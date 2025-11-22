Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime

Ładowanie...

Na SkyShowtime można znaleźć sporo znakomitego kina. Po dziś dzień w czołówce oglądalności serwisu utrzymują się takie pozycje jak przezabawna i znakomicie zrealizowana "Nowokaina", potężna metrażem opowieść o architekcie próbującym złapać za nogi amerykański sen w postaci "Brutalist", a także wielkie, horrorowe dzieło Roberta Eggersa, "Nosferatu". Jednym z filmów, który zdecydowanie zasługuje na uwagę jest "Kaskader" - komedia akcji, która gwarantuje najwyższą i wyjątkowo udaną rozrywkę.

Kaskader - Ryan Gosling walczy ze spiskiem i uczyciami

Tytułowy bohater, Colt Seavers (Ryan Gosling), to absolutny hollywoodzki fachura, dla którego podpalenie, ryzykowne skoki, dachowanie, rzucenie o ścianę (i wszystkie inne sceny wymagające nadludzkiej wytrzymałości) to czynności wykonywane porównywalnie często, co dla przeciętnego Kowalskiego wyjście do sklepu po bułki. Gdy wydaje się że wszystko jest super, a relacja z operatorką Jody (Emily Blunt) kwitnie, dochodzi do wypadku, wykluczającego Colta z dotychczasowej rzeczywistości. Jak się okazuje, nie na długo, bowiem okazuje się być jedyną nadzieją na uratowanie debiutanckiego filmu Jody, którego główny aktor nagle zaginął.

Pełna akcji, smaczków i nawiązań komedia określana jako hołd dla kaskaderskiego fachu z Ryanem Goslingiem w roli głównej? Brzmi jak połączenie idealne nie tylko dla zwykłego, spragnionego fajnego kina widza, ale również wyjątkowa, kinofilska rozrywka. Na każdym z tych poziomów "Kaskader" się sprawdza. Jeśli ktoś kocha kino - lub po prostu szuka dobrej rozrywki - "Kaskader" jest stworzony dla niego. Intryga zawarta w fabule jest pozbawiona nadmiernej zawiłości, przyjemna i niegłupia. Film nie udaje wielkiej rozprawy moralnej czy egzystencjalnej, ale nie zapomina o przesłaniu, przypominającym o bohaterach, których filmowym symbolem jest grany przez Goslinga Seavers. Warto tu dodać, że sam reżyser, dawniej parał się kaskaderstwem, dublując m.in. Brada Pitta, Jean-Claude van Damme'a.

Ryan Gosling to aktor absolutnie niezniszczalny. Kogokolwiek nie zagra, zwykle wypada przekonująco. W "Kaskaderze" kontynuuje tę passę i uwalnia kolejne pokłady swojego talentu komediowego. Udowadnia, że jest doskonałym aktorem zarówno w wersji dramatycznej, jak i tej dostarczającej śmiech i rozrywkę - ten film daje przestrzeń przede wszystkim na tę drugą odsłonę. Tworzy znakomity duet z równie utalentowaną Emily Blunt, która ujmuje na ekranie jako reżyserka świeżo odnajdująca się w filmowym kotle. Gosling i Blunt tworzą kapitalną parę, której interakcje - komediowe oraz te poważniejsze - wypadają naturalnie i szczerze. Bryluje również Hanna Waddingham w roli zepsutej agentki, czy przegenialny Aaron Taylor-Johnson jako Tom Ryder - zblazowany aktor, którego Colt jest dublerem.



"Kaskader" to kino przede wszystkim rozrywkowe, przypominające o tym, jaką X muza potrafi dawać frajdę. Jest w nim praktycznie wszystko co pasowałoby do określenia "fajne" - widowiskowe sceny, wiarygodny wątek romantyczny, odprężająca fabuła, popkulturowe nawiązania i zabawny humor. Jedno z przyjemniejszych filmowych zaskoczeń ostatnich lat.

"Kaskader" jest dostępny do obejrzenia na SkyShowtime do 30 listopada.

Adam Kudyba 22.11.2025 11:54

