Hej, miłośnicy mocnych thrillerów! Netflix ma dla was nową, odświeżającą perełkę

Być może czytając powyższy opis stwierdzicie, że sugeruje on - przynajmniej częściowo - teen dramę. I nie pomylicie się zanadto. Tak, "Red Rose" ma kilka kluczowych cech nastoletniego dramatu, tym razem jednak nasączonego grozą. To pełnoprawny i całkiem świeży scenopisarsko thriller, który przy okazji, jak to często w brytyjskich produkcjach bywa, porywa się na krytyczne komentowanie kwestii społecznych... i całkiem nieźle mu to wychodzi.



"Red Rose" - pisząc pokrótce - opowiada o tym, co może się wydarzyć, gdy ktoś o naprawdę złych intencjach wykorzysta media społecznościowe i nastoletnie, naiwne, złamane serca, by zrujnować życia młodej społeczności klasy robotniczej. No właśnie: dzieciaki. Obraz złożoności życia młodych osób - lęk przed przyszłością, niepokoje, zazdrości, problemy rodzinne - wypada tu bardzo wiarygodnie. Spora w tym zasługa młodej obsady, która ożywia napisane dla niej dialogi: wierzymy im, ba, nawet rozumiemy, bo każde z nas z pewnością wychwyci w którejś z postaci element dawnego siebie.



Serial potrafi wymierzyć naprawdę celne ciosy w problematykę klasowych nierówności. Niestety, twórcy wrzucili nieco zbyt wiele idei do jednego worka. Tematyka duchów i egzorcyzmów, wymieszana z motywami wirtualnej rzeczywistości, biedy, zdrowia psychicznego… Sporo tu tego, przez co część rozmywa się, zamiast wybrzmieć. "Red Rose" potrafi sprawić wrażenie, jakby nie do końca wiedziało, czym chce być. Groza, dreszczowiec i kryminał przeplatają się ze sobą w sposób nie zawsze satysfakcjonujący narracyjnie. By zająć się kilkoma koncepcjami jednocześnie, potrzeba nieco bardziej doświadczonych, wyrafinowanych twórców. W przypadku "Red Rose" najlepiej byłoby skupić się na atmosferze technologicznego thrillera i kwestii nierówności.