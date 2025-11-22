Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime
Kino akcji często lubi iść w parze z komedią. Dowodem na udane połączenie tych gatunków jest "Kaskader" - film Davida Leitcha, który wkrótce opuści szeregi SkyShowtime. Jeśli ktoś jakimś cudem nie widział tej produkcji, to zdecydowanie powinien nadrobić to niedopatrzenie, nim będzie za późno.
Na SkyShowtime można znaleźć sporo znakomitego kina. Po dziś dzień w czołówce oglądalności serwisu utrzymują się takie pozycje jak przezabawna i znakomicie zrealizowana "Nowokaina", potężna metrażem opowieść o architekcie próbującym złapać za nogi amerykański sen w postaci "Brutalist", a także wielkie, horrorowe dzieło Roberta Eggersa, "Nosferatu". Jednym z filmów, który zdecydowanie zasługuje na uwagę jest "Kaskader" - komedia akcji, która gwarantuje najwyższą i wyjątkowo udaną rozrywkę.
Kaskader - Ryan Gosling walczy ze spiskiem i uczyciami
Tytułowy bohater, Colt Seavers (Ryan Gosling), to absolutny hollywoodzki fachura, dla którego podpalenie, ryzykowne skoki, dachowanie, rzucenie o ścianę (i wszystkie inne sceny wymagające nadludzkiej wytrzymałości) to czynności wykonywane porównywalnie często, co dla przeciętnego Kowalskiego wyjście do sklepu po bułki. Gdy wydaje się że wszystko jest super, a relacja z operatorką Jody (Emily Blunt) kwitnie, dochodzi do wypadku, wykluczającego Colta z dotychczasowej rzeczywistości. Jak się okazuje, nie na długo, bowiem okazuje się być jedyną nadzieją na uratowanie debiutanckiego filmu Jody, którego główny aktor nagle zaginął.
Pełna akcji, smaczków i nawiązań komedia określana jako hołd dla kaskaderskiego fachu z Ryanem Goslingiem w roli głównej? Brzmi jak połączenie idealne nie tylko dla zwykłego, spragnionego fajnego kina widza, ale również wyjątkowa, kinofilska rozrywka. Na każdym z tych poziomów "Kaskader" się sprawdza. Jeśli ktoś kocha kino - lub po prostu szuka dobrej rozrywki - "Kaskader" jest stworzony dla niego. Intryga zawarta w fabule jest pozbawiona nadmiernej zawiłości, przyjemna i niegłupia. Film nie udaje wielkiej rozprawy moralnej czy egzystencjalnej, ale nie zapomina o przesłaniu, przypominającym o bohaterach, których filmowym symbolem jest grany przez Goslinga Seavers. Warto tu dodać, że sam reżyser, dawniej parał się kaskaderstwem, dublując m.in. Brada Pitta, Jean-Claude van Damme'a.
Psst! Tak się składa, że SkyShowtime jakiś czas temu ruszył z wielką promocją, w ramach której subskrypcja kosztuje aż 40 proc. mniej. To zatem idealna okazja, by przyjrzeć się bliżej ofercie serwisu i oprócz "Przyjmij/Odrzuć" zapoznać się również z innymi pozycjami w obszernej bibliotece platformy. Więcej na temat promocji piszemy tu.
Ryan Gosling to aktor absolutnie niezniszczalny. Kogokolwiek nie zagra, zwykle wypada przekonująco. W "Kaskaderze" kontynuuje tę passę i uwalnia kolejne pokłady swojego talentu komediowego. Udowadnia, że jest doskonałym aktorem zarówno w wersji dramatycznej, jak i tej dostarczającej śmiech i rozrywkę - ten film daje przestrzeń przede wszystkim na tę drugą odsłonę. Tworzy znakomity duet z równie utalentowaną Emily Blunt, która ujmuje na ekranie jako reżyserka świeżo odnajdująca się w filmowym kotle. Gosling i Blunt tworzą kapitalną parę, której interakcje - komediowe oraz te poważniejsze - wypadają naturalnie i szczerze. Bryluje również Hanna Waddingham w roli zepsutej agentki, czy przegenialny Aaron Taylor-Johnson jako Tom Ryder - zblazowany aktor, którego Colt jest dublerem.
"Kaskader" to kino przede wszystkim rozrywkowe, przypominające o tym, jaką X muza potrafi dawać frajdę. Jest w nim praktycznie wszystko co pasowałoby do określenia "fajne" - widowiskowe sceny, wiarygodny wątek romantyczny, odprężająca fabuła, popkulturowe nawiązania i zabawny humor. Jedno z przyjemniejszych filmowych zaskoczeń ostatnich lat.
"Kaskader" jest dostępny do obejrzenia na SkyShowtime do 30 listopada.
