Holly Wheeler to największa gwiazda Stranger Things 5. Kim jest młoda aktorka?

Ładowanie...

Finałowy sezon "Stranger Things", choć na razie "zawiera" wyłącznie 4 odcinki, działo się w nim bardzo dużo. Główni bohaterowie żyją w opanowanym przez armię Hawkins i pomimo surowej kwarantanny próbują się zorganizować, by ostatecznie znaleźć Vecnę i go pokonać. Jedenastka (Millie Bobby Brown) trenuje do ostatecznego starcia, Dustin (Gaten Materazzo) wciąż nie może się otrząsnąć po śmierci Eddiego. Każdemu zależy, by ostatecznie pokonać złoczyńcę, który powraca do miasteczka z okrutnym planem, który ma mu pomóc zawładnąć światem.

REKLAMA

Holly Wheeler bohaterką Stranger Things 5. Kim jest aktorka, która się w nią wciela?

Tekst zawiera spoilery z nowego sezonu "Stranger Things".

W 5. sezonie bracia Dufferowie postanowili włączyć do głównego nurtu historii postać Holly Wheeler - siostry Mike'a (Finn Wolfhard) i Nancy (Natalia Dyer), córki Teda i Karen. To najmłodsze dziecko z rodziny - uczęszcza do szkoły, jest odbierana przez brata po zajęciach, innymi słowy: prowadzi zwyczajne życie dziecka. Z czasem jednak okazuje się, że Holly ma tajemniczego, niewidzialnego dla innych przyjaciela, którego nazywa "Panem Coto". Tym, którzy nie zdążyli zobaczyć jeszcze pierwszych odcinków finału, nie ujawnię tożsamości tej postaci, natomiast jest to bardzo ważny dla całej historii i bohaterów, wątek.

W Holly wciela się 14-letnia Nell Fisher - młoda aktorka urodzona w Londynie, mająca nowozelandzkie pochodzenie (ze strony ojca). Dziewczynka z pewnością nie mogła narzekać na nudę - w związku z pracą matki będącej dyplomatką, Fisher dużo podróżowała po świecie - mieszkała w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, a także w Republice Południowej Afryki. Choć "Stranger Things" jest jak do tej pory jej największym projektem aktorskim, młoda aktorka ma już na swoim koncie kilka ról. Pierwszym momentem, w którym pokazała się światu jako aktorka, był 2022 rok. Wówczas zaliczyła swój filmowy debiut - przypadł on na "Northspur", postapokaliptyczny nowozelandzki thriller, niespecjalnie znany szerszej publiczności. W tym samym roku po raz pierwszy wystąpiła również w odcinkowej produkcji - mowa o "My Life Is Murder", kryminalno-komediowego serialu, którego główną bohaterką jest prywatna detektyw, Alexa Crowe. Fisher wystąpiła wówczas w dwóch epizodach. Największa rola (nie licząc "Stranger Things") dopiero na nią czekała.

Rok później Nell Fisher została bowiem obsadzona w jednym z najlepszych horrorów 2023 roku.

Mowa o "Martwe zło: Przebudzenie" w reżyserii Lee Cronina. Młodej aktorce przypadła rola Kassie - córce opętanej przez demona Ellie, jedynej z dzieci tej postaci, której udaje się przeżyć masakrę wraz z jej ciotką Beth. Już wtedy Fisher dała się poznać jako utalentowana dziecięca aktorka, która świetnie wtapia się w emocje swojej bohaterki. Pojawiła się jeszcze w stworzonym dla Netfliksa interaktywnym filmie "Wybierz miłość", zagrała również główną rolę u boku Elijaha Wooda w "Bookworm".

Ze sporymi pokładami pewności można jednak stwierdzić, że to właśnie teraz będzie przeżywać największy wzrost popularności. Nell Fisher dołączyła do obsady "Stranger Things" dopiero w 5. sezonie - poprzednio w małą Holly wcielały się bliźniaczki Anniston i Tinsley Price. Decyzja ta miała być motywowana większą rolą tej postaci, a co za tym szło - większego poziomu dojrzałości, w tym wiekowej. Jak wspomina w wywiadzie dla Teen Vogue, przesłuchanie rozpoczęło się od spotkania na Zoomie z braćmi Duffer, którzy wyjaśnili jej o co chodzi z postacią Holly i jaki mają na nią plan. Kolejnym krokiem było osobiste, "finałowe" przesłuchanie w Nowym Jorku, w którym uczestniczyła również Sadie Sink (co ma sens zwłaszcza biorąc pod uwagę pewną scenę z 5. sezonu). Biorąc pod uwagę fakt w postaci obecności Nell Fisher w obsadzie, a także jej kluczową pozycję w fabule, możemy się tylko domyślać, jak ono poszło.

Nie ulega wątpliwości, że bracia Dufferowie wiedzą co robią - nadając "nowe życie" postaci Holly nie tylko wprowadzili ją na dobre do tego świata, ale dzięki niej poznajemy też emocje innych bohaterów - przede wszystkim jej rodzeństwa. Nell Fisher jest widocznie utalentowaną aktorką i jestem pewien, że w dalszych odcinkach pokaże nam się z jak najlepszej strony, a po "Stranger Things" jej kariera wystrzeli.

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję pierwszej części 5. sezonu "Stranger Things", możecie zrobić to tutaj. Omawiamy również jej zakończenie, genezę Vecny, przypominamy również o tym, co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem serialu.

Pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things" (Volume 1) jest już dostępna do obejrzenia na Netfliksie i składa się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 28.11.2025 09:49

Ładowanie...