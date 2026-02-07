Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Premiera filmu "Remain", który powstał na podstawie pomysłu Nicholasa Sparksa oraz M. Night Shyamalana, została opóźniona. Warner Bros. ma inny plan na to, kiedy produkcja mogłaby zadebiutować w kinach i, biorąc pod uwagę tematykę filmu, jest to całkiem niezły pomysł.
Współpraca Shyamalana i Sparksa wydawała się dosyć nieoczywista. Pierwszy jest w końcu reżyserem kasowych thrillerów, a drugi - autorem bestsellerowych powieści romantycznych. Mimo to te dwa przeciwieństwa jednak się przyciągnęły, a pierwszym opublikowanym efektem ich pracy była książka "Zostań ze mną". Zadebiutowała ona za granicą w październiku minionego roku, natomiast polscy czytelnicy mogli dorwać swój przetłumaczony egzemplarz dopiero niedawno, bo w styczniu tego roku.
Za napisanie książki odpowiedzialny był Sparks, jednak nad fabułą pracował on wraz z Shyamalanem, który już w październiku 2024 roku przekazał Sparksowi scenariusz (to właśnie na jego podstawie Sparks postanowił niezależnie napisać powieść). Reżyser "Szóstego zmysłu" już wtedy wiedział, że film na pewno powstanie, i właśnie teraz w końcu może on dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu, który napisał, wyreżyserował i wyprodukował. Mimo że zdjęcia do produkcji już się zakończyły i data premiery była już ustalona, to Warner Bros. postanowił namieszać w harmonogramie.
Thriller romantyczny M. Night Shyalamana i Nicolasa Sparksa opóźniony
Pierwotnie film "Remain" miał zadebiutować w kinach 23 października 2026 roku, czyli w okolicach Halloween. Warner Bros. wprowadził jednak zmiany w harmonogramie i ustalił nową datę premiery - 5 lutego 2027. Wydaje się być ona nieprzypadkowa - dzięki temu produkcja romantyczna mogłaby zadebiutować bliżej Walentynek, co wydaje się być w jej przypadku lepszym rozwiązaniem.
"Remain" ma być historią miłosną nasyconą tajemnicami życia i śmierci oraz pełną zawiłych relacji międzyludzkich. W rolach głównych wystąpią: Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor, Ashley Walters i Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor, Hannah James, Caleb Ruminer, Kieran Mulcare i Maria Dizzia.
Głównym bohaterem opowieści jest Tate Donovan, który przybywa do Cape Cod, gdzie zamierza zaprojektować dom letni dla swojego przyjaciela. Dzięki temu może on choć na chwilę zapomnieć o bólu, jaki towarzyszył mu po stracie ukochanej siostry. Kiedy Tate zamieszkuje w zabytkowym pensjonacie, gdzie spotyka piękną kobietę o imieniu Wren, przypomina sobie słowa swojej siostry, które wypowiedziała na łożu śmierci: że posiada on dziedziczny w ich rodzinie dar widzenia duchów, które wciąż są związane ze światem żywych.
