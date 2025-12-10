Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat

Ładowanie...

"Kocham LA" opiera się na całkiem prostym koncepcie. Opowiada historię grupy przyjaciół, stawiających czoła życiu i miłości w Los Angeles. Trudno szukać w tym spójnej, ciągnącej się przez kolejne odcinki fabuły. A jednak użytkownicy HBO Max oglądają serial jak zaczarowani. Przyciąga ich poczuciem humoru twórczyni Rachel Sennott, która parę lat temu oczarowało fanów występem w "Shiva Baby".



"Kocham LA" zaraz po listopadowej premierze zachwycili się krytycy. 85 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie bierze się przecież znikąd. Choć zwykli użytkownicy portalu ocenili go znacznie gorzej (48 proc.), to jednak cieszył się wystarczającą popularnością, aby HBO zaledwie po paru odcinkach przedłużyło serial o 2. sezon. Jakby stacja od początku zdawała sobie sprawę, że ma w rękach produkcję wyjątkową. Nie pomyliła się. Jak wynika z licznych wpisów w mediach społecznościowych, za oryginalną i zabawną uważają ją również widzowie.

Kocham LA - opinie o serialu komediowym HBO Max

Już po premierze serialu w mediach społecznościowych zaroiło się od pozytywnych opinii na jego temat. Z każdym odcinkiem pojawia się ich coraz więcej. Szósty, ostatni dotychczas odcinek światło dzienne ujrzał w miniony poniedziałek. Od tamtej pory internauci zdążyli już jasno stwierdzić, że "Kocham LA" to najzabawniejszy serial, jaki widzieli w ostatnich latach.

"Kocham LA" to najzabawniejszy serial, jaki widziałem od 2023 roku



"Kocham LA" to topka seriali HBO Max



10/10. Polecam "Kocham LA" na HBO Max - czytamy na X (dawny Twitter).

Na fanów czekają jeszcze tylko dwa odcinki 1. sezonu "Kocham LA". Będą się one pojawiać na platformie HBO Max w nadchodzące poniedziałki. Finał zadebiutuje w serwisie 22 grudnia. Potem widzom pozostanie tylko czekać na 2. odsłonę serialu. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy można spodziewać się jej premiery. Obyśmy nie musieli na nią długo czekać.



Rafał Christ 10.12.2025 15:01

