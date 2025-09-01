REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy /
  3. VOD
  4. Netflix

Netflix wrzucił dzisiaj aż 26 filmów. Wśród nich kultowe tytuły

1 września 2025 r. oferta Netfliksa znacząco się poszerzyła. Do serwisu wpadło mnóstwo filmów na licencji - dawno już tak wiele produkcji nie pojawiło się tam naraz, w tym samym momencie. 

Michał Jarecki
netflix filmy nowości
REKLAMA

Sezon ogórkowy w branży rozrywkowej oficjalnie dobiegł końca. Okres wakacyjny zazwyczaj wiąże się z mniejszą liczbą premier - zarówno jeśli chodzi o nowości kinowe i serialowe, jak i poszerzanie bibliotek serwisów streamingowych. Rok w rok to wrzesień jest tym miesiącem, w którym świat sztuk wizualnych ożywa - potężna dawka filmów, która właśnie zasiliła Netfliksa, jest na to dowodem. 

REKLAMA

Netflix: nowości w serwisie. Aż 26 filmów

Wielu konsumentów narzeka, że na Netfliksa nieustannie wpadają starocie. Nie rozumiem tych oskarżeń. Po pierwsze: biblioteka każdej platformy (nie licząc, rzecz jasna, stojącego własnymi produkcjami Apple TV+) opiera się w przeważającej części przede wszystkim na tytułach na licencji, nieraz liczących już kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. To zupełnie normalne - a streamingowy gigant prowadzi w tej konkurencji, wykupując zdecydowanie najwięcej praw do różnorodnych produkcji.

Nie inaczej zresztą sprawa ma się z dziełami oryginalnymi, czyli wyprodukowanymi lub dystrybuowanymi wyłącznie przez Netfliksa - jest ich naprawdę sporo. Fakt, że większość z nich to produkcyjniaki realizowane byle jak (ale i skutecznie przyciągające uwagę masowego odbiorcy) - z drugiej strony jeden na kilka tytułów okazuje się jakościową perełką. Tym, którzy żyją w wyparciu, polecam rzucić okiem na zapowiedzi konkurencji na najbliższe tygodnie - a potem porównać je z zapowiedziami Netfliksa.

Przejdźmy jednak do rzeczy. Spośród filmów, które wzbogaciły dziś bibliotekę giganta, wyróżniają się:

Dzikie łowy

Przepiękny obraz, którego próżno szukać w bibliotekach innych platform w modelu subskrypcyjnym. Film w reżyserii Taiki Waititiego - czwarty pełny metraż twórcy to najprawdopodobniej najlepszy film w portfolio Nowozelandczyka. I najcieplejsza emocjonalnie rzecz, jaką możecie sobie zafundować na wieczorny domowy seans. Pozycja obowiązkowa!

Buntownik z wyboru

Absolutny klasyk - film uważany za arcydzieło, nagrodzona dwoma Oscarami perła. Opowiada historię Willa Huntinga (Matt Damon) - młodego geniusza z robotniczej dzielnicy Bostonu, który pracuje jako sprzątacz na uniwersytecie. Chłopak, choć obdarzony niezwykłym talentem, zmaga się z traumą z dzieciństwa, gniewem i brakiem wiary w siebie. Po kolejnych problemach z prawem dostaje szansę na zmianę swojego życia, pod warunkiem, że podejmie terapię z psychologiem Seanem Maguire’em (Robin Williams).

Swobodny jeździec

Kultowy film drogi, który stał się symbolem kontrkultury lat 60. Opowiada o dwóch motocyklistach - Wyattcie i Billym - wyruszających w podróż przez Amerykę po udanej transakcji narkotykowej. Ich wędrówka, pełna spotkań z ludźmi spoza głównego nurtu społeczeństwa, okazuje się metaforą poszukiwania wolności i tożsamości, ale też zderzeniem ideałów hipisowskich z konserwatywną rzeczywistością USA.

REKLAMA
  • Małe kobietki
  • Ósma klasa
  • Obłędny rycerz
  • Profesor Marston i Wonder Women
  • Escape Room: Najlepsi z najlepszych
  • Wykiwać klawisza
  • Moneyball
  • Wichry namiętności
  • American Hustle
  • Escape Room
  • Mroczna wieża
  • Hook
  • Dzielnica Lakeview
  • Amsterdam
  • Chwała
  • Tylko ty
  • Powrót do siebie
  • Sezon na misia 4: Strach się bać
  • Sezon na misia
  • Sezon na misia 3
  • Sezon na misia 2
  • Artur ratuje Gwiazdkę
  • Ms. Rachel: Sezon 2
REKLAMA
Michał Jarecki
01.09.2025 12:18
Tagi: Filmy Netflix
Najnowsze
12:00
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-09-01T12:00:55+02:00
11:53
Player.pl - 11 najlepszych filmów w serwisie. Co warto obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-01T11:53:04+02:00
10:36
Harry Potter 8 nie powstanie. Powodem jest poważny konflikt
Aktualizacja: 2025-09-01T10:36:42+02:00
9:00
HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie
Aktualizacja: 2025-09-01T09:00:45+02:00
4:33
Wichrowe wzgórze - ile serial ma odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-01T04:33:00+02:00
15:03
Nowy true crime w Disney+ przyprawił mnie o dreszcze
Aktualizacja: 2025-08-31T15:03:00+02:00
14:05
Apple TV+ za darmo. Czy serwis ma okres próbny?
Aktualizacja: 2025-08-31T14:05:00+02:00
12:12
Na co do kina we wrześniu? Najlepsze premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T12:12:00+02:00
11:22
The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?
Aktualizacja: 2025-08-31T11:22:00+02:00
9:55
Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T09:55:00+02:00
8:59
Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
Aktualizacja: 2025-08-31T08:59:00+02:00
8:28
Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T08:28:00+02:00
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA