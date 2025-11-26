Mata uderza w prezydenta Nawrockiego. Wyciągają mu za to szkolną przeszłość

Ładowanie...

Polski rap przecina się ostatnimi czasy z polską polityką w przedziwny sposób. Spoiwem okazuje się postać pana Prezydenta RP. Karol Nawrocki najpierw spotkał się z Rychem Peją, a niedługo później na weekendowym seminarium poświęconym współczesnym wyzwaniom Polski gościł m.in. Eldokę.



Teraz w głowę naszego kraju postanowił „wystrzelić” Mata. Na atak tego ostatniego w intrygujący, choć w istocie raczej niepoważny sposób odparł młody działacz PiS, Oskar Szafarowicz, który uczęszczał z Michałem Matczakiem do tej samej szkoły. Wpis spotkał się zresztą z odbiorem o przeważnie drwiącym wydźwięku.

Mata atakuje prezydenta, działacz PiS wypomina mu niską ocenę z zachowania w szkole

Michał Matczak to - trzeba przyznać - prawdopodobnie najpopularniejszy raper młodego pokolenia. Od początku kariery nie unika w swoich tekstach tematów związanych z polityką. Sam zresztą planuje się z polityką związać - zarzeka się przecież, że w 2040 r. wystartuje w wyborach prezydenckich.



Kilka dni temu Mata dał koncert w Krakowie, gdzie zaprezentował słuchaczom fragment nowego, niepublikowanego wcześniej numeru. Najpierw pokazał zgromadzonym swój krzyż i obwieścił, że Jezus Chrystus jest królem Polski, a następnie odpalił świeżutki kawałek. Wersy, którymi zdecydował się podzielić, skupiały się właśnie na planowanej karierze politycznej oraz na prezydencie Karolu Nawrockim. Mowa o konkretnych „wystrzałach”, czyli bezpośrednim werbalnym ataku:

Gada jakiś lamus, ile mam w rękawie asów

K***y chcą oblodzić, choć nie jadę koło lasu.

Suko, będę prezydentem, który złamał każde tabu,

Oni złamali przysięgę, niewierni mężowie stanu.

Uwierz, że nie będzie gorzej - się zastanów,

Że skoro nawet sutener może, to też bym ja mógł.

Wielu odbiorców zareagowało oburzeniem. W sieci pojawiają się już głosy, że Mata jest opłacany przez opozycję, że to „produkt propagandowy”, że „tata mu kazał”, a w ogóle to za ten tekst Mata powinien „skończyć w prokuraturze”. Abstrahując od osobistych preferencji politycznych skomentuję tylko, że to jest rap, w którym wersy atakujące osoby publiczne (czy to innych muzyków, celebrytów lub właśnie polityków) nie są niczym niecodziennym. Gdy Quebonafide nawinął kiedyś „Kolorowe oczy, minus osiem dioptrii - to ja, każdego z Platformy bym pousypiał jak psa, za to, że napędza to, co robi Tusk”, jakoś nikt nie robił z tego afery i nie nazywał go pisowskim propagandzistą.



Wróćmy do Szafarowicza. Działacz udostępnił u siebie nagłówek artykułu dotyczącego występu Maty i skomentował go w następujący sposób:

Szafarowicz twierdzi, że raz miał styczność z Matą (choć z wpisu wynika, że raczej z jego kolegami) i był namawiany do zmiany statutu, na co podobno miał realny wpływ. Owa zmiana miała umożliwić kandydowanie na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego osobom z naganną oceną z zachowania. Taką osobą był ponoć właśnie Mata.



Szafarowicz z dumą podsumował, że do żadnej zmiany przepisów nie doszło, a Mata przewodniczącym nie został - właśnie ze względu na niską ocenę ze sprawowania. Koniec końców tekst sprowadza się właśnie do tego, że... olaboga, aspirujący raper był w szkole niegrzeczny (choć jednocześnie Szafarowicz pisze o nim, że był niepozorny i „daleki od wizerunku zbuntowanego chojraka”). Co ciekawe, z innych wpisów wynika, że Matczak liczbą głosów mógł faktycznie te wybory wygrać.



Reakcje na wpis działacza są w przeważającej liczbie negatywne (pisownia oryginalna):

Oskar wiesz dobrze, że Michał nie został przewodniczącym tylko dlatego, że Giertych jak to Giertych nie uznał wyniku wyborów. Oczywiście miało to na celu forsowanie po raz kolejny kandydatury jego córki. Za drugim razem też przegrała…



,,Mielismy styczność raz - gdy JEGO KOLEDZY” to w koncu miales z nim stycznosc czy pasuje ci do narracji? Az mi sie przypomnial 2019 i to jak wygladala telewizja polska. Jest chu*owo nadal z nową wladza ale nie dorasta to do pięt waszych ,,narracji” za czasow kaczyzmu ;)



Tylko co to znaczy „zwyzywał od sutenerów”? Jak ja powiem, że słońce jest żółte albo, że ptaki mają skrzydła to też będą to przezwiska? Wydaje mi się, że raczej fakty.



Co Ty w ogóle wyciągasz? Serio myślisz, że kogoś obchodzi, co Mata robił w Liceum Batorego? Serio tym chcesz go "zaorać"? Rola rapera nie polega na byciu ułożonym prymusem z "wzorowym" zachowaniem, który marzy o karierze w samorządzie. Rap to jest bunt, walenie w system i jego ludzi prosto w twarz. Oczekiwanie, że raper będzie śpiewał o "posłuszeństwie wobec rodziców" to totalne niezrozumienie, czym jest ta kultura. Kiedy Mata w numerze nawija o "sutenerstwie" w kontekście Nawrockiego, to nie jest żaden dowcip ani figura retoryczna! To głośne przypomnienie bardzo poważnych zarzutów i pytań o jego powiązania z półświatkiem. A Ty, zamiast odnieść się do ISTOTY (tj. do zarzutów!), kryjesz się za jego "nagannym zachowaniem" sprzed 8 lat.

