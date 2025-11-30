Duet z nowego filmu Netfliksa już pozamiatał. To najlepsze aktorstwo w 2025 roku
Na Netfliksie już od jakiegoś czasu jest poważnie. Wchodzą poważne filmy od poważnych twórców, które będą liczyć się w rozdaniach poważnych nagród. Do i tak już sporego grona takich tytułów zaraz dołączy "Jay Kelly". I już chodzą słuchy, że pod względem aktorstwa nowe dzieło Noah Baumbacha deklasuje całą konkurencję.
Końcówka roku to dla Netfliksa intensywny czas. Może nie tak intensywny, jak poprzedzające go miesiące, kiedy to platforma walczy o nowych użytkowników lekkimi, bardziej komercyjnymi tytułami. Teraz to zadanie spada na nowe odsłony "Wednesday", "Wiedźmina" czy "Stranger Things". W przypadku filmów najlepiej oglądają się bożonarodzeniowe tandety, których nawet nie trzeba zbytnio promować. Między "Świętami z eks" a "Szampańskimi świętami" serwis wciska premiery prestiżowe - produkcje mające walczyć o nagrody w zbliżającym się sezonie.
Mówimy w tym wypadku o filmach, które debiutują na poważanych festiwalach filmowych (Sundance, Wenecja) i wchodzą na platformę dopiero po ograniczonej dystrybucji kinowej (akurat nie w Polsce). Tak przecież było z "Domem pełnym dynamitu", "Frankensteinem" i "Snami o pociągach". Za chwilę do tego grona zacnych tytułów Netfliksa dołączy "Jay Kelly", który zdążył narobić sporego szumu.
"Jay Kelly" to przede wszystkim nowy film Noah Baumbacha, którego "Historia małżeńska" zapewniła swego czasu Netfliksowi dwie nominacje do Oscara. Nic więc dziwnego, że platforma ciągle chce z nim współpracować. Poprzednio nie wyszło idealnie, bo dostaliśmy dość chłodno przyjęty "Biały szum". Ale teraz, po trzech latach, na pewno będzie lepiej.
"Jay Kelly" już zbiera świetne recenzje (79 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes), a do tego robi się o nim całkiem głośno w mediach społecznościowych. 14 listopada w ograniczonej dystrybucji (nie u nas!) trafił do kin. Tym samym widzowie oglądają film na wielkim ekranie, a potem zachwalają go w internecie. Są pod szczególnym wrażeniem aktorstwa.
W głównych rolach zobaczymy George'a Clooneya i Adama Sandlera, którzy wcielają się w aktora i jego menadżera, ruszających w podróż, aby skonfrontować się z przeszłością i wreszcie odnaleźć siebie. W ten sposób otrzymujemy zabawną i wzruszającą opowieść ukazującą, że w życiu każdego człowieka jest miejsce na sukcesy i porażki.
George Clooney oczywiście przyzwyczaił nas już do wysokiego poziomu swojego aktorstwa. Podobno jednak tak dobrze jeszcze nie było. W mediach społecznościowych widzowie piszą, że to jego życiowa rola. Już samo to powinno być zachętą, ale dodajmy do tego Adama Sandlera, który też wspina się na wyżyny swojego talentu. Tak, on akurat kojarzony jest z wygłupami w idiotycznych komediach, ale przecież kiedy gra w dramatach dla Netfliksa ("Nieoszlifowane diamenty", "Rzut życia") potrafi widzów porwać, trzymać w napięciu i wzruszyć. Nie inaczej ma być w tym wypadku.
Według kolejnych wpisów "Jay Kelly" to popisówka zarówno George'a Clooneya i Adama Sandlera. Dlatego tak często możemy w mediach społecznościowych wyczytać, że gwiazdy produkcji mogą wręcz liczyć na nominacje do Oscara. Ba! Sam tytuł może trafić do tej najważniejszej oscarowej kategorii, a przez to razem z "Frankensteinem" i "Snami o pociągach" mieć szansę na statuetkę dla najlepszego filmu. To byłoby spełnienie marzeń Netfliksa, który od dawna bezskutecznie walczy o tę nagrodę.
Nie ma więc wyjścia. Kiedy tylko "Jay Kelly" 5 grudnia trafi na Netfliksa, trzeba będzie go obejrzeć i przekonać się, czy te pochwały nie są na wyrost. Na spokojnie się go wciśnie gdzieś między seanse świątecznych nowości ("Miłość w prezencie", "List do Świętego Mikołaja 2") i "Trolla 2" - sequela najpopularniejszego filmu nieanglojęzycznego platformy wszech czasów.
