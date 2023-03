Multipleksy kontra kina studyjne? Ten spór nie ma sensu, ale powiem wam, jaką przewagę mają te pierwsze

Tak - mam się za kinomana. Konsumuję kino, uczę się o kinie (akademicko i hobbystycznie), piszę o kinie; rozmawiam o nim, w końcu - czy raczej przede wszystkim - odwiedzam. Odwiedziłem już wiele, wiele kin w całej Polsce i poza nią. Uwielbiam je. I nie piszę tego po to, by się czymkolwiek chwalić, a po to, by podkreślić, jak ważne miejsce w moim życiu i sercu zajmują te miejsca. W dziwacznym konflikcie wielbicieli placówek studyjnych z fanami multipleksów niebywale drażni mnie poczucie wyższości pierwszych nad drugimi - przejaw buractwa i zwykłego klasizmu. Ta wojenka jest, rzecz jasna, kolejnym wydumanym powodem dla polepszenia własnego samopoczucia. Kosztem innych, oczywiście.



To o tyle irytujące, że obecnie - w 2023 roku - z perspektywy przeciętnego widza oba typy kin mają swoje dość oczywiste plusy i minusy, przy czym to, o co zazwyczaj oskarża się multipleksy, to w gruncie rzeczy kwestie albo sporadyczne, albo nieaktualne. Oczywiście, małe sale kinowe z pewnością bardziej potrzebują naszego wsparcia, niż wielkie korporacje, skupmy się jednak wyłącznie na aspektach doświadczeniowych. Na seansie, komforcie, rozpraszaczach. Na tym, dlaczego multipleks wcale nie musi być gorszy.