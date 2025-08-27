REKLAMA
Netflix ujawnił datę 3. sezonu serialu Potwory. Historia Eda Geina

Był Jeffrey Dahmer, bracia Lyle i Erik Menendez, a teraz przyszedł czas na kolejnego potwora - Eda Geina - Netflix ujawnił datę 3. sezonu serialu antologii "Potwory". To będzie wyjątkowo krwawa jesień.

Anna Bortniak
historia eda geina data premiery 3 sezon
"Historia Jeffreya Dahmera", 1. sezon serialu antologii Netfliksa o tytule "Potwory", podbił serca fanów mrocznych historii. Krwawa opowieść o seryjnym mordercy z Evanem Petersem w roli głównej jest obecnie jednym z najpopularniejszych tytułów w historii streamingowego giganta - produkcja uplasowała się na 4. miejscu najchętniej oglądanych seriali z wynikiem 115,6 mln wyświetleń i 1,031 mld obejrzanych godzin.

Mimo że "Historia Lyle'a i Erika Menendezów" nie odniosła już tak ogromnego sukcesu, Netflix postanowił kontynuować swój serial. Tym razem wziął na tapet historię innego seryjnego mordercy - Eda Geina, w którego wcieli się Charlie Hunnam.

Netflix: Potwory. Historia Eda Geina - jest data premiery 3. sezonu

Najnowszy sezon serialu antologii "Potwory", stworzonego przez Ryana Murphy'ego i Iana Brennana, skupia się na historii ojca chrzestnego wszystkich seryjnych morderców, Eda Geina (w tej roli Charlie Hunnam). W latach 50. XX wieku Gein, znany jako "Rzeźnik z Plainfield", mordował ludzi, wykopywał zwłoki z cmentarzy i wykonywał z ludzkiej skóry makabryczne przedmioty. Choć przyznał się jedynie do zabójstwa dwóch kobiet, Bernice Worden i Mary Hogan, podejrzewa się go o więcej zbrodni.

Potwory. Historia Eda Geina - plakaty 3. sezonu serialu Potwory

Oto oficjalny opis produkcji:

Seryjny morderca. Rabuś grobów. Psychopata. Na zamarzniętych polach wiejskiego Wisconsin lat 50. XX wieku, przyjazny, łagodny samotnik o imieniu Eddie Gein żył spokojnie na podupadającej farmie - skrywając dom grozy tak makabryczny, że na nowo zdefiniowałby amerykański koszmar. Kierowany izolacją, psychozą i wszechogarniającą obsesją na punkcie matki, perwersyjne zbrodnie Geina zrodziły nowy rodzaj potwora, który miał nawiedzać Hollywood przez dekady.

Historia Eda Geina stała się inspiracją do nakręcenia takich produkcji jak "Psychoza", "Teksańska masakra piłą mechaniczną" czy "Milczenie owiec", a on sam stał się wzorem dla współczesnego horroru, wpływając na ten gatunek.

3. sezon "Potworów" zadebiutuje na Netfliksie 3 października.

Potwory. Historia Eda Geina - obsada

  • Charlie Hunnam jako Ed Gein
  • Suzanna Son jako Adeline Watkins
  • Tom Hollander
  • Laurie Metcalf jako Augusta Gein
  • Vicky Krieps jako Ilse Koch
  • Olivia Williams jako Alma Reville
  • Joey Pollari jako Anthony Perkins
  • Tyler Jacob Moore jako Sheriff Schley
  • Charlie Hall jako Deputy Worden
  • Will Brill jako Tobe Hooper
  • Mimi Kennedy jako Dr. Mildred Newman
  • Robin Weigert jako Enid Watkins
  • Lesley Manville jako Bernice Worden
27.08.2025 17:44
