Apple TV wycofuje serial tydzień przed premierą. Śpij dobrze, książę

W przyszłym miesiącu w bibliotece Apple TV pojawi się kilka długo wyczekiwanych produkcji. Wśród nich miał znaleźć się również francuski thriller "The Hunt" stworzony i wyreżyserowany przez Cédrica Angera. Produkcja nieoczekiwanie została jednak wykreślona z kalendarza premier platformy - wszystko przez oskarżenia, z którymi mierzy się twórca produkcji. Anger miał bowiem dopuścić się plagiatu, kopiując do serialu fabułę powieści "Shoot" autorstwa Douglasa Fairbairna z 1973 r.

Apple TV wstrzymuje premierę serialu The Hunt. Twórca oskarżony o plagiat

Apple Insider poinformował we wtorek, że Anger został oskarżony o plagiat. Zarzuty po raz pierwszy ujawnił francuski ekspert medialny Clement Garin. Fabuła serialu "The Hunt" miała zostać skopiowana z z powieści Douglasa Fairbairna "Shoot" z 1973 r. Wspomniana książka już wcześniej natomiast została zaadaptowana pod film "Shoot" w 1976 r.

Francuski producent Gaumont wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że premiera "The Hunt" została wstrzymana. W międzyczasie serwis Apple TV usunął wszystkie materiały na temat serialu ze swojej strony internetowej. Premierowe 2 odcinki thrillera miały zadebiutować 3 grudnia, a kolejne miały pojawiać się w każdą środę do 31 grudnia.

Emisja naszego serialu "The Hunt" została tymczasowo przełożona. Przeprowadzamy obecnie szczegółową analizę, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszą produkcją. Bardzo poważnie traktujemy kwestie własności intelektualnej - poinformował Gaumont w oświadczeniu udostępnionym Variety.

Fabuła serialu "The Hunt" koncentruje się na Francku (w tej roli Benoît Magimel), który wolne weekendy spędza wraz z przyjaciółmi na polowaniach. Pewnej niedzieli zostają oni niespodziewanie zaatakowani przez grupę myśliwych. W końcu jeden z napastników zostaje postrzelony, a bohaterowie uciekają z miejsca zdarzenia. Postanawiają jednak utrzymać to wydarzenie w tajemnicy. Franck próbuje wrócić do normalnego życia u boku żony Krystel (Melanie Laurent), ale nie jest to łatwe - niedługo później podejrzewa bowiem, że on i jego przyjaciele są obserwowani i śledzeni przez myśliwych, którzy pragną się zemścić.

Tymczasem powieść Fairbairna opowiada historię Rexa, myśliwego-macho, który wraz z kumplami wyrusza na polowanie w kanadyjskiej dziczy. Kiedy w lesie napotykają rywalizującą grupę myśliwych, jeden z nich strzela do Rexa. Przyjaciel bohatera odpowiada ogniem, zabijając strzelca, po czym wszyscy uciekają z miejsca zdarzenia. Rex postanawia nie informować władz o tym, co stało się w lesie. Kiedy okazuje się, że myśliwi również nie skontaktowali się z policją, Rex zaczyna podejrzewać, że towarzysze zamordowanego mężczyzny będą ścigać jego i jego przyjaciół. W związku z tym główny bohater wraca na miejsce zbrodni, ponieważ podejrzewa, że właśnie tam będą na niego czekać myśliwi. I wtedy zaczyna się jatka.

W 1976 r. zadebiutował film "Shoot" z 1976 roku, który został oparty o powieść Fairbairna. Wyreżyserował go Harvey Hart, a za scenariusz odpowiedzialny był Richard Berg. W rolach głównych wystąpili Cliff Robertson, Ernest Borgnine i Henry Silva.

Anna Bortniak 26.11.2025 11:27

