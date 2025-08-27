Netflix ujawnił datę 3. sezonu serialu Potwory. Historia Eda Geina

Ładowanie...

"Historia Jeffreya Dahmera", 1. sezon serialu antologii Netfliksa o tytule "Potwory", podbił serca fanów mrocznych historii. Krwawa opowieść o seryjnym mordercy z Evanem Petersem w roli głównej jest obecnie jednym z najpopularniejszych tytułów w historii streamingowego giganta - produkcja uplasowała się na 4. miejscu najchętniej oglądanych seriali z wynikiem 115,6 mln wyświetleń i 1,031 mld obejrzanych godzin.

Mimo że "Historia Lyle'a i Erika Menendezów" nie odniosła już tak ogromnego sukcesu, Netflix postanowił kontynuować swój serial. Tym razem wziął na tapet historię innego seryjnego mordercy - Eda Geina, w którego wcieli się Charlie Hunnam.

Netflix: Potwory. Historia Eda Geina - jest data premiery 3. sezonu

Najnowszy sezon serialu antologii "Potwory", stworzonego przez Ryana Murphy'ego i Iana Brennana, skupia się na historii ojca chrzestnego wszystkich seryjnych morderców, Eda Geina (w tej roli Charlie Hunnam). W latach 50. XX wieku Gein, znany jako "Rzeźnik z Plainfield", mordował ludzi, wykopywał zwłoki z cmentarzy i wykonywał z ludzkiej skóry makabryczne przedmioty. Choć przyznał się jedynie do zabójstwa dwóch kobiet, Bernice Worden i Mary Hogan, podejrzewa się go o więcej zbrodni.

Potwory. Historia Eda Geina - plakaty 3. sezonu serialu Potwory

Oto oficjalny opis produkcji:

Seryjny morderca. Rabuś grobów. Psychopata. Na zamarzniętych polach wiejskiego Wisconsin lat 50. XX wieku, przyjazny, łagodny samotnik o imieniu Eddie Gein żył spokojnie na podupadającej farmie - skrywając dom grozy tak makabryczny, że na nowo zdefiniowałby amerykański koszmar. Kierowany izolacją, psychozą i wszechogarniającą obsesją na punkcie matki, perwersyjne zbrodnie Geina zrodziły nowy rodzaj potwora, który miał nawiedzać Hollywood przez dekady.

Historia Eda Geina stała się inspiracją do nakręcenia takich produkcji jak "Psychoza", "Teksańska masakra piłą mechaniczną" czy "Milczenie owiec", a on sam stał się wzorem dla współczesnego horroru, wpływając na ten gatunek.

3. sezon "Potworów" zadebiutuje na Netfliksie 3 października.

Potwory. Historia Eda Geina - obsada

Charlie Hunnam jako Ed Gein

Suzanna Son jako Adeline Watkins

Tom Hollander

Laurie Metcalf jako Augusta Gein

Vicky Krieps jako Ilse Koch

Olivia Williams jako Alma Reville

Joey Pollari jako Anthony Perkins

Tyler Jacob Moore jako Sheriff Schley

Charlie Hall jako Deputy Worden

Will Brill jako Tobe Hooper

Mimi Kennedy jako Dr. Mildred Newman

Robin Weigert jako Enid Watkins

Lesley Manville jako Bernice Worden

Anna Bortniak 27.08.2025 17:44

