia się Blanc. Gdy zagubiony początkowo detektyw kopie głębiej, zaczyna rozumieć, że morderstwo jest częścią bardzo, bardzo złożonego planu. A zatem: kto naprawdę zabił Jeffersona Wicksa?

Na noże 3: kto zabił? Zakończenie filmu Żywy czy martwy

Prałat Jefferson Wicks był, delikatnie pisząc, ekscentryczną i kontrowersyjna postacią, której coraz bardziej żarliwe (i niekoniecznie zgodne z nauczaniem kościoła) kazania zraziły wielu dawnych parafian. Zostali z nim tylko najwierniejsi, najbardziej w niego zapatrzeni.



Po jednym z agresywnych kazań - niedługo po kłótni z Juddem, który w złości powiedział mu, że „wytnie go z tego kościoła jak nowotwór”, Jefferson wymyka się do schowka z boku ołtarza, żeby złapać oddech. Młody ksiądz przejmuje prowadzenie, ale przerywa, gdy słyszy głuchy łomot. Kieruje spojrzenie na schowek. Stało się: Jefferson leży martwy twarzą do ziemi, z dziwnym nożem wbitym w plecy, a wokół niego zbiera się kałuża krwi.



Jak to możliwe? Przecież był w nim sam. Zebrani w kościele wierni nie widzieli niczego podejrzanego, podobnie zresztą jak Jud. Schowek nie ma żadnych innych wyjść.



Mimo wszystko to właśnie Jud jest podejrzany. Po pierwsze: jest niejako związany z bronią, którą zabito Wicksa. Noż powstał z połączenia ostrza i elementu lampy w kształcie diabelskiej głowy - ksiądz zabrał ją wcześniej z baru i cisnął przez jedno z kościelnych okien. Do tego aspirujący polityk Cy Draven nagrał na wideo ostrą wymianę zdań między Juddem a Jeffersonem. Co gorsza, Jud jest byłym bokserem, który kiedyś przypadkowo zabił przeciwnika na ringu.



A jednak Blanc nie wierzy w jego winę. Z czasem detektyw dochodzi do wniosku, że śmierć Jeffersona jest skutkiem spartaczonego planu trzech osób bliskich prałatowi: Marthy Delacroix, doktora Nata Sharpa oraz grabarza/ogrodnika Samsona Holta. Ta trójka uknuła intrygę, by upozorować zmartwychwstanie Jeffersona i ochronić sekret sprzed dekad.

Teraz musimy cofnąć się długie lata wstecz.

Historia sięga bowiem dziadka Jeffersona, pastora Prentice’a Wicksa, który posiadał niemałą fortunę, a jego córka - matka Jeffersona, Grace - liczyła, że kiedyś ją odziedziczy. Prentice odmówił jednak jej roszczeń, zostawiając Grace z niczym. Wściekła kobieta splądrowała kościół i zniszczyła krucyfiks, którego Jefferson nie chciał wymienić na nowy.



Tymczasem Prentice ukrył majątek w pojedynczym klejnocie - tzw. Jabłku Ewy - który połknął tuż przed śmiercią. Martha, współpracowniczka Jeffersona, znała ten sekret od lat. Gdy Jefferson się o nim dowiedział, zaczął knuć, jak ukraść klejnot. Martha próbowała go powstrzymać.



Kiedy poznała jego plan, połączyła siły z Natem i swoim kochankiem, Samsonem, by nie dopuścić do wydobycia Jabłka Ewy z truposza. Najpierw otruli Jeffersona wsypując toksynę do piersiówki, którą przechowywał w schowku podczas nabożeństw, by potajemnie z niej popijać. Do tego zainstalowali zdalnie sterowane urządzenie, które wypuszczało sztuczną krew i ujawniało metalową diabelską głowę skrytą w jego szacie. To miało sprawić wrażenie, że został dźgnięty, zanim ktokolwiek zbliżył się do ciała.



Potem, gdy Martha odwróciła uwagę pozostałych, kucający przy nieprzytomnym prałacie Nat naprawdę dźgnął go w plecy identycznym nożem z diabelską głową (we wspomnianym barze były dwa takie bibeloty). W ich rozumowaniu miało to uczynić rozwiązanie sprawy niemożliwym. Inspirowali się zresztą klasykami literatury.



Kolejna część planu - i tu wchodzimy w temat „zmartwychwstania” - polegała na tym, że Martha i Nat przebrali Samsona za Jeffersona i przemycili go do grobowca Prentice’a, żeby ten wydobył Jabłko Ewy. W ten sposób mieli nie tylko odzyskać klejnot, ale i upozorować cud: zamierzali bowiem zarejestrować zewnętrzną kamerą bezpieczeństwa, jak Samson (udający Jeffersona) wychodzi z grobowca, licząc, że ludzie uwierzą, iż prałat zmartwychwstał. Martha miała nadzieję, że to przyciągnie więcej wiernych do kościoła. Przypomnę, że wielu z nich zrezygnowało z nabożeństw za sprawą prałata.



Plany pokrzyżował im Jud, który przypadkowo stał się świadkiem tego, jak Samson (jako Jefferson) wychodzi z grobowca i obejmuje Nata. Gdy szok minął, pobiegł za mężczyznami do lasu. Tam Nat znokautował Judda i zabił Samsona, wrabiając tego pierwszego.



Kiedy Martha dowiaduje się o morderstwie Samsona, dociera do niej, że Nat chce zatrzymać Jabłko Ewy wyłącznie dla siebie. Konfrontuje się z nim w jego domu, gdzie Nat próbuje ją otruć. Martha zamienia jednak kubki, co prowadzi do śmierci Nata. Następnie kobieta aranżuje scenę, która ma wyglądać tak, jakby „zmartwychwstały” Jefferson dusił Nata w kwasowej kąpieli przygotowanej w jego piwnicy.

A jednak Blanc ją przejrzał. Na końcu, po wyjaśnieniu intrygi Juddowi i Blancowi, Martha osuwa się na ziemię.

Zdruzgotana śmiercią Samsona, dobrowolnie wypiła resztę trucizny. W ostatnich chwilach prosi o przebaczenie wszystkich, którzy ucierpieli, w tym Grace (na prośbę Judda). Potem wypuszcza z dłoni Jabłko Ewy i umiera w ramionach Judda. Rok później Jud ponownie otwiera kościół pod nową nazwą: Our Lady of Perpetual Grace. Cy - ujawniony jako nieślubny syn Jeffersona - próbuje zastraszyć Judda, by zdobyć Jabłko Ewy, ale Jud nie ustępuje. Udaje, że nic o nim nie wie.



Gdy nowi wierni wchodzą na pierwsze nabożeństwo, któremu Jud przewodzi już jako główny kapłan, Jabłko Ewy można zobaczyć ukryte wewnątrz nowego krucyfiksu, który protagonista sam zbudował.

12.12.2025

