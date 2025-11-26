REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Apple TV wycofuje serial tydzień przed premierą. Śpij dobrze, książę

W grudniu serwis Apple TV miał przedstawić swoim subskrybentom pewien francuski thriller. Tuż przed premierą platforma wyczyściła swoje media społecznościowe, usuwając dowody na jego istnienie, a sam serial został wycofany z listy premier. Wszystko przez oskarżenia na temat plagiatu, którego miał dopuścić się twórca produkcji.

Anna Bortniak
the hunt thriller skreslony plagiat apple tv
REKLAMA

W przyszłym miesiącu w bibliotece Apple TV pojawi się kilka długo wyczekiwanych produkcji. Wśród nich miał znaleźć się również francuski thriller "The Hunt" stworzony i wyreżyserowany przez Cédrica Angera. Produkcja nieoczekiwanie została jednak wykreślona z kalendarza premier platformy - wszystko przez oskarżenia, z którymi mierzy się twórca produkcji. Anger miał bowiem dopuścić się plagiatu, kopiując do serialu fabułę powieści "Shoot" autorstwa Douglasa Fairbairna z 1973 r.

REKLAMA

Apple TV wstrzymuje premierę serialu The Hunt. Twórca oskarżony o plagiat

Apple Insider poinformował we wtorek, że Anger został oskarżony o plagiat. Zarzuty po raz pierwszy ujawnił francuski ekspert medialny Clement Garin. Fabuła serialu "The Hunt" miała zostać skopiowana z z powieści Douglasa Fairbairna "Shoot" z 1973 r. Wspomniana książka już wcześniej natomiast została zaadaptowana pod film "Shoot" w 1976 r.

Francuski producent Gaumont wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że premiera "The Hunt" została wstrzymana. W międzyczasie serwis Apple TV usunął wszystkie materiały na temat serialu ze swojej strony internetowej. Premierowe 2 odcinki thrillera miały zadebiutować 3 grudnia, a kolejne miały pojawiać się w każdą środę do 31 grudnia.

Emisja naszego serialu "The Hunt" została tymczasowo przełożona. Przeprowadzamy obecnie szczegółową analizę, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszą produkcją. Bardzo poważnie traktujemy kwestie własności intelektualnej

- poinformował Gaumont w oświadczeniu udostępnionym Variety.

Fabuła serialu "The Hunt" koncentruje się na Francku (w tej roli Benoît Magimel), który wolne weekendy spędza wraz z przyjaciółmi na polowaniach. Pewnej niedzieli zostają oni niespodziewanie zaatakowani przez grupę myśliwych. W końcu jeden z napastników zostaje postrzelony, a bohaterowie uciekają z miejsca zdarzenia. Postanawiają jednak utrzymać to wydarzenie w tajemnicy. Franck próbuje wrócić do normalnego życia u boku żony Krystel (Melanie Laurent), ale nie jest to łatwe - niedługo później podejrzewa bowiem, że on i jego przyjaciele są obserwowani i śledzeni przez myśliwych, którzy pragną się zemścić.

Tymczasem powieść Fairbairna opowiada historię Rexa, myśliwego-macho, który wraz z kumplami wyrusza na polowanie w kanadyjskiej dziczy. Kiedy w lesie napotykają rywalizującą grupę myśliwych, jeden z nich strzela do Rexa. Przyjaciel bohatera odpowiada ogniem, zabijając strzelca, po czym wszyscy uciekają z miejsca zdarzenia. Rex postanawia nie informować władz o tym, co stało się w lesie. Kiedy okazuje się, że myśliwi również nie skontaktowali się z policją, Rex zaczyna podejrzewać, że towarzysze zamordowanego mężczyzny będą ścigać jego i jego przyjaciół. W związku z tym główny bohater wraca na miejsce zbrodni, ponieważ podejrzewa, że właśnie tam będą na niego czekać myśliwi. I wtedy zaczyna się jatka.

W 1976 r. zadebiutował film "Shoot" z 1976 roku, który został oparty o powieść Fairbairna. Wyreżyserował go Harvey Hart, a za scenariusz odpowiedzialny był Richard Berg. W rolach głównych wystąpili Cliff Robertson, Ernest Borgnine i Henry Silva.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
26.11.2025 11:27
Tagi: Apple TVThrillery
Najnowsze
9:32
Burger Drwala 2025 dostępny we wszystkich smakach. Żurawina to jeszcze nic
Aktualizacja: 2025-11-26T09:32:38+01:00
9:15
Na noże 3 zachwyciło publiczność. Najmroczniejsza część serii
Aktualizacja: 2025-11-26T09:15:42+01:00
8:58
Culkin chce Kevina samego w domu 3. Ma zaskakujący pomysł
Aktualizacja: 2025-11-26T08:58:59+01:00
7:56
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie tego serialu. Absolutny top
Aktualizacja: 2025-11-26T07:56:20+01:00
7:20
Pluribus jak ChatGPT napędzany mlekiem. O co chodzi Jedynej?
Aktualizacja: 2025-11-26T07:20:40+01:00
20:14
Co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem Stranger Things? Twórcy tłumaczą
Aktualizacja: 2025-11-25T20:14:00+01:00
19:20
Eva Green dołącza do obsady Wednesday. Zagra kluczową postać
Aktualizacja: 2025-11-25T19:20:28+01:00
18:42
Założę się, że przegapiliście ten thriller na Prime Video. To duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-25T18:42:55+01:00
18:00
Obejrzałem Zwierzogród 2. Jedynka lepsza, ale oczy i tak mi się spociły
Aktualizacja: 2025-11-25T18:00:00+01:00
15:55
A więc tak wygląda nowe Yellowstone. Nie wierzyłem, że to się uda
Aktualizacja: 2025-11-25T15:55:29+01:00
14:28
Kiedy Wrapped wpadnie na Spotify? Za późno na gwałtowne ruchy
Aktualizacja: 2025-11-25T14:28:54+01:00
14:21
Czy lekarka z Heweliusza istniała naprawdę? Wątek budzi wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-25T14:21:24+01:00
12:33
5. odcinek "Jedynej" będzie wcześniej. Żeby nie było, że nikt nie ostrzegał
Aktualizacja: 2025-11-25T12:33:57+01:00
10:32
Najgorszy serial roku dostał 2. sezon. Kto na to pozwolił?
Aktualizacja: 2025-11-25T10:32:54+01:00
9:36
Wybrano najlepsze komedie w historii. Mocarny ranking
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:53+01:00
9:10
Scarlett Johansson gwiazdą nowej odsłony legendarnego horroru. Tym razem musi się udać
Aktualizacja: 2025-11-25T09:10:00+01:00
8:54
James Cameron atakuje Netfliksa. „To wabik na frajerów, katastrofa”
Aktualizacja: 2025-11-25T08:54:11+01:00
20:34
Muszę ostrzec was przed najpopularniejszym horrorem Netfliksa. Jest tragiczny
Aktualizacja: 2025-11-24T20:34:00+01:00
20:01
The Office PL przemycił świetną akcję. Takie mogłabym oglądać w TV
Aktualizacja: 2025-11-24T20:01:00+01:00
19:36
SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo
Aktualizacja: 2025-11-24T19:36:00+01:00
19:11
Wstrząsający 5. odcinek Witajcie w Derry. Masa zaskoczeń i ponury finał
Aktualizacja: 2025-11-24T19:11:02+01:00
17:51
Szef HBO Max przyznaje, że zmiana nazwy była błędem. I obwinia za niego Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-24T17:51:00+01:00
17:49
SkyShowtime kusi wielką promocją. Tyle zapłacisz za pół roku streamingu
Aktualizacja: 2025-11-24T17:49:51+01:00
16:19
Trzeba wyjaśnić zakończenie filmu Po polowaniu. Kto kłamał?
Aktualizacja: 2025-11-24T16:19:00+01:00
15:42
Dom dobry idzie po złoto. Zdeklasował konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-24T15:42:00+01:00
15:30
David Harbour mówi, że on też wolał 1. sezon Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-24T15:30:21+01:00
14:35
Jedyna z niespodziewanym cameo. „Dziękuję za Twój głos”
Aktualizacja: 2025-11-24T14:35:50+01:00
12:05
Sny o pociągach mnie rozjechały. Netflix dowiózł coś przepięknego
Aktualizacja: 2025-11-24T12:05:41+01:00
11:34
Zaatakował Arianę Grande i deportują go z kraju. Jego wybryki są znane
Aktualizacja: 2025-11-24T11:34:59+01:00
11:10
Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach
Aktualizacja: 2025-11-24T11:10:48+01:00
9:35
Wicked 2 jest 7/10, ale dużo zarabia. Są wyniki box office
Aktualizacja: 2025-11-24T09:35:34+01:00
8:34
Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
Aktualizacja: 2025-11-24T08:34:45+01:00
16:36
Charlie Cox o Daredevilu i Kin. "Będę go grał, dopóki będą mnie chcieli"
Aktualizacja: 2025-11-23T16:36:00+01:00
15:07
Wielki finał Wicked naprawdę jest wielki. Hokus, pokus, Ariana idzie po Oscara
Aktualizacja: 2025-11-23T15:07:00+01:00
13:25
Gwiazdy Wicked zawalczą o Oscary. Historia może się powtórzyć
Aktualizacja: 2025-11-23T13:25:00+01:00
12:15
Mało brakowało, a olałabym ten magnetyzujący film. Wzruszenie ściska mi gardło do teraz
Aktualizacja: 2025-11-23T12:15:00+01:00
11:23
Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić
Aktualizacja: 2025-11-23T11:23:00+01:00
10:13
Kultowa seria filmów akcji wleciała na Netfliksa. Wszystkie części
Aktualizacja: 2025-11-23T10:13:00+01:00
9:25
Już czas, by Polacy poznali jeden z najlepszych seriali gangsterskich
Aktualizacja: 2025-11-23T09:25:00+01:00
8:19
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD
Aktualizacja: 2025-11-23T08:19:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA