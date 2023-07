"Pisałem o ChatGPT zanim to było modne". O "Ukrytej sieci" i premierze filmu opowiada Jakub Szamałek

Pewnie. Zmienia się bardzo, bardzo szybko. Obserwuję te zmiany ze świadomością, że za 5 lat "Ukrytą sieć" będzie się czytało jak jakąś ramotkę czy powieść o tym, jakie kiedyś były fajne maszyny do szycia i maszyny parowe, bo to jest problematyka, która gna do przodu. I właśnie mam takie poczucie, że pisałem o ChatGPT, zanim to było modne. Teksty, które powstawały, kiedy bawiłem się pierwszą i drugą iteracją, były jednak jeszcze dosyć mocno koślawe. Ale miałem takie podejrzenie, graniczące z pewnością, że one będą ulepszane, że to jest dopiero początek. No i rzeczywiście, po paru latach, gdy się spojrzy na to, co te najnowsze chaty potrafią zrobić, to już naprawdę jest to imponujące, i każdy się zastanawia, co będzie dalej. Więc pytanie: czy ta ostatnia iteracja to już jest szczyt możliwości, którą można osiągnąć, czy jeszcze zobaczymy kolejne dziesięć wersji i każda będzie coraz lepsza? Co jest na końcu tej drogi? Absolutnie nie mamy odpowiedzi na te pytania, ale mam takie poczucie, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach i czeka nas bardzo dużo zmian.