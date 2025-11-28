REKLAMA
Dlaczego Henry bał się wejść do jaskini? Odpowiedź jest poza Stranger Things

Twórcy „Stranger Things” z każdym kolejnym sezonem rozwijają mitologię swojego świata. Tym razem jednak odpowiedzi na kluczowe pytanie trzeba szukać gdzieś indziej. Wyjaśniamy, o co chodzi w jednej z kluczowych scen serialu.

Konrad Chwast
henry vecna stranger things
„Stranger Things 5” wylądował wczoraj w serwisie Netflix. Produkcja zabiera nas do bardzo odmienionego Hawkins i pokazuje dalsze losy bohaterów, którzy szykują się do ostatecznego starcia. Ich przeciwnik jest znany, ale jego plany i niuanse charakteru owiane są tajemnicą. Jednym z takich wątków jest ten z jaskinią.

W poniższym tekście znajdują się spoilery z najnowszego sezonu serialu.

Stranger Things 5: tajemnica Vecny

W najnowszym sezonie serialu Netfliksa nowa bohaterka Holly Wheeler (grana przez świetną Nell Fisher) trafia do umysłu Henry’ego, czyli Vecny, głównego antagonisty serii. Po obejrzeniu pierwszych 4 odcinków 5. sezonu nie wiemy jeszcze, jaki jest jego plan. Możemy jednak założyć, że chce powtórzyć numer, który zrobił z Willem, tworząc nosicieli, takich jak on.

Istotne jest jednak, że Holly na miejscu spotyka Max (Sadie Sink), której zewnętrzna powłoka cały czas jest w śpiączce. Nie wyjdzie z niej, jeśli nie pomoże jej ktoś z zewnątrz. Henry wie, że jaźń Max ukrywa się w jego umyśle, ale nic jej nie może zrobić, gdyż bohaterka ukrywa się w jaskini. No właśnie, o co w tym chodzi?

Serwis Variety rozmawiał z Rossem i Mattem Dufferami i zapytał ich czy scena ta nawiązuje do „The First Shadow”, czyli sztuki teatralnej, która jest oficjalnym prequelem Stranger Things. W spektaklu młody Henry trafia do jaskini w Nevadzie, która w jakiś sposób połączona jest z „Drugą Stroną”.

henry stranger things
Henry/Vecna ze Stranger Things

Matt Duffer odpowiedział, że tak, jest to dokładnie ta jaskinia. Potwierdza, że kiedy pracowali nad scenariuszem spektaklu, zastanawiali się, jakie elementy kluczowe dla opowieści powinny znaleźć się w sztuce, a jakie w serialu. Twórcy nie zdradzają jednak zbyt wiele i obiecują, że znajomość sztuki nie jest niezbędna do zrozumienia serialu. Na pytanie, czy sztuka jasno pokazuje, że to Łupieżca Umysłów przeciągnął Henry’ego na złą stroną, Matt Duffer odpowiedział, że odpowiedź poznamy w ostatnim odcinku.

Przypomnijmy, że „Stranger Things: The First Shadow” to sztuka napisana przez Kate Trefry, której akcja rozgrywa się pod koniec lat 50. Opowiada ona o rodzinie Creelów, a w zasadzie o dziecku, które przejawia nadnaturalne zdolności. Henry, bo to o nim mowa, spotka na swojej drodze między innymi doktora Brennera i odwiedzi Laboratorium w Hawkins. Sztuka początkowo grana była w Londynie, a następnie została przeniesiona na Broadway.

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję pierwszej części 5. sezonu "Stranger Things", możecie zrobić to tutaj. Omawiamy również jej zakończenie, genezę Vecny, przypominamy również o tym, co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem serialu. Z kolei więcej na temat nowej gwiazdy serialu, czyli Holly, przeczytacie tu.

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

