HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie

Nadchodzi wrzesień, a wraz z nim jesienna ramówka. Choć tradycyjnie koniec wakacji i powrót do szkoły oznaczał nawał premier w telewizji - i to wyjątkowo w tym roku ma on zastosowanie również do HBO Max. Dlaczego? Obok nowości filmowych i serialowych platforma ma dla was całą masę produkcji w mniejszym lub większym stopniu związanych z TVN-em. Sprawdźcie sami, co przygotowali w tym miesiącu. Uwaga, lista dotyczy pierwszych dwóch tygodni września.

HBO Max: nowości na wrzesień 2025

Grupa zadaniowa

Wrześniowy serial HBO Max to produkcja, na którą trzeba czekać i chyba czekać będzie warto. Serial, który znajdziecie również pod anglojęzycznym tytułem „Task”, opowiada o grupie zadaniowej na czele której stoi agent FBI Tom Bendis. Wciela się w niego Mark Ruffalo. Jego ekipa będzie musiała znaleźć nieuchwytnego przestępcę, który dokonuje rozbojów na przedmieściach Filadelfii. Za serial odpowiada Brad Ingelsby, twórca bardzo udanego serialu „Mare z Easttown”.

Blade Runner 2049

Do HBO Max wraca jeden z tych filmów, który miał się nie udać. „Blade Runner 2049” to bowiem kontynuacja kultowego obrazu sci fi, który obrósł już taką legendą, że trudno było uwierzyć, iż nowa część dorówna starej. A jednak udało się. Produkcja z Ryanem Gosling okazała się być nie tylko genialną kontynuacją, ale również przede wszystkim świetną produkcją solową. Denis Villeneuve wykonał tu kawał genialnej roboty. Świetnie, że film wraca do HBO Max.

Flagowe programy TVN

Do serwisu będę regularnie trafiały popularne programy od stacji TVN. Subskrybenci będą mogli obejrzeć je tego samego dnia, którego trafią do linearnej stacji. Są to między innymi:

The Floor II

Usterka XIX

Kuba Wojewódzki XXXVIII

Top Model XIV

Kuchenne rewolucje XXXI

Co obejrzeć w HBO Max we wrześniu 2025? Pełna lista

1 września

Hotel Paradise Extra XI, odc. 1

The Floor II, odc. 1

Bitwa o gości II, odc. 1

Zakup w ciemno VI, odc. 1

Usterka XIX, odc. 1

Cichy ryk

Powrót Saturna

Morska sól

2 września

Rubi & Jodi: Cult of Sin and Influence, odc. 1

Afryka Express, odc. 1

Ślub od pierwszego wejrzenia XI, odc. 1

Kuba Wojewódzki XXXVIII, odc. 1

Jestem z Polski XVI, odc. 1

Dzień sądu

3 września

Top Model XIV, odc. 1

4 września

Życie na kredycie VII, odc. 1

Sztuka zrywania

Nowa przygoda po włosku

American Psycho

5 września

Poszukiwany: Nastoletni hacker, odc. 1

The Playboy Murders III, odc. 1

90 Day Fiance: Happily Ever After? IX, odc. 1

Damy i wieśniaczki X, odc. 1

Pierwsza sprawa

6 września

Orzeł czy Reszka III, odc. 1

Agent i pół

Dziewczyna z marzeniami

7 września

Kuchenne rewolucje XXXI, odc. 1

Kobieta na krańcu świata XVI, odc. 1

Jeździć, obserwować VI, odc. 1

Wojny samochodowe XX, odc. 1

Zawodowi handlarze XVIII, odc. 1

Nic do zgłoszenia VI, odc. 1

Najlepsze premiery motoryzacyjne VII, odc. 1

Mobilni mechanicy X, odc. 1

Ciężarówką przez Malezję, odc. 1

Gwiazdy lumpeksów II, odc. 1

Z drugiej ręki, odc. 1

Najdziwniejsze samochody świata, odc. 1

MasterChef XIV, odc. 1

Życie mojej matki

8 września

Grupa zadaniowa, odc. 1

Historia Souleymane'a

9 września

Deadliest Catch XXI, odc. 1

10 września

Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji, odc. 1-2

11 września

Blade Runner 2049

To skomplikowane

12 września

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa

Krótka historia rodziny

13 września

Czas mroku

Grindhouse: Death Proof

Grindhouse: Planet Terror

Wojownicze żółwie ninja

14 września

Żony Podlasia III, odc. 1

Żarty i papierosy

15 września

Mean Girl Murders III, odc. 1-10

Konrad Chwast 01.09.2025 09:00

