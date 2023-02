Christoph Waltz rządzi w nowym serialu Amazona. Ale czy ta świetna rola wystarcza?

O ile jednak wspomniane „Rozdzielenie” - produkcja z założenia nieśpieszna - wciąga widza od pierwszego odcinka, o tyle „Konsultant” potrzebuje znacznie, znacznie więcej czasu, by nas sobą zainteresować. Najgorzej wypada pod tym względem pilot, który denerwuje chaosem tonalnym, nieudolną narracją i niezręcznie budowanym tempem. Żaden z zarysowywanych stopniowo sekretów nie wydaje się na tyle intrygujący, by zachęcić nas do odkrycia prawdy.



Gdy twórca (któremu, swoją drogą, w „Servant” wyszło to znakomicie) zaczyna bawić się różnymi charakterystycznymi dla współczesnych nam ludzi lękami i podsuwa sprytne, alegoryczne wskazówki, robi się ciekawiej. Z czasem coraz częściej uderza w tony satyryczne, momentami naprawdę bezwzględnie obchodząc się z korpoświatem. Z kolei znakomity, niepokojący i tajemniczy Waltz sprawia, że naprawdę chcemy poznać sekrety Patoffa. Kim jest ten człowiek? O co tak naprawdę mu chodzi? Próżno szukać jakichkolwiek informacji na jego temat.



Niestety, utrzymanie słusznego tempa - efektu sprawnej scenopisarskiej roboty - nie wychodzi twórcom „Konsultanta”. Gdy już zrobi się ciekawiej, a my damy się zrobić w konia (doceniam kilka fajnych sztuczek, dzięki którym aż miło pozwolić wyprowadzić się w pole), wkrótce akcja się wykoleja, a odbiorca traci zainteresowanie.



Kuleje też kilka pobocznych wątków, mnożą się niespójności fabularne, a sama intryga okazuje się… niespecjalnie rozbudowana. Jest to jednak przyzwoite połączenie thrillera, grozy i komedii w otoczce kultury korporacyjnej. Potrafi wciągnąć i rozbawić, ma jednak poważny problem z utrzymaniem zaangażowania odbiorcy. A jednak - dla Waltza warto.