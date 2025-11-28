Kiedy Jedna bitwa po drugiej trafi do HBO Max? Wspaniały prezent

Ładowanie...

Thriller akcji w reżyserii Paula Thomasa Andersona to złoto i niemal 3 godziny brawurowych pościgów, popisów kaskaderskich i emocjonujących scen. A wszystko to w wykonaniu gwiazd światowego formatu. Leonardo DiCaprio w roli niezdarnego i kochającego ojca oraz Sean Penn jako zawzięty złoczyńca, który nie bierze jeńców, dają mistrzowski popis aktorskich możliwości. Sam dramat łączy natomiast absurd z rewolucyjnym pazurem, co sprawia, że produkcja stała się jedną z najciekawszych premier w tym roku.

Jedna bitwa po drugiej - kiedy premiera w HBO Max?

Film "Jedna bitwa po drugiej" zadebiutował na wielkich ekranach w Polsce pod koniec września. Oznacza to, że od premiery minęły już nieco ponad 2 miesiące. Ci, którzy nie załapali się na seans, od niedawna mogą go sobie nadrobić w zaciszu domowym - produkcja Andersona trafiła do VOD, gdzie można ją obejrzeć w ramach wypożyczenia w takich serwisach jak Canal+, Prime Video czy Megogo. Cena za wypożyczenie to około 45-50 zł.

Kiedy i gdzie film z DiCaprio i Pennem będzie dostępny bez dodatkowych opłat? W związku z tym, że "Jedna bitwa po drugiej" jest dystrybuowana przez Warner Bros. Entertainment, po premierze kinowej powinna trafić do biblioteki HBO Max. Produkcje spod szyldu Warner Bros. pojawiają się w streamingu zwykle od 45 do 90 dni po premierze kinowej. W związku z tym, że tytuł zadebiutował w polskich kinach dokładnie 26 września, można przypuszczać, że widzowie będą mieli okazję obejrzeć go bez dodatkowych opłat w HBO Max w okolicach 26 grudnia, czyli idealnie na święta. Portal Filmożercy podaje jednak, że według przecieków premiera może nastąpić jednak nieco wcześniej - 19 grudnia.

Film "Jedna bitwa po drugiej" koncentruje się na Bobie Fergusonie (Leonardo Di Caprio), byłym rewolucjoniście, który prowadzi spokojne życie w chatce w środku lasu ze swoją córką Willą (Chase Infiniti). Ukrywa się on tam przed swoim największym wrogiem, pułkownikiem Stevenem J. Lockjawem (Sean Penn). Kiedy po kilkunastu latach przeszłość w końcu dopada Boba, a jego córka znajduje się w niebezpieczeństwie, dawni rewolucjoniści łączą się, by wypełnić ryzykowną misję i doprowadzić konflikt z przeszłości do końca.

Anna Bortniak 28.11.2025 15:57

