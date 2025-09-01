Netflix wrzucił dzisiaj aż 26 filmów. Wśród nich kultowe tytuły

Ładowanie...

Sezon ogórkowy w branży rozrywkowej oficjalnie dobiegł końca. Okres wakacyjny zazwyczaj wiąże się z mniejszą liczbą premier - zarówno jeśli chodzi o nowości kinowe i serialowe, jak i poszerzanie bibliotek serwisów streamingowych. Rok w rok to wrzesień jest tym miesiącem, w którym świat sztuk wizualnych ożywa - potężna dawka filmów, która właśnie zasiliła Netfliksa, jest na to dowodem.

REKLAMA

Netflix: nowości w serwisie. Aż 26 filmów

Wielu konsumentów narzeka, że na Netfliksa nieustannie wpadają starocie. Nie rozumiem tych oskarżeń. Po pierwsze: biblioteka każdej platformy (nie licząc, rzecz jasna, stojącego własnymi produkcjami Apple TV+) opiera się w przeważającej części przede wszystkim na tytułach na licencji, nieraz liczących już kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. To zupełnie normalne - a streamingowy gigant prowadzi w tej konkurencji, wykupując zdecydowanie najwięcej praw do różnorodnych produkcji.



Nie inaczej zresztą sprawa ma się z dziełami oryginalnymi, czyli wyprodukowanymi lub dystrybuowanymi wyłącznie przez Netfliksa - jest ich naprawdę sporo. Fakt, że większość z nich to produkcyjniaki realizowane byle jak (ale i skutecznie przyciągające uwagę masowego odbiorcy) - z drugiej strony jeden na kilka tytułów okazuje się jakościową perełką. Tym, którzy żyją w wyparciu, polecam rzucić okiem na zapowiedzi konkurencji na najbliższe tygodnie - a potem porównać je z zapowiedziami Netfliksa.



Przejdźmy jednak do rzeczy. Spośród filmów, które wzbogaciły dziś bibliotekę giganta, wyróżniają się:

Dzikie łowy

Przepiękny obraz, którego próżno szukać w bibliotekach innych platform w modelu subskrypcyjnym. Film w reżyserii Taiki Waititiego - czwarty pełny metraż twórcy to najprawdopodobniej najlepszy film w portfolio Nowozelandczyka. I najcieplejsza emocjonalnie rzecz, jaką możecie sobie zafundować na wieczorny domowy seans. Pozycja obowiązkowa!

Buntownik z wyboru

Absolutny klasyk - film uważany za arcydzieło, nagrodzona dwoma Oscarami perła. Opowiada historię Willa Huntinga (Matt Damon) - młodego geniusza z robotniczej dzielnicy Bostonu, który pracuje jako sprzątacz na uniwersytecie. Chłopak, choć obdarzony niezwykłym talentem, zmaga się z traumą z dzieciństwa, gniewem i brakiem wiary w siebie. Po kolejnych problemach z prawem dostaje szansę na zmianę swojego życia, pod warunkiem, że podejmie terapię z psychologiem Seanem Maguire’em (Robin Williams).

Swobodny jeździec

Kultowy film drogi, który stał się symbolem kontrkultury lat 60. Opowiada o dwóch motocyklistach - Wyattcie i Billym - wyruszających w podróż przez Amerykę po udanej transakcji narkotykowej. Ich wędrówka, pełna spotkań z ludźmi spoza głównego nurtu społeczeństwa, okazuje się metaforą poszukiwania wolności i tożsamości, ale też zderzeniem ideałów hipisowskich z konserwatywną rzeczywistością USA.

REKLAMA

Małe kobietki

Ósma klasa

Obłędny rycerz

Profesor Marston i Wonder Women

Escape Room: Najlepsi z najlepszych

Wykiwać klawisza

Moneyball

Wichry namiętności

American Hustle

Escape Room

Mroczna wieża

Hook

Dzielnica Lakeview

Amsterdam

Chwała

Tylko ty

Powrót do siebie

Sezon na misia 4: Strach się bać

Sezon na misia

Sezon na misia 3

Sezon na misia 2

Artur ratuje Gwiazdkę

Ms. Rachel: Sezon 2

REKLAMA

Michał Jarecki 01.09.2025 12:18

Ładowanie...