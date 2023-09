Zabili ich i nie uciekli. Niezniszczalni - pora zejść ze sceny

Stara krew i nowa krew w jednym filmie - właśnie takim hasłem wytwórnia reklamuje „Niezniszczalnych 4”. Niestety list miłosny do fanów kina akcji z lat 80. stracił już cały swój urok. Stara gwardia już nie daje rady, nowa nie dorasta jej do pięt, a my dostaliśmy niesmacznego odgrzewanego kotleta.