Na noże 3 zachwyciło publiczność. Najmroczniejsza część serii

Rian Johnson znów to zrobił. 3. część serii „Na noże” - „Żywy czy martwy” - przed debiutem w ofercie Netfliksa i w części amerykańskich kin, został wyświetlony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Seans zachwycił widownię, co przełożyło się na bardzo, bardzo entuzjastyczne recenzje. Czy mamy do czynienia z najlepszą odsłoną serii?

Michał Jarecki
na noże 3
„Żywy czy martwy: Film z serii Na noże” zaliczył piękny start - 100 proc. pozytywnych recenzji w najpopularniejszym agregatorze, Rotten Tomatoes. Od tego czasu, jak to zwykle bywa, wartość nieznacznie spadła, ale lwia większość dziennikarzy zgodnie potwierdziła, że Rian Johnson raz jeszcze zrealizował wyborny kryminał. 95 proc. pozytywnych ocen przy 124 recenzjach (i 100 proc. od „TOP Critics”, czyli najbardziej uznanych krytyków) to wynik, który mówi sam za siebie.

W nowej odsłonie cyklu Benoit Blanc (wspaniały Daniel Craig) mierzy się z kolejną mroczną zbrodnią, tym razem w ponurej, kościelnej scenerii.

Na noże 3 - opinie. Znowu się udało - i to jak

Co najważniejsze: krytycy chwalą zaskakujące zwroty akcji, opisując najnowszą odsłonę jako „najbardziej misternie skonstruowaną zagadkę ze wszystkich dotychczasowych”.

„Film jest znacznie bardziej pokręcony, mroczny i emocjonalny niż dwie poprzednie części; Johnson zgłębia tu kwestie wiary i logiki oraz mitologizowania, które nieraz pozwala nam przetrwać - a wszystko to w ramach błyskotliwej zagadki kryminalnej” - napisał Collider.

„To najbardziej skomplikowana zagadka ze wszystkich, mierząca się z problematyką wiary, odkupienia, zemsty i przebaczenia” - czytamy w Punch Drunk Critics.

Z kolei The Wrap określił film jako „wspaniały, zwariowany gotycki horror”, dodając: „Choć Na noże 3 jest tym filmem z serii, który najbardziej skupia się na egzystencjalnych pytaniach dotyczących śmierci, jest jednocześnie odsłoną najbardziej przepełnioną życiem”.

W tekście w prestiżowym serwisie sygnowanym nazwiskiem wybitnego, nieodżałowanego Rogera Eberta, możemy natomiast przeczytać:

W tych cynicznych czasach dostaliśmy obraz, który opowiada się za ciepłym uściskiem zamiast pięści, przebaczeniem zamiast podziałów, wplatając piękne idee w swoją zagadkę. (...) Sposób, w jaki rozwija się ten film, daje widzom tyle radości, że grzechem byłoby zdradzać cokolwiek. (...)

Film wciąż znajduje nowe sposoby, by nas zaskakiwać, wprowadzać coraz głębiej w świat postaci, które z początku bierzemy za proste archetypy (...). A sposób, w jaki obraz splata motywy grzechu, winy, chciwości i Boga, przekłada się na prawdziwą dramatyczną żonglerkę. (...). To najbardziej błyskotliwa i wycyzelowana odsłona cyklu. Nie jestem pewny, czy Johnsonowi uda się ją kiedyś przebić - podsumowuje Variety.

Czekamy! Premiera na Netfliksie już 12 grudnia.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - obsada

  • Daniel Craig – Benoit Blanc
  • Josh O’Connor – ks. Jud Duplenticy
  • Glenn Close – Martha Delacroix
  • Josh Brolin – Monsignor Jefferson Wicks
  • Mila Kunis – Geraldine Scott
  • Jeremy Renner – dr Nat Sharp
  • Kerry Washington – Vera Draven
  • Andrew Scott – Lee Ross
  • Cailee Spaeny – Simone Vivane
  • Daryl McCormack – Cy Draven
  • Thomas Haden Church – Samson Holt
Michał Jarecki
26.11.2025 09:15
