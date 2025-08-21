REKLAMA
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat

Chwilę temu dotarła do nas informacja, że w wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka. Artysta na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki. Artysta odszedł w czwartek

Konrad Chwast
stanislaw soyka nie żyje
Stanisław Soyka był jednym z najbardziej zasłużonych polskich muzyków ostatnich dziesięcioleci. Wokalista, pianista, gitarzysta, a także kompozytor zostanie zapamiętany nie tylko ze względu na swoją wszechstronność, ale również ze względu na bardzo charakterystyczny głos.

Urodził się w Żorach w 1959 roku, uczył się w szkole muzycznej w Gliwicach. Zadebiutował na festiwalu Jazz Jamboree w wieku 23 lat. Przez znaczą część swojego życia związany był z muzyką jazzową. W latach 80. Nagrał swoje pierwsze wielkie hity, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej, jak na przykład „Czas nas uczy pogody”

Lata 90. przyniosły Soyce największą popularność. W 1992 roku wydał album „Neopositive”, na którym znalazł się chyba największy przebój „Tolerancja (na miły Bóg)”. Od tego czasu jego kariera bardzo przyspieszyła, a on sam trafił na pierwsze strony gazet i do telewizji.

Stanisław Soyka nie żyje.

O śmierci Stanisława Soyki poinformowała radiowa Trójka na profilu na Facebooku.

21.08.2025 23:16
