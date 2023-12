Pełzasz w galerii handlowej? Możesz dostać karę

Marcin Kruszewski zwrócił uwagę na to, że za wykroczenie odpowiadamy co prawda od skończenia 17. roku życia, lecz nie oznacza to, że młodsze osoby są całkiem bezkarne. Za popełnienie tzw. czynu karalnego mogą odpowiadać młodzi od skończenia 13. roku życia, a już od 10. za tzw. przejawy demoralizacji.