Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci

„Predator: Strefa zagrożenia” to najnowszy film Disneya o tytułowym kosmicznym łowcy. Nie jest jednak bajką dla małych dzieci - tylko tych trochę większych. Recenzja.

Piotr Grabiec
OCENA :
8/10
predator strefa zagrozenia recenzja badlands czy warto
Cztery dekady czekaliśmy na film z serii „Predator”, w którym to jakiś Yautja będzie głównym bohaterem. Z jednej strony nowa produkcja o podtytule „Badlands”, co przetłumaczono na polski jako „Strefa zagrożenia”, zrywa z pierwotnym założeniem serii, ale z drugiej jest przewrotnym powrotem do korzeni.

Wiele osób obawiało się przy tym, że ze względu na fakt, iż kręci ją Disney, dostaniemy infantylną produkcję dla najmłodszych widzów, która nie spełni ich oczekiwań - tak jak to było w przypadku „Obcy: Ziemia”. Tym razem jednak jest inaczej, a zabawa formą wyszła „Predator: Badlands” na dobre.

„Predator: Strefa zagrożenia” - recenzja

Po raz pierwszy maszkarę o charakterystycznym pysku spotkaliśmy w filmie „Predator” z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1987 r., w którym tytułowy potwór polował na amerykańskich żołnierzy w dżungli. Potem dostaliśmy masę innych filmów, w tym crossovery z cyklem „Obcy”, ale zawsze protagonistami byli ludzie.

Głównym bohaterem „Predator: Strefa zagrożenia” jest z kolei Dek, przedstawiciel gatunku Yautja z planety o tej samej nazwie. Nie jest (jeszcze) zatwardziałym zabójcą na wzór tych, których poznaliśmy wcześniej. Młody obcy wyrusza dopiero na misję, podczas której chce dowieść swej wartości w oczach pobratymców.

Nie spodziewajcie się jednak, że film będzie eksplorował kulturę i hierarchię tych przerażających istot w znacznie większym stopniu, niż dotychczas, bo ich rodzinną planetę opuszczamy bardzo szybko. Osoby zainteresowane lore serii „Predator” muszą zadowolić się dostępnymi od dawna komiksami.

Po krótkim prologu Dek, w której wcielił się naprawdę nieźle ucharakteryzowany Dimitrius Schuster-Koloamatangi, trafia na niezwykle niegościnną planetę, gdzie to on, zapewne po raz pierwszy w życiu, jest zwierzyną. Musi wykorzystać resztki swojego wyposażenia oraz przewagę, jaką zapewnia mu otoczenie, aby przetrwać.

Dek przywodzi na myśl oczywiście Arnolda Schwarzeneggera z trzeciego aktu tego pierwszego „Predatora”, gdy jego Dutch przestał polegać tylko na broni i zbliżył się do natury. Yautja w „Predator: Badlands” robi w zasadzie dokładnie to samo. A jak to mówił Qui-Gon Jinn w „Mrocznym Widmie”: zawsze jest większa ryba.

Dekowi towarzyszy Thia, czyli android Wayland-Yutani.

Niedługo po dotarciu na planetę Dek trafia na przeciętego na pół syntetycznego człowieka o imieniu Thia (Elle Fanning), który podstępem skłania młodego Yautja do wejścia w komitywę. Razem przemierzają ten glob, coraz lepiej radzić sobie z zabójczą fauną w poszukiwaniu tego najgroźniejszego z potworów.

Związki filmu „Predator: Badlands” z cyklem „Obcy” są przy tym minimalne i należy traktować je wyłącznie w ramach ciekawostki oraz easter-egga, a nie są przy tym żadną tajemnicą - pochodzenie androida zdradziły już trailery. Thia jest przy tym znacznie bardziej charakterna niż inne syntetyki.

Z jednej strony mamy poważnego zabójcę potworów, a z drugiej sztucznego człowieka, który patrzy na ten barwny świat oczami dziecka. Thia wprowadza do filmu humorystyczne motywy, ale spokojnie - nie zmienia go bynajmniej w komedię. To w końcu nadal przede wszystkim opowieść o brutalnym łowcy potworów.

Spotkałem się przy tym z opinią, iż „Predator: Strefa zagrożenia” zapowiada się jako film o Yautja, ale dla dzieci, ale po seansie zgodzić się z nią nie mogę. Nową produkcję kręcił Disney, ale jest niezwykle brutalna, a chociaż z ekranu nie wylewa się czerwona jucha, to pełno jest tej zielonej i białej.

Nie jest to przy tym survival horror, czyli gatunek, do którego seria „Predator” nas przyzwyczaiła, ale bynajmniej nie poleciłbym seansu „Predator: Badlands” rodzinom z dziećmi. To istny festiwal przemocy, a nie film familijny, który można byłoby obejrzeć pomiędzy „Kubusiem Puchatkiem” a „Toy Story”.

„Predator: Siła przyjaźni”

Jednocześnie nie da się ukryć, że z pewnego punktu widzenia „Predator: Badlands” to opowieść o dorastaniu i poszukiwaniu akceptacji wśród rodziny, w tym tej przybranej. Zdaję sobie sprawę, że fanom serii, którzy oczekiwali czegoś znacznie bardziej mrocznego, może ta perspektywa nie przypaść do gustu.

Kto w takim razie jest w grupi docelowej tego filmu? Wszyscy entuzjaści kina akcji, którzy nie mają kijka w tyłku! Dan Trachtenberg nakręcił film dla dorosłych, którzy nie stłumili jeszcze w pełni swojego wewnętrznego dziecka. Tego samego, co chciałoby się, tak po prostu, dobrze i niezobowiązująco bawić.

Jednocześnie cieszy, że od samego początku reżyser nie kryje, jakiego typu produkcją jest „Predator: Strefa zagrożenia”. Trailer bardzo oddaje ducha gotowej produkcji, więc jeśli ktoś po jego obejrzeniu był zaintrygowany, to warto swoją ciekawość dotyczącą tego filmu zaspokoić w kinie.

Z kolei jeśli zwiastun nastawił kogoś negatywnie do „Predator: Strefa zagrożenia”, to wizytę w kinie chyba lepiej sobie odpuścić. Warto jednak dać mu szansę, gdy już trafi do serwisów streamingowych za te kilka tygodni lub miesięcy - ale koniecznie z pełną świadomością czym ten film jest, a czym nie.

Jednego tej produkcji nie sposób bowiem odmówić - jest pełna emocjonujących scen walk, scenografia przygotowana została naprawdę pieczołowicie, a efekty specjalne są milutkie dla oka. Do tego nawet jeśli od czasu do czasu trafimy na kliszę, to zaraz potem wywraca do góry nogami nasze oczekiwania.

„Predator: Strefa zagrożenia” trafi do polskich kin już w najbliższy piątek, 7 listopada. Poprzednie produkcje z tego cyklu, w tym film „Prey” oraz animację „Predator: Pogromca zabójców”, można oglądać w serwisie Disney+.

Piotr Grabiec
04.11.2025 19:00
