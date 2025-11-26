Korzystamy z VPN-ów do VOD, ale nie jesteśmy tacy sami

Ładowanie...

VPN to skrót od Virtual Private Network, co tłumaczymy jako „wirtualna sieć prywatna”. Aplikacje wykorzystujące te technologie instaluje się na telefonie, komputerze albo innym urządzeniu elektronicznym. Służą przede wszystkim do tego, aby zabezpieczyć nasz ruch sieciowy, ale nie tylko. Uwielbiają je również użytkownicy zagranicznych platform wideo na żądanie.

Wirtualna sieć prywatna poprawia bezpieczeństwo użytkownika, a do tego zapewnia mu większą anonimowość w sieci. Usługi tego typu można włączać i wyłączać na żądanie, aby limitować informacje na nasz temat, którymi się z twórcą strony internetowej, którą przeglądamy, lub z dostawcą usługi, z której aktualnie korzystamy. Dotyczy to, między innymi, informacji o naszej lokalizacji.

Dzięki temu osoby korzystające z VPN-ów mogą udawać, że pochodzą z innego kraju niż ten, w którym aktualnie przebywają. Jest to niezwykle przydatne, gdy trafimy na stronę lub usługę objętą geoblokadą, czyli inaczej blokadą regionalną. Niby internet jest globalną wioską, ale nadal spora liczba dostawców treści limituje dostęp do nich, w tym na bazie fizycznej lokalizacji użytkownika.

VPN do VOD

Jednym z miejsc, w których trafiamy na blokady regionalne, są usługi typu VOD. Dostawcy treści wybierają, które filmy i seriale będą pokazywać w danych regionie, a które będą w nim ukrywane. Związane jest to często z licencją na wyświetlanie danych treści, ale użytkowników, którzy za dostęp do serwisów VOD płacą niemało, takie niuanse zwykle nie interesują…

Abonenci stale szukają sposobów na to, by ominąć geoblokady i właśnie w tym celu wykorzystują usługi typu VPN. Pozwalają im uzyskać dostęp do niedostępnych w ich kraju treści w ramach abonamentu, który już opłacają. Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy to użytkownik opuścił swój kraj? Sam znajduję się w takowej często podczas wczasów i wyjazdów służbowych i bywa to… problematyczne.

Wielokrotnie po dotarciu do hotelu okazywało się, że w innym kraju utraciłem dostęp do treści, z których mogę skorzystać w Polsce (i za dostęp do których płacę). To irytujące doświadczenie, zwłaszcza jeśli przy okazji wygaśnie mi dostęp do materiałów pobranych przed wyjazdem lub wylotem do oglądania w trybie offline. To właśnie wtedy w sukurs przychodzą mi VPN-y.

Jak korzystać z polskich usług VOD za granicą?

Ciekawe jest przy tym to, że jeszcze kilka lat temu to my zazdrośnie patrzyliśmy na biblioteki usług VOD z innych krajów, ale coraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy polska wersja serwisu oferuje treści niedostępne w innych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Problem jest też z tymi polskimi usługami VOD, które oferowane są często wyłącznie lokalnie.

Istnieją sposoby na to, by korzystać z polskich serwisów VOD na terenie Unii Europejskiej, ale często wiąże się z koniecznością podzielenia się z dostawcą danymi osobowymi. Nie rozwiązuje to również problemu użytkownika, który o tym nie pomyślał wcześniej i nie zadbał o aktywację oglądania wideo w podróży - a także podczas przebywania w kraju spoza Wspólnoty, czyli np. w Anglii.

Aby uzyskać za granicą dostęp do treści z usług VOD, które możemy oglądać w Polsce, możemy użyć usługi VPN takiej jak NordVPN. Sam zawsze przed udaniem się w podróż - czy to prywatną, czy to służbową - dbam o to, by mieć aktywny abonament. Potem wystarczy po dotarciu na miejsce włączyć tę usługę, ustawić jako swoją lokalizację Polskę i cieszyć się tymi samymi wideo, co w domu.

Nord VPN - cennik (11.2025)

A ile kosztuje NordVPN?

Obecnie dostęp do NordVPN, z którego sam korzystam, kosztuje w ramach promocji o ponad 70 proc. mniej, a do tego w ramach oferty na NordVPN z okazji Black Friday 2025 dostajemy 3 miesiące ekstra niezależnie od tego, na który konkretnie pakiet się zdecydujemy. Dostępne są do wyboru cztery różne plany abonamentowe, które różnią się od siebie dostępnością konkretnych funkcji.

Dla osób, które potrzebują VPN-a do VOD, wystarczający będzie plan NordVPN Basic. Przy dwuletniej umowie kosztuje on niecałą dyszkę, a dokładnie 9,89 zł miesięcznie, co przekłada się na zniżkę w wysokości 74 proc. W jego ramach otrzymujemy dostęp do bezpiecznej i szybkiej sieci VPN, a do tego możemy liczyć na 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Warto jednak przemyśleć wykupienie pozostałych planów NordVPN. W przypadku pakietu NordVPN Plus za 12,79 zł/mies. (73 proc. zniżki) dostajemy dodatkowo zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem, ochronę podczas przeglądania internetu, menedżer haseł i skaner naruszeń danych. Z kolei NordVPN Complete za 16,09/mies. (również 73 proc.) dorzuca do tego 1 TB przestrzeni w chmurze.

Oprócz tego w ramach promocji na Black Friday 2025 możemy wykupić pakiet NordVPN Ultra zawierający dokumencie wszystko w cenie 21,29 zł/mies. (czyli o 75 proc. taniej niż wynika z cennika). Poza profitami z pozostałych wariantów subskrypcji dostajemy tutaj dostęp do usługi Incogni oraz narzędzia do usuwania naszych danych osobowych z internetu.

Skorzystać z promocji Black Friday 2025 można na oferty na stronie internetowej NordVPN. Więcej o usługach typu VPN przeczytasz natomiast w innych materiałach na Spider’s Web:

26.11.2025

