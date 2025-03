Reżyser i gwiazdor Dojrzewania zrobili wcześniej świetny film. Obejrzysz go za darmo na VOD

W "Punkcie wrzenia" Stephen Graham też wciela się w ojca, ale film bardziej niż na problemach rodzinnych skupia się na życiu zawodowym głównego bohatera. To historia jednego, jakże tragicznego w skutkach wieczoru w jego pracy. Jest szefem kuchni i w okresie świątecznym ma urwanie głowy. Do jego luksusowej restauracji przychodzą ludzie z różnych środowisk. Nie brakuje zadzierających nosa klientów, influencerów z przerośniętym ego, a nawet byłego szefa w towarzystwie recenzentki kulinarnej. Bo przecież mamy do czynienia z miejscem pełniącym funkcję mikrokosmosu społecznego.



W dobrych produkcjach o tematyce kulinarnej restauracja nie jest tylko restauracją, a kuchnia tylko kuchnią. Zawsze pełnią funkcje metafor, bo o jedzeniu twórcy opowiadają przy okazji, a ważniejsze okazują się napięcia klasowe, jak w "Menu", czy funkcjonowaniu pod presją, niczym w "The Bear". I to właśnie z serialem FX (u nas dostępnym na Disney+) "Punkt wrzenia" ma sporo wspólnego. Okazuje się jego rewersem, gdyż to nie jest już opowieść o odkupieniu, tylko o punkcie kulminacyjnym w życiu głównego bohatera, który na odkupienie nie ma szans.