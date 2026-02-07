Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem

Ładowanie...

„Fallout” od Prime Video nie jest de facto ekranizacją cyklu gier wideo o tym samym tytule. Serial nakręcony przez Amazon jest częścią tego samego uniwersum, co produkcje RPG wydawane od końcówki ubiegłego tysiąclecia - wpierw wyłącznie na komputery osobiste, a potem również na konsole.

Mamy tu w dodatku do czynienia z opowieścią, która z jednej strony jest tą najdalej wysuniętą na osi czasu, a z drugiej pełno w niej retrospekcji ukazujących czas sprzed Wielkiej Wojny. Dostaliśmy przy tym już dwa pełne sezony, a 3. seria „Fallouta” zapowiada się równie smacznie.



Wszystko wskazuje na to, że w kolejnym sezonie serialowego „Fallouta”, a zapewne też w nadchodzących grach wideo z tej serii, duży nacisk fabularny położony zostanie na frakcję, która stara się utrzymywać w cieniu. Mowa tutaj o Enklawie, której przedstawiciele pojawili się po raz pierwszy w „Falloucie 2”.

REKLAMA

A czym w ogóle jest Enklawa w uniwersum „Fallout”?

To frakcja, która powstała jeszcze przed wojną nuklearną na zgliszczach amerykańskiego rządu. Zanim spadły bomby, grupa przedstawicieli korporacji, wojskowych i polityków, na czele z prezydentem, uformowała organizację działającą całkowicie w cieniu, której celem było zapewnienie ciągłości władzy w obliczu nadchodzącego końca świata. Poniekąd im się to zresztą udało.

Przed upadkiem starego porządku świata przedstawiciele Enklawy odpowiadali za ukrycie przed ludzkością informacji o istnieniu życia pozaziemskiego oraz opracowanie broni biologicznych. To zapewne w wyniku ich działań podczas starć z Chinami na Alasce uwolniono Szpony Śmierci. Maczali też swoje palce w pracach nad F.E.V., czyli wirusem odpowiedzialnym za powstanie Super Mutantów.

W oczekiwaniu na nuklearną wojnę Enklawa przygotowała specjalne placówki, w tym na Oceanie Spokojnym na platformie wiertniczej Poseidon Oil, które miały pozwolić przetrwać jej przedstawicielom nieuchronną apokalipsę. W wyniku ich machinacji zorganizowano również makabryczne eksperymenty w Kryptach, które w założeniu miały chronić wybranych Amerykanów przed radiacją.

Enklawa podczas Wielkiej Wojny

Prezydent Stanów Zjednoczonych piastujący urząd w 2077 r. przeniósł się wraz ze swoimi najbardziej zaufanymi ludźmi na wspomnianą placówkę wiertniczą. Zanim to się jednak stało, aktor Cooper Howard, który wpadł na trop spisku dotyczącego nadchodzącej wojny, dostarczył mu Zimną Fuzję. Nie miał świadomości, iż głowa państwa należy do organizacji, która szantażowała wcześniej jego żonę, Barbarę.

Wielka Wojna wybuchła 23 października 2077 r., a członkowie rządu, którzy nie byli członkami Enklawy, zostali poddani egzekucji. Organizacja podzieliła się na kilka sub-frakcji, a jedna z nich, ulokowana w Whitespring w Appalachii, straciła łączność z pozostałymi. Jeden z jej przedstawicieli, Thomas Eckhart, mianował sam siebie nowym prezydentem. Utrzymał się u władzy przez dekadę.

Głównym celem części tej organizacji pod wodzą Ekcharta była walka z Chinami. Samozwańczy prezydent planował przypuszczenie kolejnego ataku nuklearnego na Państwo Środka, ale aby było to możliwe, musiał najpierw… samodzielnie stworzyć nowe zagrożenie dla regionu, więc pustkowia zaczęły nawiedzać ogromne bestie. Doprowadziło to do wojny domowej i unicestwienia tej części Enklawy.

Enklawa w Kalifornii

Inna sub-frakcja Enklawy, która ukryła się na Oceanie Spokojnym, szybko wykształciła w sobie poczucie wyższości nad pozostałymi ocalałymi. Uznawali się za ostatnich „czystych” ludzi i z pogardą patrzyli na mieszkańców Pustkowi trapionych mutacjami. Kilka dekad po wybuchu Wielkiej Wojny zdecydowali się usunąć wszystkich innych ocalałych Amerykanów z powierzchni Ziemi.

W późniejszych latach frakcji przewodził prezydent Dick Richardson. Organizacja opracowała przy tym masę nowych technologii, na czele z Pancerzem Wspomaganym T-51 i prowadziła rozmaite eksperymenty, w tym na Szponach Śmierci. Przeprowadziła też misję do bazy wojskowej Mariposa w 2236 r., w której zginął Mistrz odpowiedzialny za tworzenie Super Mutantów.

Organizacja utworzyła szczep Curling-13 wirusa F.E.V., który miał uśmiercić 99,5 proc. ludzi dotkniętych mutacją. W międzyczasie porwała mieszkańców Krypty 13 oraz wioski Arroyo, w której usiadł jej mieszkaniec odpowiedzialny za pokonanie Mistrza kilka dekad wcześniej. Jego potomek z kolei wysadził w 2242 r. platformę Poseidon Oil, niszcząc zapasy wirusa i zabijając wielu członków Enklawy.

Enklawa i przegrupowanie po porażce

Siły organizacji na Zachodzie zostały nadwątlone, a ocalali przegrupowali się w Navarro. Skontaktował się z nimi nowy prezydent, John Henry Eden z siedziby w Raven Rock, który polecił im udanie się do ruin Waszyngtonu (ci, co zostali, zostali poskromieniu przez Republikę Nowej Kalifornii). Inną placówką Enklawy była baza lotnicza Adams, a w 2277 r. rozpoczął się Projekt Czystość.

Enklawa przejęła przepompownię wody, którą planowała wykorzystać do tego, by wystawić ocalałych z tego regionu na działanie zmodyfikowanego wirusa F.E.V., aby zabić wszystkich ludzi w jakimkolwiek stopniu zmutowanych. Doszło jednak do wojny domowej, gdyż nie wszyscy członkowie opowiadali się za tym pomysłem. Do tego do gry włączyło się Bractwo Stali, które przejęło kontrolę nad placówką.

Enklawa została zmuszona do odwrotu, w czym pomogła superbroń Bractwa Stali o nazwie Liberty Prime. Ta została co prawda zniszczona, ale to nie wystarczyło do tego, by uratować organizację. Jej wysłannicy pojawili się też lata później w regionie Wspólnoty w okolicy Massachusetts, ale nie zdobyli tam na tyle silnej pozycji, aby zagrozić lokalnej równowadze sił.

Enklawa i Pierwsza Faza działań na Pustkowiach

Dekady po zniszczeniu platformy wiertniczej Poseidon Oil i exodusie na wschód niedobitki Enklawy dalej działały na terenie Pustkowi w regionie Mojave. Część przedstawicieli ten frakcji ukryła się w bazie w Rocky Mountains. Jednym z jej członków był Dr. Siggi Wilzig, który przed Wielką Wojną przymusił do współpracy Barbarę Howard, żonę Coopera Howarda (przy czym sam zresztą był szantażowany).

Wilzigowi udało uciec się w 2296 r. z placówki z tą samą Zimną Fuzją, którą Cooper Howard, będący teraz Ghulem, przekazał ponad dwa stulecia temu ówczesnemu prezydentowi. Naukowiec próbował dostać się do Lee Moldaver z nadzieją, że wykorzysta ona technologię w słusznej sprawie, ale zginął. Jego głowę z artefaktem zdobyła Lucy MacLean, córka Hanka MacLeana z Krypty 33.

Lucy dotarła w końcu z głową Wilziga do Moldaver, która w międzyczasie uwięziła Hanka, a ten okazał się osobą odpowiedzialną za wysadzenie Shady Sands, stolicy Republiki Nowej Kalifornii. Chwilę później w trakcie strzelaniny wiele osób zginęło, ale MacLeanowi udało się uciec w stronę New Vegas, podczas gdy Zimna Fuzja wpadła w ręce Bractwa Stali. Jego córka i Ghul ruszyli za nim.

Enklawa i Druga Faza działań na Pustkowiach

Z czasem okazało się, że Hank należał do Enklawy i to właśnie ta organizacja odpowiada za to, że Szpony Śmierci przejęły we władanie Strip w New Vegas. MacLeanowi udało się mimo to dostać do Krypty dla Zarządu w tym mieście, gdzie zaczął prowadzić eksperymenty pozwalające na kontrolowanie umysłów innych osób opracowany przez Roberta House’a. Przerwała je jednak jego córka.

Hank nie chciał zawieść swoich mocodawców i powiedział córce, że wysłał na Pustkowia kontrolowanych przez siebie ludzi. Zanim jednak Lucy udało się wyciągnąć z nieco coś więcej, MacLean wymazał sobie pamięć. Z przedstawicielami Enklawy skontaktowała się przy tym żona Hanka, Steph Harper z Krypty 32, która wspomniała o realizacji 2. fazy planów tej organizacji.

Równolegle, brat Lucy i syn Hanka, Norm MacLean, dotarł do placówki Vault-Tec w Los Angeles, gdzie obudzeni z hibernacji pracownicy tej korporacji chcieli skontaktować się ze swoim inwestorem, którym była Enklawa, by rozmawiać o 2. fazie działań. Ci jednak zginęli, a organizacja przechwyciła rozpaczliwy komunikat chłopaka skierowany do jego ojca…

Czytaj inne nasze teksty poświęcone serialowi „Fallout”:

REKLAMA

A co dalej z Enklawą w uniwersum „Fallouta”?

Tego dowiemy się dopiero jak Amazon wypuści na Prime Video kolejny, 3. sezon swojego serialu „Fallout”(tudzież swój nietypowy spin-off) lub jak Bethesda stworzy kolejną grę z tego cyklu, którą mogłyby być „Fallout 5” lub „Fallout: New Vegas 2”. Spodziewamy się, że zanim to się jednak stanie, wpierw pojawią się remastery gier „Fallout 3” i „Fallout: New Vegas”.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 07.02.2026 11:12

Ładowanie...