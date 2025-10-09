Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Literacka Nagroda Nobla 2025 przyznana. Prestiżowe wyróżnienie trafiło do László Krasznahorkaia, węgierskiego autora, który zasłynął dziełem "Szatańskie tango". Jego twórczość znana jest również za sprawą adaptacji filmowych Bela Tarra.
Dziś, 9 października po godzinie 13:00 ogłoszono, kto w tym roku zostanie uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. Jedną z najbardziej prestiżowych literackich nagród uhonorowany został László Krasznahorkai.
Literacka Nagroda Nobla 2025 - laureatem został Węgier László Krasznahorkai
Szwedzka Akademia wyłoniła laureata Literackiej Nagrody Nobla 2025, którym został węgierski pisarz László Krasznahorkai.
László Krasznahorkai - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2025 - urodził się w 1954 roku w małym miasteczku Gyula w południowo-wschodnich Węgrzech, niedaleko granicy z Rumunią. Podobny, odległy, wiejski obszar jest miejscem akcji debiutanckiej powieści Krasznahorkaia "Szatańskie tango", wydanej w 1985 roku, która stała się literacką sensacją na Węgrzech i przełomowym dziełem autora
Gratulacja laureatowi złożył również premier Węgier Viktor Orbán:
László Krasznahorkai, węgierski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, przynosi dumę naszemu narodowi. Gratulacje!
W Polsce do tej pory ukazały się trzy powieści Krasznahorkaiego: "Szatańskie tango", "Melancholia sprzeciwu" oraz "Wojna i wojna". Z twórczością autora można zapoznać się również za pośrednictwem filmu - współpracował on z węgierskim reżyserem Belą Tarrem, dla którego pisał m.in. scenariusze oparte na swoich własnych powieściach. Jedną z najsłynniejszych adaptacji jest siedmiogodzinna produkcja "Szatańskie tango".