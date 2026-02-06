Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko

Ładowanie...

W poszukiwaniu thrillera na weekend postanowiłam przekopać się przez nowości Netfliksa i pogrzebać nieco głębiej. W taki oto sposób trafiłam na hiszpańską produkcję o tytule "Były lokator", o której nigdy wcześniej nie słyszałam. Pierwszy rzut oka na fabułę i przychylne oceny sprawił, że zdecydowałam się spędzić wieczór właśnie z tym tytułem. Widzowie mieli rację - to bardzo przyzwoita i, co najważniejsze, trzymająca w napięciu produkcja.

Były lokator - opinia o thrillerze Netfliksa

Javier (Javier Gutierrez) jest specjalistą od reklamy. A właściwie był, bo teraz jego metody sprzedaży, w porównaniu do metod młodszych pracowników, są już niestety przestarzałe. Właśnie dlatego jest on zmuszony pożegnać się z kolejną szansą na dobrze płatną pracę, która pozwoliłaby mu utrzymać rodzinę - żonę Margę (Ruth Diaz) i syna Daniego (Cristian Munoz) - oraz nowoczesne mieszkanie i wypasiony samochód. Nadchodzi zatem to, co nieuniknione, czyli zwolnienie pani sprzątającej oraz wyprowadzka z pięknego apartamentu do mieszkania w biedniejszej dzielnicy El Carmen. Wciąż nie zmienia to faktu, że Javier nie może znaleźć pracy.

Po kolejnej rozmowie, która kończy się niepowodzeniem, mężczyzna rozwścieczony wsiada do samochodu. Przypadkiem znajduje w nim zapasowe klucze do swojego poprzedniego mieszkania, które zostawiła w aucie pani sprzątająca. Javier postanawia niepostrzeżenie odwiedzić stare lokum, aby znów poczuć się jak kiedyś. Nie jest to jednak pojedyncza wizyta - mężczyzna zaczyna przyjeżdżać tam coraz częściej, śledząc Tomasa (Mario Casas), głowę nowej rodziny. W efekcie wkręca się na spotkanie AA, gdzie poznaje mężczyznę, co staje się początkiem ich znajomości. W miarę jak Javier zaczyna się zbliżać do rodziny, wokół Tomasa zaczyna wydarzać się coraz więcej podejrzanych rzeczy.

Produkcja w reżyserii Davida i Àlexa Pastorów zadebiutowała w 2020 roku, a zatem ma już swoje lata. Nie zmienia to jednak faktu, że jest ona jednym z lepszych thrillerów, jakie można obecnie znaleźć na platformie. Nie jest to dynamiczny, a bardziej psychologiczny film, który potrafi zaskoczyć na każdym etapie. Podczas seansu towarzyszy mu pytanie: jak daleko posunie się Javier, by dopiąć swego? I co właściwie mężczyzna chce osiągnąć? A kiedy już można pomyśleć: nie, to był najbardziej wystrzelony pomysł, to pojawia się kolejna szokująca scena.

"Były lokator" to mocny i niepokojący thriller, w który można wkręcić się od pierwszych minut. To niezwykle ponura produkcja ukazująca człowieka, który nie cofnie się przed niczym, by odzyskać swoje dawne życie. Film jest dowodem na to, że warto czasem pogrzebać w bibliotece Netfliksa trochę głębiej, bo właśnie tam, za lawiną nowości, skrywają się perełki, o których nikt już nie mówi. Świetna propozycja na weekend dla fanów trzymających w napięciu produkcji, z którą warto spędzić wieczór.

Anna Bortniak 06.02.2026 18:07

