„Sawa wkrótce bierze ślub z Jurkiem. Sytuacja się komplikuje, gdy poznaje przystojnego aktora – Krzysztofa” - czy można wymyślić bardziej banalny i przewidywalny scenariusz komedii romantycznej? Otóż nie. Nie liczmy na to, że coś w tym filmie nas zaskoczy. Może tylko to, że ktoś pokazał go szerszej widowni, zamiast wyrzucić do kosza. Romkomy są łatwym chłopcem do bicia, dlatego nie będę się dalej nad „Kochaj” znęcał.