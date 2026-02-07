Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek

Ładowanie...

Współpraca Shyamalana i Sparksa wydawała się dosyć nieoczywista. Pierwszy jest w końcu reżyserem kasowych thrillerów, a drugi - autorem bestsellerowych powieści romantycznych. Mimo to te dwa przeciwieństwa jednak się przyciągnęły, a pierwszym opublikowanym efektem ich pracy była książka "Zostań ze mną". Zadebiutowała ona za granicą w październiku minionego roku, natomiast polscy czytelnicy mogli dorwać swój przetłumaczony egzemplarz dopiero niedawno, bo w styczniu tego roku.

Za napisanie książki odpowiedzialny był Sparks, jednak nad fabułą pracował on wraz z Shyamalanem, który już w październiku 2024 roku przekazał Sparksowi scenariusz (to właśnie na jego podstawie Sparks postanowił niezależnie napisać powieść). Reżyser "Szóstego zmysłu" już wtedy wiedział, że film na pewno powstanie, i właśnie teraz w końcu może on dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu, który napisał, wyreżyserował i wyprodukował. Mimo że zdjęcia do produkcji już się zakończyły i data premiery była już ustalona, to Warner Bros. postanowił namieszać w harmonogramie.

Thriller romantyczny M. Night Shyalamana i Nicolasa Sparksa opóźniony

Pierwotnie film "Remain" miał zadebiutować w kinach 23 października 2026 roku, czyli w okolicach Halloween. Warner Bros. wprowadził jednak zmiany w harmonogramie i ustalił nową datę premiery - 5 lutego 2027. Wydaje się być ona nieprzypadkowa - dzięki temu produkcja romantyczna mogłaby zadebiutować bliżej Walentynek, co wydaje się być w jej przypadku lepszym rozwiązaniem.

"Remain" ma być historią miłosną nasyconą tajemnicami życia i śmierci oraz pełną zawiłych relacji międzyludzkich. W rolach głównych wystąpią: Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor, Ashley Walters i Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor, Hannah James, Caleb Ruminer, Kieran Mulcare i Maria Dizzia.

Głównym bohaterem opowieści jest Tate Donovan, który przybywa do Cape Cod, gdzie zamierza zaprojektować dom letni dla swojego przyjaciela. Dzięki temu może on choć na chwilę zapomnieć o bólu, jaki towarzyszył mu po stracie ukochanej siostry. Kiedy Tate zamieszkuje w zabytkowym pensjonacie, gdzie spotyka piękną kobietę o imieniu Wren, przypomina sobie słowa swojej siostry, które wypowiedziała na łożu śmierci: że posiada on dziedziczny w ich rodzinie dar widzenia duchów, które wciąż są związane ze światem żywych.

Anna Bortniak 07.02.2026 10:37

