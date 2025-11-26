REKLAMA
Stranger Things wcześniej niż zwykle. Kiedy premiera 5. sezonu?

5. sezon „Stranger Things” tuż, tuż. Przed nami łącznie trzy partie odcinków, które zadebiutują w odstępach czasowych. Co ciekawe, 1. część - obejmująca 4 epizody - trafi do biblioteki Netfliksa trochę wcześniej niż to zazwyczaj bywa.

Michał Jarecki
To już. Po blisko dekadzie fani „Stranger Things” - flagowego serialu Netfliksa, jednego z najbardziej cenionych i najdroższych projektów serwisu - doczekają się finału. Na szczęście nie będzie to tak zwana „krótka piłka”: trochę się tym zwieńczeniem przygód ekipy z Hawkins nacieszymy. Odcinki będą dość długie, a platforma zaserwuje je w kilku partiach. Pierwsza z nich obejmie 4 epizody o łącznej długości ok. 271 minut

Oznacza to, że 27 listopada czeka nas ponad 4,5h seansu. A co więcej, będziemy mogli go rozpocząć nieco wcześniej niż zwykle.

Stranger Things 5 wcześniej niż zwykle. Kiedy premiera?

Standardem jest, że nowości Netfliksa debiutują w serwisie o godz. 9:00 rano. Dzieje się tak dosłownie w 99 proc. przypadków, a wyjątkami są najczęściej premiery pojedynczych odcinków mniej popularnych produkcji. Tym razem jednak wyjątkiem okazuje się również „Stranger Things”.

Premiera 1. części 5. sezonu odbędzie się nie o 9, a już o 2:00 w nocy (albo, jak wolą niektórzy, nad ranem) 27 listopada. Siedem godzin wcześniej niż zazwyczaj. Jasne, dla większości ludzi nie jest to różnica, która cokolwiek zmienia - przeciętna pracująca czy ucząca się jednostka raczej nie będzie specjalnie wstawać w środku tygodnia o tak chorej porze, by obejrzeć odcinki, które na spokojnie może sprawdzić tego samego dnia wieczorem lub w weekend. Jestem jednak przekonany, że znajdzie się grono zapaleńców, którzy wrócą do Hawkins już o 2:00. Serial ma naprawdę wielu, wielu fanów w różnym wieku.

Nie ma pewności, czy podobna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku kolejnych odsłon. Przypomnę, że 2. część 5. sezonu (trzy odcinki) zadebiutuje 26 grudnia, a 3. (jeden, najdłuższy epizod finałowy) - 1 stycznia.

