REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime

Kino akcji często lubi iść w parze z komedią. Dowodem na udane połączenie tych gatunków jest "Kaskader" - film Davida Leitcha, który wkrótce opuści szeregi SkyShowtime. Jeśli ktoś jakimś cudem nie widział tej produkcji, to zdecydowanie powinien nadrobić to niedopatrzenie, nim będzie za późno.

Adam Kudyba
kaskader gosling film skyshowtime
REKLAMA

Na SkyShowtime można znaleźć sporo znakomitego kina. Po dziś dzień w czołówce oglądalności serwisu utrzymują się takie pozycje jak przezabawna i znakomicie zrealizowana "Nowokaina", potężna metrażem opowieść o architekcie próbującym złapać za nogi amerykański sen w postaci "Brutalist", a także wielkie, horrorowe dzieło Roberta Eggersa, "Nosferatu". Jednym z filmów, który zdecydowanie zasługuje na uwagę jest "Kaskader" - komedia akcji, która gwarantuje najwyższą i wyjątkowo udaną rozrywkę.

REKLAMA

Kaskader - Ryan Gosling walczy ze spiskiem i uczyciami

Tytułowy bohater, Colt Seavers (Ryan Gosling), to absolutny hollywoodzki fachura, dla którego podpalenie, ryzykowne skoki, dachowanie, rzucenie o ścianę (i wszystkie inne sceny wymagające nadludzkiej wytrzymałości) to czynności wykonywane porównywalnie często, co dla przeciętnego Kowalskiego wyjście do sklepu po bułki. Gdy wydaje się że wszystko jest super, a relacja z operatorką Jody (Emily Blunt) kwitnie, dochodzi do wypadku, wykluczającego Colta z dotychczasowej rzeczywistości. Jak się okazuje, nie na długo, bowiem okazuje się być jedyną nadzieją na uratowanie debiutanckiego filmu Jody, którego główny aktor nagle zaginął.

Pełna akcji, smaczków i nawiązań komedia określana jako hołd dla kaskaderskiego fachu z Ryanem Goslingiem w roli głównej? Brzmi jak połączenie idealne nie tylko dla zwykłego, spragnionego fajnego kina widza, ale również wyjątkowa, kinofilska rozrywka. Na każdym z tych poziomów "Kaskader" się sprawdza. Jeśli ktoś kocha kino - lub po prostu szuka dobrej rozrywki - "Kaskader" jest stworzony dla niego. Intryga zawarta w fabule jest pozbawiona nadmiernej zawiłości, przyjemna i niegłupia. Film nie udaje wielkiej rozprawy moralnej czy egzystencjalnej, ale nie zapomina o przesłaniu, przypominającym o bohaterach, których filmowym symbolem jest grany przez Goslinga Seavers. Warto tu dodać, że sam reżyser, dawniej parał się kaskaderstwem, dublując m.in. Brada Pitta, Jean-Claude van Damme'a.

Psst! Tak się składa, że SkyShowtime jakiś czas temu ruszył z wielką promocją, w ramach której subskrypcja kosztuje aż 40 proc. mniej. To zatem idealna okazja, by przyjrzeć się bliżej ofercie serwisu i oprócz "Przyjmij/Odrzuć" zapoznać się również z innymi pozycjami w obszernej bibliotece platformy. Więcej na temat promocji piszemy tu.

KASKADER
SkyShowtime
SkyShowtime
SkyShowtime

Ryan Gosling to aktor absolutnie niezniszczalny. Kogokolwiek nie zagra, zwykle wypada przekonująco. W "Kaskaderze" kontynuuje tę passę i uwalnia kolejne pokłady swojego talentu komediowego. Udowadnia, że jest doskonałym aktorem zarówno w wersji dramatycznej, jak i tej dostarczającej śmiech i rozrywkę - ten film daje przestrzeń przede wszystkim na tę drugą odsłonę. Tworzy znakomity duet z równie utalentowaną Emily Blunt, która ujmuje na ekranie jako reżyserka świeżo odnajdująca się w filmowym kotle. Gosling i Blunt tworzą kapitalną parę, której interakcje - komediowe oraz te poważniejsze - wypadają naturalnie i szczerze. Bryluje również Hanna Waddingham w roli zepsutej agentki, czy przegenialny Aaron Taylor-Johnson jako Tom Ryder - zblazowany aktor, którego Colt jest dublerem.

"Kaskader" to kino przede wszystkim rozrywkowe, przypominające o tym, jaką X muza potrafi dawać frajdę. Jest w nim praktycznie wszystko co pasowałoby do określenia "fajne" - widowiskowe sceny,  wiarygodny wątek romantyczny, odprężająca fabuła, popkulturowe nawiązania i zabawny humor. Jedno z przyjemniejszych filmowych zaskoczeń ostatnich lat.

"Kaskader" jest dostępny do obejrzenia na SkyShowtime do 30 listopada.

REKLAMA

Więcej o SkyShowtime przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
22.11.2025 11:54
Tagi: KomedieRyan GoslingSkyShowtime
Najnowsze
11:05
Kevin Spacey jest bezdomny. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-22T11:05:32+01:00
10:59
HBO Max szykuje nam intensywny weekend. TOP 5 nowości do obejrzenia
Aktualizacja: 2025-11-22T10:59:00+01:00
10:08
Mocny finał Ministrantów. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T10:08:00+01:00
9:11
Użytkownicy Prime Video błyskawicznie upolowali nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T09:11:00+01:00
8:03
Filmy prosto z kina rządzą na Disney+. Goni je nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T08:03:00+01:00
19:11
Gdzie obejrzeć Ministrantów? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-21T19:11:00+01:00
18:18
Co z 4. sezonem Odwilży? Finał serialu to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-11-21T18:18:00+01:00
16:57
Carol, proszę, powiedz mi, co teraz! Po 4. odcinku nie mogę spać
Aktualizacja: 2025-11-21T16:57:47+01:00
15:26
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widziałem w kinie. Czy warto w HBO Max?
Aktualizacja: 2025-11-21T15:26:40+01:00
15:14
4. sezon The Mandalorian istnieje, ale go nie zobaczymy. Schowali go
Aktualizacja: 2025-11-21T15:14:04+01:00
14:31
Serial science fiction Apple TV+ jest tak dobry, że padły serwery
Aktualizacja: 2025-11-21T14:31:43+01:00
13:45
Odwilż dostała brawurowy finał. Ale nie wierzę, że to koniec
Aktualizacja: 2025-11-21T13:45:54+01:00
11:25
Leonardo DiCaprio nie chciał roli w Titanicu. Te słowa go przekonały
Aktualizacja: 2025-11-21T11:25:39+01:00
9:49
Netflix mówi, że jak kupi Warner Bros, to okaże mu łaskę. A więc wojna
Aktualizacja: 2025-11-21T09:49:30+01:00
9:27
Wszyscy kochają Ministrantów. Chuligani Jezusa mnie nie przekonali
Aktualizacja: 2025-11-21T09:27:06+01:00
8:22
Netflix przygotował najpiękniejszy film. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-21T08:22:46+01:00
19:49
HBO przedłuża spin-offy Gry o tron. Ten, którego jeszcze nie ma też
Aktualizacja: 2025-11-20T19:49:45+01:00
19:01
Świąteczny film Netfliksa jest jak wygazowany szampan. Da się wypić, ale szału nie ma
Aktualizacja: 2025-11-20T19:01:00+01:00
18:06
HBO przedłuża swoje nowe hity. Wybuchowy kryminał z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:06:44+01:00
15:47
Igrzyska Śmierci wróciły. Jest pierwszy zwiastun prequela o Haymitchu, ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T15:47:39+01:00
15:39
Dom dobry ma zaskakujący finał. Wyjaśniamy zakończenie
Aktualizacja: 2025-11-20T15:39:00+01:00
14:40
Premiera Stranger Things mogła wyglądać inaczej. Netflix zaryzykował
Aktualizacja: 2025-11-20T14:40:33+01:00
13:31
Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 30 świetnych produkcji
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:39+01:00
12:51
Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc
Aktualizacja: 2025-11-20T12:51:36+01:00
12:00
Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T12:00:01+01:00
10:34
Twórcy Wednesday pracują nad nowym serialem. To horror fantasy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:34:17+01:00
9:47
Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię
Aktualizacja: 2025-11-20T09:47:19+01:00
9:00
Odnalazły się zaginione odcinki spin-offu Przyjaciół. Można je obejrzeć
Aktualizacja: 2025-11-20T09:00:43+01:00
19:40
Kultowy serial sci-fi wraca w nowej odsłonie. Amazon już nad nim pracuje
Aktualizacja: 2025-11-19T19:40:08+01:00
18:33
Dom dobry podzielił widzów. Nie pierwszy raz Smarzowski wkłada kij w mrowisko
Aktualizacja: 2025-11-19T18:33:00+01:00
16:30
Agata Turkot jest genialna u Smarzowskiego. Przed nią wielka kariera
Aktualizacja: 2025-11-19T16:30:00+01:00
14:52
Użytkownicy Disney+ krzyczą do nowego dreszczowca. Tak ich wciąga
Aktualizacja: 2025-11-19T14:52:43+01:00
14:19
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył
Aktualizacja: 2025-11-19T14:19:44+01:00
13:32
Netflix wrzucił tak dobry serial, że nie ma ani jednej złej opinii
Aktualizacja: 2025-11-19T13:32:52+01:00
11:48
Widzowie HBO Max odkryli porażający film. Trzyma długo po seansie
Aktualizacja: 2025-11-19T11:48:11+01:00
11:07
Spoiler w zwiastunie głośnego filmu sci-fi? Autor: Tak, a o co chodzi?
Aktualizacja: 2025-11-19T11:07:31+01:00
9:43
Czekanie na Na noże 3 jest passe. Teraz czekamy na czwartą część
Aktualizacja: 2025-11-19T09:43:29+01:00
5:01
Burger Drwala już jest. Sprawdzamy cenę, nowe wersje i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2025-11-19T05:01:00+01:00
20:00
Wiem, czego spodziewacie się po nowym thrillerze Netfliksa. Nie dostaniecie tego
Aktualizacja: 2025-11-18T20:00:00+01:00
19:04
Obejrzałem spin-off The Office. Ten sam żart po raz czwarty jednak bawi
Aktualizacja: 2025-11-18T19:04:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA