HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie

Wrzesień na HBO Max zaczyna się nie jak powrót do szkoły, a jak cios z Hollywood – z „Task”, gwiazdorskim kryminałem z Markiem Ruffalo, kultowymi filmami, jak masą programów telewizyjnych. Sprawdźcie, co obejrzeć.

Konrad Chwast
hbo max wrzesien 2025
Nadchodzi wrzesień, a wraz z nim jesienna ramówka. Choć tradycyjnie koniec wakacji i powrót do szkoły oznaczał nawał premier w telewizji - i to wyjątkowo w tym roku ma on zastosowanie również do HBO Max. Dlaczego? Obok nowości filmowych i serialowych platforma ma dla was całą masę produkcji w mniejszym lub większym stopniu związanych z TVN-em. Sprawdźcie sami, co przygotowali w tym miesiącu. Uwaga, lista dotyczy pierwszych dwóch tygodni września.

HBO Max: nowości na wrzesień 2025

Grupa zadaniowa

Wrześniowy serial HBO Max to produkcja, na którą trzeba czekać i chyba czekać będzie warto. Serial, który znajdziecie również pod anglojęzycznym tytułem „Task”, opowiada o grupie zadaniowej na czele której stoi agent FBI Tom Bendis. Wciela się w niego Mark Ruffalo. Jego ekipa będzie musiała znaleźć nieuchwytnego przestępcę, który dokonuje rozbojów na przedmieściach Filadelfii. Za serial odpowiada Brad Ingelsby, twórca bardzo udanego serialu „Mare z Easttown”.

Blade Runner 2049

Do HBO Max wraca jeden z tych filmów, który miał się nie udać. „Blade Runner 2049” to bowiem kontynuacja kultowego obrazu sci fi, który obrósł już taką legendą, że trudno było uwierzyć, iż nowa część dorówna starej. A jednak udało się. Produkcja z Ryanem Gosling okazała się być nie tylko genialną kontynuacją, ale również przede wszystkim świetną produkcją solową. Denis Villeneuve wykonał tu kawał genialnej roboty. Świetnie, że film wraca do HBO Max.

Flagowe programy TVN

Do serwisu będę regularnie trafiały popularne programy od stacji TVN. Subskrybenci będą mogli obejrzeć je tego samego dnia, którego trafią do linearnej stacji. Są to między innymi:

  • The Floor II
  • Usterka XIX
  • Kuba Wojewódzki XXXVIII
  • Top Model XIV
  • Kuchenne rewolucje XXXI

Co obejrzeć w HBO Max we wrześniu 2025? Pełna lista

1 września

  • Hotel Paradise Extra XI, odc. 1
  • The Floor II, odc. 1
  • Bitwa o gości II, odc. 1
  • Zakup w ciemno VI, odc. 1
  • Usterka XIX, odc. 1
  • Cichy ryk
  • Powrót Saturna
  • Morska sól

2 września

  • Rubi & Jodi: Cult of Sin and Influence, odc. 1
  • Afryka Express, odc. 1
  • Ślub od pierwszego wejrzenia XI, odc. 1
  • Kuba Wojewódzki XXXVIII, odc. 1
  • Jestem z Polski XVI, odc. 1
  • Dzień sądu

3 września

Top Model XIV, odc. 1

4 września

  • Życie na kredycie VII, odc. 1
  • Sztuka zrywania
  • Nowa przygoda po włosku
  • American Psycho

5 września

  • Poszukiwany: Nastoletni hacker, odc. 1
  • The Playboy Murders III, odc. 1
  • 90 Day Fiance: Happily Ever After? IX, odc. 1
  • Damy i wieśniaczki X, odc. 1
  • Pierwsza sprawa

6 września

  • Orzeł czy Reszka III, odc. 1
  • Agent i pół
  • Dziewczyna z marzeniami

7 września

  • Kuchenne rewolucje XXXI, odc. 1
  • Kobieta na krańcu świata XVI, odc. 1
  • Jeździć, obserwować VI, odc. 1
  • Wojny samochodowe XX, odc. 1
  • Zawodowi handlarze XVIII, odc. 1
  • Nic do zgłoszenia VI, odc. 1
  • Najlepsze premiery motoryzacyjne VII, odc. 1
  • Mobilni mechanicy X, odc. 1
  • Ciężarówką przez Malezję, odc. 1
  • Gwiazdy lumpeksów II, odc. 1
  • Z drugiej ręki, odc. 1
  • Najdziwniejsze samochody świata, odc. 1
  • MasterChef XIV, odc. 1
  • Życie mojej matki

8 września

  • Grupa zadaniowa, odc. 1
  • Historia Souleymane'a

9 września

  • Deadliest Catch XXI, odc. 1

10 września

  • Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji, odc. 1-2

11 września

  • Blade Runner 2049
  • To skomplikowane

12 września

  • Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa
  • Krótka historia rodziny

13 września

  • Czas mroku
  • Grindhouse: Death Proof
  • Grindhouse: Planet Terror
  • Wojownicze żółwie ninja

14 września

  • Żony Podlasia III, odc. 1
  • Żarty i papierosy
15 września

  • Mean Girl Murders III, odc. 1-10
01.09.2025 09:00
