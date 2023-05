Niemcy zrobili dokument o polskich mikrokawalerkach. "Jest bardzo źle"

Wynająć mieszkanie czy kupić na kredyt? A co, jeśli tego kredytu nie dostanie się? To trudne pytania, które każdego roku zadają sobie tysiące obywateli Polski. Czasy jak wiadomo nie są łatwe, inflacja w Polsce oraz wojna w Ukrainie zrobiła swoje, przyczyniając się do wzrostu cen zarówno wynajmowanych mieszkań, jak i tych na sprzedaż. Przykładowo wynajem dwudziestokilkumetrowej kawalerki w Warszawie to wydatek rzędu 2500 tysiąca złotych, doliczając oczywiście do tego czynsz. Większe kosztują więcej, nawet ponad trzy tysiące złotych. Z kolei ceny kupna mieszkań stale rosną. Tylko pomiędzy 2020 a 2021 rokiem zdrożały o 12, 5 %.