Duet z nowego filmu Netfliksa już pozamiatał. To najlepsze aktorstwo w 2025 roku

Końcówka roku to dla Netfliksa intensywny czas. Może nie tak intensywny, jak poprzedzające go miesiące, kiedy to platforma walczy o nowych użytkowników lekkimi, bardziej komercyjnymi tytułami. Teraz to zadanie spada na nowe odsłony "Wednesday", "Wiedźmina" czy "Stranger Things". W przypadku filmów najlepiej oglądają się bożonarodzeniowe tandety, których nawet nie trzeba zbytnio promować. Między "Świętami z eks" a "Szampańskimi świętami" serwis wciska premiery prestiżowe - produkcje mające walczyć o nagrody w zbliżającym się sezonie.



Mówimy w tym wypadku o filmach, które debiutują na poważanych festiwalach filmowych (Sundance, Wenecja) i wchodzą na platformę dopiero po ograniczonej dystrybucji kinowej (akurat nie w Polsce). Tak przecież było z "Domem pełnym dynamitu", "Frankensteinem" i "Snami o pociągach". Za chwilę do tego grona zacnych tytułów Netfliksa dołączy "Jay Kelly", który zdążył narobić sporego szumu.

Netflix - co obejrzeć?

"Jay Kelly" to przede wszystkim nowy film Noah Baumbacha, którego "Historia małżeńska" zapewniła swego czasu Netfliksowi dwie nominacje do Oscara. Nic więc dziwnego, że platforma ciągle chce z nim współpracować. Poprzednio nie wyszło idealnie, bo dostaliśmy dość chłodno przyjęty "Biały szum". Ale teraz, po trzech latach, na pewno będzie lepiej.

"Jay Kelly" już zbiera świetne recenzje (79 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes), a do tego robi się o nim całkiem głośno w mediach społecznościowych. 14 listopada w ograniczonej dystrybucji (nie u nas!) trafił do kin. Tym samym widzowie oglądają film na wielkim ekranie, a potem zachwalają go w internecie. Są pod szczególnym wrażeniem aktorstwa.

W głównych rolach zobaczymy George'a Clooneya i Adama Sandlera, którzy wcielają się w aktora i jego menadżera, ruszających w podróż, aby skonfrontować się z przeszłością i wreszcie odnaleźć siebie. W ten sposób otrzymujemy zabawną i wzruszającą opowieść ukazującą, że w życiu każdego człowieka jest miejsce na sukcesy i porażki.

George Clooney oczywiście przyzwyczaił nas już do wysokiego poziomu swojego aktorstwa. Podobno jednak tak dobrze jeszcze nie było. W mediach społecznościowych widzowie piszą, że to jego życiowa rola. Już samo to powinno być zachętą, ale dodajmy do tego Adama Sandlera, który też wspina się na wyżyny swojego talentu. Tak, on akurat kojarzony jest z wygłupami w idiotycznych komediach, ale przecież kiedy gra w dramatach dla Netfliksa ("Nieoszlifowane diamenty", "Rzut życia") potrafi widzów porwać, trzymać w napięciu i wzruszyć. Nie inaczej ma być w tym wypadku.

Według kolejnych wpisów "Jay Kelly" to popisówka zarówno George'a Clooneya i Adama Sandlera. Dlatego tak często możemy w mediach społecznościowych wyczytać, że gwiazdy produkcji mogą wręcz liczyć na nominacje do Oscara. Ba! Sam tytuł może trafić do tej najważniejszej oscarowej kategorii, a przez to razem z "Frankensteinem" i "Snami o pociągach" mieć szansę na statuetkę dla najlepszego filmu. To byłoby spełnienie marzeń Netfliksa, który od dawna bezskutecznie walczy o tę nagrodę.

Nie ma więc wyjścia. Kiedy tylko "Jay Kelly" 5 grudnia trafi na Netfliksa, trzeba będzie go obejrzeć i przekonać się, czy te pochwały nie są na wyrost. Na spokojnie się go wciśnie gdzieś między seanse świątecznych nowości ("Miłość w prezencie", "List do Świętego Mikołaja 2") i "Trolla 2" - sequela najpopularniejszego filmu nieanglojęzycznego platformy wszech czasów.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Zaginieni: Wyścig z czasem: Sezon 2 24/11/2025

Bliźniak 24/11/2025

Pięć koszmarnych nocy 25/11/2025

Czy to ciasto? Święta: Sezon 2 25/11/2025

Świąteczny skok 26/11/2025

Stranger Things: Sezon 5 - Część 1 27/11/2025

Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie 28/11/2025

Istoty fantastyczne 28/11/2025

WWE Survivor Series: 2025 30/11/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Wszystkie puste pokoje 01/12/2025

Troll 2 01/12/2025

Uliczka CoComelon: Sezon 6 01/12/2025

Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler 01/12/2025

Love is Blind: Włochy 01/12/2025

Wszędobylska mamuśka 01/12/2025

Dama w vanie 01/12/2025

Łzy słońca 01/12/2025

Egzorcyzmy Emily Rose 01/12/2025

Zjawa 01/12/2025

Film o pszczołach 01/12/2025

Niebo istnieje… naprawdę 01/12/2025

Zakładnik z Wall Street 01/12/2025

Sleight 01/12/2025

Najlepsi wrogowie 01/12/2025

Holiday 02/12/2025

Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special 02/12/2025

Miłość w prezencie 03/12/2025

Z miłością, Meghan: Świąteczne przygotowania 03/12/2025

Wakacje z teściową: Sezon 3 03/12/2025

ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ 03/12/2025

Złap mnie, jeśli potrafisz 04/12/2025

Lali: Nie oglądam się za siebie 04/12/2025

Szkoda, że mi nie powiedziałeś 04/12/2025

Odrzuceni 04/12/2025

Wiara w sukces: Sezon 2 04/12/2025

100 lat New Yorkera 05/12/2025

Jak powstawał film „Jay Kelly” 05/12/2025

Miłość i wino 05/12/2025

Jay Kelly 05/12/2025

List do Świętego Mikołaja 2 05/12/2025

Cena zeznania 05/12/2025

Podbić Manhattan: Sezon 2 05/12/2025

Clifford. Wielki czerwony pies 05/12/2025

Lorax 07/12/2025

Rafał Christ 30.11.2025 08:03

