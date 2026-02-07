REKLAMA
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?

Choć od premiery serialu "Kim jest Anna?" minęło już kilka dobrych lat, jego historia wciąż żyje. Tym razem sprawa dotyczy pozwu o zniesławienie, który został wniesiony przez byłą przyjaciółkę Anny Sorokin. Kobieta stwierdziła, że w produkcji Netfliksa została fałszywie sportretowana i postawiona w złym świetle. Teraz pozew został rozstrzygnięty.

Anna Bortniak
Netflix rozstrzygnął pozew o zniesławienie, który został wniesiony w 2022 roku przez Rachel DeLoache Williams, byłą pracownicę "Vanity Fair" i byłą przyjaciółkę Anny Sorokin z serialu "Kim jest Anna?". Produkcja powstała w oparciu o artykuł magazynu "New York", który opowiadał o fałszywej dziedziczce fortuny, posługującej się nazwiskiem Anna Delvey. Kobieta w latach 2013-2017 oszukiwała banki, hotele i bogatych znajomych, wyłudzając od nich co najmniej 200 tys. dol.

W 2018 roku Williams napisała artykuł do "Vanity Fair", w którym opowiedziała o swoich doświadczeniach z Delvey. Po premierze serialu stwierdziła, że Netflix fałszywie przedstawił ją chciwą i snobistyczną kobietę, która zdradziła i porzuciła Sorokin. Jej zdaniem taki zabieg mial złagodzić wizerunek jej byłej przyjaciółki, aby widzowie poczuli do niej choć trochę sympatii. Co na to Netflix?

Netflix rozstrzygnął pozew w sprawie serialu Kim jest Anna?.

Netflix oraz Alexander Rufus-Isaacs, prawnik Williams, oświadczyli, że pozew został rozstrzygnięty ugodą pozasądową. Oznacza to, że prawie 4-letni spór kończy się bez procesu, a żadna ze stron "nie wygrała" publicznie.

Początkowo przedstawiciel oskarżycielki twierdził, że serial potrzebował czarnego charakteru, a Netflix "z niechęci do Williams cynicznie" obsadził ją w tej roli. Netflix argumentował wówczas, że swoboda literacka umożliwiła mu interpretowanie wydarzeń, jednak ten wniosek został przez sędziego odrzucony. Kiedy w listopadzie 2024 roku Rufus-Isaacs zapytał Shondę Rhimes, twórczynię serialu, czy ma jakieś zasady dotyczące fabularyzowania zachowań prawdziwych osób, ta odpowiedziała:

Zależało nam na dokładnym przedstawianiu ludzi w oparciu o fakty i ich zachowanie, a następnie fabularyzowaniu momentów, które jeszcze bardziej uwypuklały te fakty. Czuję, że chciałam uchwycić istotę tej osoby w tych momentach, które przedstawialiśmy, i zdecydowanie miałam zasadę, że nigdy nie będziemy przedstawiać kobiety w skrajnie negatywny sposób. My tak nie robimy. Tworzymy trójwymiarowe postacie.

Serial "Kim jest Anna?" to miniserial Netfliksa oparty na prawdziwej historii Anny Sorokin, znanej jako Anna Delvey. Była oszustką, która w latach 2013-2017 udawała niemiecką dziedziczkę fortuny w Nowym Jorku. Serial ukazuje, jak Anna przeniknęła do elitarnej śmietanki towarzyskiej Manhattanu, oszukując hotele, banki i znajomych na ponad 275 tys. dolarów. Pieniądze wydawała głównie na luksusowe życie i fikcyjny projekt artystycznego klubu.

07.02.2026 12:34
Tagi: Seriale Netflix
