Polski film w IMAX. Limitowane bilety na "Dzikiego" kupisz od dzisiaj
Nadchodzi pierwszy polski pełnometrażowy film fabularny prezentowany w IMAX. Premierę "Dzikiego" zaplanowano co prawda dopiero na styczeń, ale jeszcze w grudniu tę pełną akcji produkcję przygodową będzie można zobaczyć na przedpremierowych pokazach. Sprzedaż biletów rusza właśnie dzisiaj.
"Dziki" przenosi widzów do świata, gdzie mit splata się z historią. Akcja rozgrywa się w XVII-wiecznych Karpatach. To właśnie tam los półdzikiego, niemego wojownika (wychowanego zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór) splata się z brutalną misją cesarskiego imperatora. Pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje on krwawą zemstę. W ten sposób dochodzi do pojedynku dwóch światów - natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.
Sam dystrybutor określa "Dzikiego" kamieniem milowym w polskiej kinematografii. Wszystko przez to, że to pierwszy w naszym kraju film realizowany kamerą ARRI ALEXA 65 w wielkim formacie. Dla twórców był to naturalny wybór, pozwalający uchwycić majestat Karpat i surowość opowiadanej historii. Dzięki temu produkcja ma być niezrównanym doświadczeniem wizualnym, czynić widza niemal uczestnikiem przedstawianych wydarzeń.
Dziki - sprzedaż biletów na pierwszy polski film w IMAX
Po takich zapewnieniach nietrudno zrozumieć dlaczego "Dziki" będzie pierwszym polskim pełnym metrażem prezentowanym w IMAX. Brzmi on na film, który aż się prosi, aby go oglądać na wielkim ekranie, a właściwie tym największym. Dystrybutor zdecydował się na ten format właśnie po to, aby zapewnić widzom jak najlepsze kinowe doświadczenie - żebyśmy mogli docenić rozmach tej pełnej akcji produkcji przygodowej oraz dojrzeć i usłyszeć każdy jej niuans.
Już za chwilę będziemy mogli się przekonać, czy zgodnie z zapewnieniami "Dziki" porywa i zachwyca. Najnowszy film Macieja Kawulskiego ("Akademia pana Kleksa") do regularnej dystrybucji trafi co prawda dopiero 1 stycznia 2026 roku, ale już od 12 do 18 grudnia będzie go można złapać na pokazach przedpremierowych w kinach IMAX w sieciach Helios i Cinema City. Sprzedaż biletów rusza dzisiaj, 28 listopada.
Warto na koniec zauważyć, że przedpremierowe pokazy "Dzikiego" w IMAX dobiegają końca akurat, gdy do kin wchodzi "Avatar: Ogień i popiół". Czyżby więc przygodowy film akcji Macieja Kawulskiego miał być konkurencją dla trzeciej odsłony serii Jamesa Camerona? Dopiero okaże się, który z tytułów bardziej przemówi do rodzimej publiczności.
Bilety na przedpremierowe pokazy "Dzikiego" kupisz na stronach sieci Cinema City i Helios.
Zdj. główne: kadr z filmu "Dziki"/Bartek Cierlica PSC.