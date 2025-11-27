Quentin Tarantino stworzył nowy rozdział do Kill Billa. Tak, po 20 latach

Ładowanie...

"Kill Bill" to specyficzny projekt wyreżyserowany przez legendarnego Quentina Tarantino ("Django", "Pewnego razu...w Hollywood". Produkcja ta jest jednym filmem, który został podzielony na dwie części z powodu nakręcenia sporej ilości materiału - niemal czterech godzin. Stąd właśnie wzięły się "Kill Bill" i "Kill Bill 2", mające premierę kolejno w 2003 i 2004 roku. W amerykańskich kinach wkrótce mają być dostępne specjalne pokazy reżyserskiej wersji filmu, wypuszczonego w całości pod nazwą "Kill Bill: The Whole Bloody Affair". Jak się okazuje, to nie jedyna gratka dla fanów tej marki.

Fortnite lubi kino. Tym razem od Quentina Tarantino

Nie ma wątpliwości, że "Kill Bill" to jedno z najsłynniejszych dzieł Tarantino. "Zemsta Yuki" to rozdział tej histori, który nigdy nie trafił na duży ekran, do oficjalnej wersji filmu. Tarantino miał się jednak długo zastanawiać, jak sprawić, by pokazać tę historię i nadać jej nowe życie. Z pomocą przyszedł Fortnite. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Wizjoner Quentin Tarantino marzył o rozdziale "Kill Billa", który nigdy nie trafił na duży ekran – rozdziale znanym jako „Zemsta Yuki”. Ponad 20 lat później Tarantino i Epic Games połączyli siły, aby ożywić tę historię w Fortnite.

Gra nie od dziś skupia w sobie różne popkulturowe treści - ostatnio np. było o niej głośno w przypadku promocji "Jednej bitwy po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Tym razem decydenci Fortnite'a zwrócili swoją uwagę ku twórczości Tarantino - widać więc, że nie boją się współpracy z wyrazistymi postaciami ze świata kina. W produkcji zobaczymy również Umę Thurman, która ponownie wciela się w Beatrix Kiddo. W sieci jest dostępny zwiastun "Zemsty Yuki". Możecie go zobaczyć poniżej:

"Zemsta Yuki" będzie dostępna w Fortnite od 30 listopada 2025 o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Adam Kudyba 27.11.2025 10:53

