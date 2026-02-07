REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Książki

Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny

Mroczny i bardzo smutny kryminał - tak w kilku słowach mogłabym podsumować powieść "Prostytutka" Macieja Klimarczyka. Ponury nastrój podczas lektury mieszał się jednak z miłym zaskoczeniem, ponieważ był to jeden z ciekawszych kryminałów, jakie do tej pory czytałam.

Anna Bortniak
OCENA :
7/10
prostytutka recenzja ksiazki maciej klimarczyk
REKLAMA

Do "Śpiewaczki" i "Prokuratorki" autorstwa Macieja Klimarczyka właśnie dołączyła "Prostytutka", przewrotnie zatytułowany kryminał, bo tym razem to mężczyzna jest jego głównym bohaterem. Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Literackiego miałam okazję przeczytać nadchodzącą powieść przed jej premierą, a przy okazji zapoznać się z twórczością autora. Choć miałam z nią do czynienia po raz pierwszy, to już wiem, że na pewno nie ostatni - na kryminalnej arenie pojawił się bowiem nowy gracz, który zwrócił moją uwagę.

REKLAMA

Prostytutka - recenzja kryminału Macieja Klimarczyka

Podczas lektury "Prostytutki" dobrze się bawiłam, choć ostatecznie muszę trochę pomarudzić. Elementy, które przeszkadzały mi w czasie czytania wcale jednak nie zniechęciły mnie do tego, by sięgnąć po poprzednie książki Klimarczyka. Wręcz przeciwnie - w jego powieściach widzę ogromny potencjał, ponieważ posiadł on wyjątkową umiejętność utrzymania uwagi czytelnika. A przynajmniej moją, bo właściwie przez cały czas byłam pochłonięta tą historią. To była jedna z tych książek, do których po prostu chciało mi się wracać, a to już dla mnie zielona flaga. No ale zacznijmy od początku.

Akcja powieści rozpoczyna się w Bydgoszczy, w gabinecie psychiatrki Doroty Dreckiej, która odbiera telefon od matki swojego pacjenta, Patryka Maciaszka. Informuje ona lekarkę, że jej syn wyskoczył z okna i to właśnie ona odpowiada za jego śmierć. Wiadomość o zgonie nie daje Dorocie spokoju - po przejrzeniu notatek z ostatniego spotkania zasiewa w niej ziarno niepewności, że to być może rzeczywiście jej niedopatrzenia doprowadziły do tragedii. W związku z tym postanawia poprosić o pomoc swoją przyjaciółkę, prokuratorkę Alicję Zakliczyńską, aby sprawdziła ona, w jakim kierunku zmierza śledztwo. Okazuje się przy tym, że Patryk był eskortem, co kilkukrotnie skończyło się dla niego uszczerbkiem na zdrowiu.

Toczące się śledztwo w sprawie jest przeplatane wspomnieniami z życia Maciaszka. Dowiadujemy się, co działo się za drzwiami gabinetu psychiatrycznego, ale również poza nim. Patryk prowadził bowiem bogate życie towarzyskie nie tylko z kobietami, ale również mężczyznami. Czy któryś z nich okazał się okazał się być tak zazdrosnym kochankiem, że postanowił pozbawić życia przystojnego eskorta? Jakiś zazdrosny mąż postanowił się zemścić? A może po prostu Patryk przegrał walkę z depresją i nie mógł już dłużej w ten sposób funkcjonować? Śledztwo zaczyna nabierać tempa, gdy kryminalni odnajdują w mieszkaniu ofiary wstrząsający film, który okazuje się być nie tylko dowodem w sprawie, ale również drzwiami do mrocznego świata sexworkingu, gdzie życie na krawędzi jest na porządku dziennym.

"Prostytutka" to powieść, która kładzie nacisk przede wszystkim na głównego bohatera. Mimo że śledztwo w sprawie jego śmierci toczy się gdzieś w tle, to jest ono wątkiem, który bardziej uzupełnia historię Patryka, aniżeli wątkiem przewodnim. Tego rodzaju konstrukcja jest interesująca, ponieważ możemy dowiedzieć się o życiu głównego bohatera bardzo dużo i sami wcielić się w rolę śledczych, a nie tylko podążać za tropami, które sugerują nam psychiatrka i prokuratorka. Ma ona jednak również swoją wadę - historia nie ma bohatera wiodącego, który trzymałby wszystko w ryzach. Podczas lektury przeskakujemy bowiem między spotkaniami z Dorotą, śledztwem Alicji i historią Patryka, przez co można odnieść wrażenie, że zapoznajemy się z trzema innymi historiami.

Element, który nie do końca mi się spodobał, dotyczył kwestii technicznej. W jednym rozdziale mieszały się ze sobą teraźniejszość oraz przeszłość. Brakowało mi wyraźnego podziału między prowadzonym śledztwem a wspomnieniami Patryka, które znacznie ułatwiłoby czytanie książki - chwilami gubiłam się w tym, na jakim etapie historii jestem.

Poza tym - jestem zadowolona, że już na początku roku udało mi się dorwać tak interesujący kryminał. Jego największą zaletą jest ciekawie skonstruowana opowieść, w którą nie sposób się nie zagłębić. Barwne, ale i mroczne życie Patryka jest opisane w sposób niezwykle wciągający, co jest zasługą lekkiego pióra autora. I właśnie dlatego, mimo drobnych wad, które dostrzegłam w tej historii, z przyjemnością będę śledzić dalsze poczynania literackie Klimarczyka - mam nadzieję, że moja biblioteczka niebawem powiększy się o jego kolejne powieści.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
07.02.2026 09:06
Tagi: Kryminałyrecenzje książek
Najnowsze
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Dawno nie bawiłam się tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Świetne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
11:54
Mroczny thriller Netfliksa przyspawał mnie do ekranu. Zdemaskowani robią to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-06T11:54:12+01:00
10:14
Nowy Predator w Disney+. Jest data premiery Strefy zagrożenia
Aktualizacja: 2026-02-06T10:14:34+01:00
9:54
Glina. Nowy rozdział leci do TVP. Premiera już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-06T09:54:22+01:00
9:52
Guy Ritchie wrócił do Sherlocka Holmesa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-06T09:52:08+01:00
9:19
Gorący serial zawrócił widzom w głowach. Wielki hit już na HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T09:19:22+01:00
9:04
HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry
Aktualizacja: 2026-02-06T09:04:44+01:00
18:02
Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów
Aktualizacja: 2026-02-05T18:02:00+01:00
17:02
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości
Aktualizacja: 2026-02-05T17:02:00+01:00
16:09
Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV
Aktualizacja: 2026-02-05T16:09:18+01:00
14:26
Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-05T14:26:35+01:00
13:10
Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
Aktualizacja: 2026-02-05T13:10:38+01:00
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowość Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych Wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
12:48
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści
Aktualizacja: 2026-02-04T12:48:32+01:00
11:36
Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Aktualizacja: 2026-02-04T11:36:55+01:00
10:50
Aż 3 role w jednym filmie. Panna młoda! to wielki popis Jessie Buckley
Aktualizacja: 2026-02-04T10:50:58+01:00
10:35
Apple TV pokazał nowości na 2026 rok. Odebrało mi mowę
Aktualizacja: 2026-02-04T10:35:52+01:00
10:13
Zastępstwo w 3. sezonie The Last of Us. Aktor zrezygnował
Aktualizacja: 2026-02-04T10:13:05+01:00
9:07
Miłość na lodzie dostanie 2. sezon. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-04T09:07:18+01:00
17:12
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T17:12:07+01:00
16:29
Nowy thriller SkyShowtime pozamiatał. Gwiazda Gry o tron w nowym wydaniu
Aktualizacja: 2026-02-03T16:29:00+01:00
16:21
Neil Gaiman przerwał milczenie. Stanowczo odpiera zarzuty
Aktualizacja: 2026-02-03T16:21:02+01:00
16:09
Widzowie już narzekają na Diabeł ubiera się u Prady 2. Co się stało z obrazem?
Aktualizacja: 2026-02-03T16:09:00+01:00
15:23
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść? Możesz zagrać za darmo
Aktualizacja: 2026-02-03T15:23:54+01:00
13:15
Spotify podnosi ceny. Wyjaśniamy wątpliwości
Aktualizacja: 2026-02-03T13:15:43+01:00
13:12
Mroczna przyszłość Star Wars. Drastyczne zmiany w tworzeniu uniwersum
Aktualizacja: 2026-02-03T13:12:00+01:00
11:59
Elli McCay anulowano kinową premierę. Zaraz trafi do streamingu
Aktualizacja: 2026-02-03T11:59:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA