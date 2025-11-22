REKLAMA
Apple TV rusza z wielką promocją. Ponad połowę taniej

Apple TV rusza ze świetną promocją w ramach Black Friday, na której można zaoszczędzić ponad połowę na miesięcznej subskrypcji. To zatem idealna okazja, by dołączyć do grona subskrybentów serwisu i przejrzeć bogatą bibliotekę serwisu od Apple.

Anna Bortniak
black friday promocja apple tv 50 proc
Zbliża się Black Friday, a to oznacza, że będzie można skorzystać ze sporych promocji. Wyjątkową ofertę dla swoich widzów przygotowuje również serwis Apple TV - platforma, która słynie z wysokiej jakości produkcji. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem subskrypcji, to właśnie nadszedł idealny moment, który być może rozwieje wasze wątpliwości. W ramach Black Friday Apple TV proponuje o ponad połowę niższą cenę.

Apple TV: promocja na Black Friday. Subskrypcja ponad 50 proc. taniej

Apple TV wyszedł naprzeciw swoim widzom, proponując ponad połowę tańszą subskrypcję. W ramach oferty na Black Friday miesięczna subskrypcja będzie kosztować 16,99 zł, a cena ta będzie obowiązywała przez 6 miesięcy. Po upływie tego terminu, subskrybenci będą płacić regularną cenę, czyli 34,99 zł. Oferta wygasa 1 grudnia.

Skorzystaj z promocji Apple TV
Apple TV+
Apple TV ponad 50 proc. taniej
Apple TV+

To jedna z niewielu okazji, by upolować tańszą subskrypcję w Apple TV. W ciągu roku można uzyskać dostęp do serwisu za darmo w 3 przypadkach: pierwszym z nich jest bezpłatny 7-dniowy okres próbny, drugim - aż 3 miesiące za darmo przy zakupie sprzętu marki Apple (klienci w ramach zakupu otrzymują 90 dni dostępu do serwisu Apple TV+ zupełnie za darmo), a trzecim - bezpłatny miesięczny okres próbny w ramach usługi Apple One.

Jest wiele powodów, dla których warto posiadać subskrypcję serwisu Apple TV - głośnych seriali takich jak "Rozdzielenie", "The Morning Show", "For All Mankind" czy "Fundacja" nikomu nie trzeba przedstawiać. Ostatnio jednak na platformie pojawiła się głośna produkcja "Jedyna" ("Pluribis"), która podbiła serca subskrybentów. Serial twórcy "Breaking Bad" skupia się na najbardziej nieszczęśliwej osobie na Ziemi, która musi uratować świat przed szczęściem.

22.11.2025 12:05
Tagi: Apple TVPromocje
