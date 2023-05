Wojewódzki ciepłym zdaniem o Konfederacji mocno się zagalopował

Niezależnie od tego, czy bliżej nam do lewej, czy do prawej strony politycznej barykady, nie da się ukryć, że podobne słowa padające z ust bogatego dziennikarza-celebryty są, cóż, dość symboliczne. Ilustrują one bowiem to, co dla Wojewódzkiego i wielu mu podobnych może mieć (i najczęściej ma) kluczowe znaczenie. Mowa o panicznym strachu przed oddaniem nieco większej ilości swoich pieniędzy Polsce.



Lęk przed podatkami przyćmiewa inne sympatie i antypatie; Wojewódzki może wydawać się osobą, której to właśnie z Konfederacją najmniej po drodze, ostatecznie jednak wszystko rozbija się o kwestię kasy. Gdy chodzi o nią, zamordystyczna i prorosyjska partia wydaje się bardziej przyjazna, niż znacznie mniej skrajna (zwłaszcza jak na europejskie standardy) Lewica Razem.



Raz jeszcze podkreślę, że krytykom nie chodzi o konkretne polityczne ciągoty, a przerażającą skalę hipokryzji. Zdaniem wielu komentujących Wojewódzki wyrzucił z siebie dokładnie to, co chodziło mu po głowie, niedbale maskując szczerość dowcipnym tonem. Oczywiście, dziennikarz nigdy nie stronił od okołopolitycznych i bardzo, bardzo kontrowersyjnych komentarzy, ale zazwyczaj zdawały się one wypływać z pewnych liberalnych, dość stabilnych przekonań. Właśnie dlatego tym razem naprawdę zaskoczył słuchaczy, widzów i internautów.