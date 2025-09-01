Paragony grozy nie nad morzem, a na Wawelu. Czy naprawdę jest tak źle?

Ładowanie...

Do tej pory paragony grozy dotyczyły cen posiłków w restauracjach. Dostało się głównie nadmorskim miejscowościom, które są co roku chętnie odwiedzane przez turystów z całej Polski, a także bożonarodzeniowym jarmarkom, gdzie ceny potrafią uderzyć Polaków po kieszeni.

Niedawno w dyskusji na temat paragonów grozy pojawiły się jednak głosy na temat drogich biletów na Zamek Królewski na Wawelu, w którą włączył się dziennikarz Grzegorz Jankowski. Udostępnił on wpis na X, w którym autor wspomniał, że wraz z rodziną postanowił zwiedzić jeden z najważniejszych zabytków na liście UNESCO, a za wejściówki dla czteroosobowej rodziny zapłacił niecałe 700 zł. "Czy poznanie polskiej historii, naszego dziedzictwa, musi tyle kosztować?" - spytał. Otóż nie. Co więcej, jest więcej dużo droższych atrakcji w Polsce, których cena wydaje się być absurdalna w zamian za to, co oferują.

Paragony grozy na Wawelu. Czy rzeczywiście jest aż tak drogo?

Zamek Królewski na Wawelu można zwiedzić na kilka sposobów. Pierwszą z najdroższych opcji jest możliwość zobaczenia wszystkich wystaw na Wawelu oraz wybranych przestrzeni Zamku w Pieskowej Skale i Dworu w Stryszowie - za taką wycieczkę czteroosobowa rodzina musi wówczas zapłacić 630 zł za około 300 minut zwiedzania. Drugą najdroższą opcją jest zwiedzanie prawie całego Wawelu w pigułce z przewodnikiem - koszt takiej wycieczki dla czteroosobowej rodziny to 472 zł za około 140 minut zwiedzania.

Mimo wszystko wcale nie trzeba decydować się na najdroższe opcje - bilet normalny za wejście na zamek bez przewodnika kosztuje 89 zł, a bilet ulgowy - 67 zł. Na oficjalnej stronie widnieje również informacja, że przy zakupie biletów na wystawy Zamek, Zamek I, Zamek II, Podziemia Zamku, Skarbiec, Baszta Sandomierska, Ogrody Królewskie i Smocza Jama obowiązuje zniżka rodzinna. Dla dzieci w wieku 0-7 lat (do siódmych urodzin) - wstęp bezpłatny

Faktycznie, chcąc zapłacić osobno za wszystkie atrakcje (a jest ich wokół Wawelu dosyć sporo), wychodzi spora suma, ale należy pamiętać, że wcale nie trzeba odhaczać po kolei wszystkiego. Dodatkowo, chcąc zrealizować wycieczkę w sposób budżetowy, nie trzeba od razu decydować się zwiedzanie z przewodnikiem - istnieje opcja zakupu audioprzewodnika, który kosztuje 14 zł.

Warto również podkreślić, że Zamek Królewski na Wawelu daje zwiedzającym wybór związany z tym, co chcą zwiedzić i ile w konsekwencji będą musieli zapłacić. W Polsce istnieją jednak takie absurdalne atrakcje, przy których "paragon grozy" z Wawelu wcale nie wydaje się być aż taki groźny (biorąc pod uwagę, że mówimy o jednym najważniejszych zabytków na liście UNESCO).

W Polsce istnieją atrakcje, które, w porównaniu do tego, co oferują, wydają się być absurdalnie drogie

Fly4Free, jeden z najpopularniejszych portali podróżniczych, zebrał 10 najdroższych atrakcji w Polsce. W zestawieniu portalu Wawel znajduje się... dopiero na 9. miejscu. Co więcej, w porównaniu do tego, co oferują pozostałe atrakcje, cena za zwiedzanie jednego najważniejszych zabytków na liście UNESCO wcale nie wydaje się być już taka wysoka. Jeśli zerkniecie na poniższe zestawienie, zrozumiecie, o czym mówię.

10. Zoo we Wrocławiu: bilet normalny - 80 zł, bilet ulgowy - 70 zł, rodzina 2+2 - 265 zł

9. Zamek na Wawelu: bilet normalny - 135 zł, bilet ulgowy - 101 zł, rodzina 2+2 - 472 zł

8. Kopalnia soli w Wieliczce: bilet normalny - 112 zł, bilet ulgowy - 85 zł, rodzina 2+2 - 326 zł

7. Zamek w Malborku: bilet normalny - 80 zł, bilet ulgowy - 60 zł, rodzina 2+2 - 260 zł

6. Spływ Dunajcem: bilet normalny - 133 zł, bilet ulgowy - 93 zł, rodzina 2+2 - 532 zł

5. Zamek Książ: bilet normalny - 99 zł, bilet ulgowy - 89 zł, rodzina 2+2 - 376 zł

4. Sky Walk Świeradów Zdrój: bilet normalny - 69 zł, bilet ulgowy - 53 zł, rodzina 2+2 - 276 zł

3. Kolejka na Kasprowy Wierch: bilet normalny - 149 zł, bilet ulgowy - 115 zł, rodzina 2+2 - 530 zł

2. Rejs z Gdyni na Hel: bilet normalny - 150 zł, bilet ulgowy - 120 zł, rodzina 2+2 - 540 zł

1. Wieża w Krynicy Zdroju: bilet normalny - 99 zł, bilet ulgowy - 79 zł, rodzina 2+2 - 356 zł.

Biorąc pod uwagę, że spływ Dunajcem czy wjazd kolejką na Kasprowy Wierch, które nie niosą za sobą właściwie żadnych walorów edukacyjnych, potrafi być droższy, niż zwiedzanie Wawelu, "paragon grozy" wcale nie wydaje się już być taki groźny.

Anna Bortniak 01.09.2025 17:13

