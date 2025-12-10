Logo
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu

No i nadszedł dzień, którego fani kryminałów wyczekiwali z niecierpliwością i niepokojem jednocześnie. Właśnie dziś na Apple TV+ zadebiutował finał uwielbianego na całym świecie serialu z Emmą Thompson. Jak żyć po zakończeniu "Drogi do prawdy"?

Rafał Christ
droga do prawdy serial kryminalny apple tv finał opinie
Po tym finale widzom na pewno ciężko będzie się pozbierać. "Droga do prawdy" kończy się w sposób wybuchowy. Twórcy wreszcie odpowiadają na wszystkie nurtujące nas pytania, dostarczając sporej dawki rozrywki. Na koniec serial mocno bowiem przyśpiesza. Ale wcześniej przykuwa przed ekranem błyskotliwymi dialogami, ciekawie napisanymi postaciami (szczególnie brawurowo zagranymi przez Emmę Thompson i Ruth Wilson głównymi bohaterkami) i - przede wszystkim - wciągającą intrygą. Właśnie za to użytkownicy Apple TV+ tak go pokochali.

Krytycy zresztą też, bo przecież serial kryminalny cieszy się 79 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Ale prawdziwy szał na niego odbija się w opiniach w mediach społecznościowych. Już jakiś czas temu internauci pisali przecież na X (dawny Twitter), że z niecierpliwością wyczekują kolejnych śród, bo wtedy pojawia się nowy odcinek "Drogi do prawdy". Jakby dzień premiery epizodu stał się dla nich cotygodniowym świętem.

Droga do prawdy - dziś finał kryminału Apple TV+

Jak jednak dobrze wiadomo, wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Od końcówki października z zapartym tchem mogliśmy regularnie śledzić, jak Sarah i Zoe odkrywają spisek na szeroką skalę. Ryzykują przy tym życiem, bo wpadają w spiralę rządowych manipulacji, przekłamań i oszustw. Ktoś bardzo nie chce, aby poznały prawdę, a one z uporem maniaczek próbują się dowiedzieć dlaczego. Może i brzmi to sztampowo, ale zostaje podane w fascynujący sposób. I trzyma poziom do samego finału.

Po obejrzeniu ostatniego, ósmego odcinka w mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że serial "perfekcyjnie wylądował". I choć fani są zadowoleni, to nie mogą uwierzyć, że "Droga do prawdy" dobiegła już końca. Ewidentnie chcą więcej. Nic dziwnego. Twórcy zostawiają szeroko otwartą furtkę do 2. sezonu.

Na ten moment jeszcze nie wiadomo, czy "Droga do prawdy" doczeka się kolejnych odcinków. Fanów kryminałów, których serial pochłonął bez reszty, pozostaje więc czekać na decyzję Apple TV+. W międzyczasie radzimy przerzucić się na inną produkcję i znaleźć sobie tym samym nowy ulubiony dzień.

Rafał Christ
10.12.2025 17:04
