Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata

Dziś, 9 października po godzinie 13:00 ogłoszono, kto w tym roku zostanie uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. Jedną z najbardziej prestiżowych literackich nagród uhonorowany został László Krasznahorkai.

Szwedzka Akademia wyłoniła laureata Literackiej Nagrody Nobla 2025, którym został węgierski pisarz László Krasznahorkai.

László Krasznahorkai - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2025 - urodził się w 1954 roku w małym miasteczku Gyula w południowo-wschodnich Węgrzech, niedaleko granicy z Rumunią. Podobny, odległy, wiejski obszar jest miejscem akcji debiutanckiej powieści Krasznahorkaia "Szatańskie tango", wydanej w 1985 roku, która stała się literacką sensacją na Węgrzech i przełomowym dziełem autora - czytamy na portalu X.

Gratulacja laureatowi złożył również premier Węgier Viktor Orbán:

László Krasznahorkai, węgierski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, przynosi dumę naszemu narodowi. Gratulacje!

W Polsce do tej pory ukazały się trzy powieści Krasznahorkaiego: "Szatańskie tango", "Melancholia sprzeciwu" oraz "Wojna i wojna". Z twórczością autora można zapoznać się również za pośrednictwem filmu - współpracował on z węgierskim reżyserem Belą Tarrem, dla którego pisał m.in. scenariusze oparte na swoich własnych powieściach. Jedną z najsłynniejszych adaptacji jest siedmiogodzinna produkcja "Szatańskie tango".

Anna Bortniak 09.10.2025 16:40

