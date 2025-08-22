REKLAMA
Psychologiczny dramat rodzinny z twistem - jak nowy tytuł HBO Max wpisuje się w streamingowe trendy 2025

HBO Max to serwis kojarzony z jakościowymi filmami i serialami. W zalewie streamingowych premier to właśnie produkcje spod tego szyldu niezmiennie budzą najwięcej zainteresowania. Również lokalne tytuły platformy nie rozczarowują - i nie ulega wątpliwości, że „Scheda”, nowy polski serial, przyciągnie przed ekrany całą masę widzów, absorbując ich uwagę bez reszty.

Michał Jarecki
22 sierpnia na HBO Max zadebiutuje nowa polska produkcja oryginalna - „Scheda”, wcześniej znana pod roboczym tytułem „Miasto Mrozów”. Serial zapowiada się jako gęsty, pełen napięcia dramat rodzinny z elementami thrillera i kryminału.

Akcję produkcji osadzono w specyficznej, hermetycznej przestrzeni Półwyspu Helskiego. Punktem wyjścia opowieści jest śmierć Jana „Johnny’ego” Mroza - emerytowanego marynarza i lokalnego patriarchy (a przy okazji: właściciela baru, campingu i rodzinnej posiadłości), który przez lata budował swoją pozycję. Testament, który pozostawił bliskim, zamiast stać się narzędziem pojednania, otwiera drzwi do dramatycznych sporów i rodzinnych rozliczeń. Skrywane sekrety, tłumiona zazdrość i ambicje poszczególnych członków familii wychodzą na światło dzienne, a walka o spuściznę okazuje się przede wszystkim walką o władzę, tożsamość i kontrolę (w szerokim tego słowa znaczeniu).

Scheda: czego możemy spodziewać się po nowym serialu HBO Max?

Zarys fabuły oraz wypowiedzi aktorów i twórców nie pozostawiają wątpliwości, że produkcja będzie kładła nacisk przede wszystkim na psychologię postaci oraz relacje między nimi. Oszczędne aktorstwo, autentyczne dialogi oraz złożeni, niejednoznaczni, często poruszający się w sferach szarości bohaterowie to serce „Schedy”. Co ciekawe, pierwszy plan obejmuje szeroki wachlarz charakterów: wiele postaci jest tu równorzednie ważnych. Ich rozbudowane wątki przeplatają się ze sobą, ale żaden nie schodzi na dalszy plan. Pod tym kątem można porównać polski serial do... „Gry o tron”.

Warstwa psychologiczna rozciąga się zresztą na całą oś fabularną. To ona jest tu kluczowa. Spadek po majętnym nestorze rodu okazuje się być nie błogosławieństwem, wybawieniem od życiowych trudności (na co liczyła część familii) - przeciwnie: on je potęguje. Ba, generuje nowe traumy. W efekcie toksyczne relacje między członkami rodziny stają się jeszcze bardziej żrące. Intensywne emocje portretowane przez „Schedę” nie będą zatem jedynie emocjami kryminalnymi; ich źródłem będzie rodzinna atmosfera, która już wcześniej nie należała do najlżejszych i najprzyjemniejszych. Dla widza oznacza to nie tylko szansę na rozrywkowe śledzenie atrakcyjnej intrygi, lecz także - za sprawą tematycznej uniwersalności - możliwość przejrzenia się w bohaterach i pogłębienie wrażeń płynących z seansu. W końcu niemal każda i każdy z nas doświadczył trudnych rodzinnych (i nie tylko) relacji. 

Wraz ze spadkiem w rodzinę Mrozów uderzyły fale - niestety, mowa o falach toksyn, nie zaś o orzeźwiających falach Bałtyku. Kto ostatecznie w nich utonie? Czy jest jeszcze nadzieja, szansa na ocalenie rodzinnych więzi? 

Ah, byłbym zapomniał. Dorzućmy do tego wyłowione z Bałtyku bezgłowe ciało...

Sama atmosfera serialu opiera się na dusznej, nadmorskiej scenerii, w której morze staje się niemym świadkiem dramatów i zbrodni. W gruncie rzeczy fabuła jawi się jako opowieść o dziedziczeniu w szerokim sensie - nie tylko materialnym, lecz także emocjonalnym (obejmującym traumy) i kulturowym. Twórcy stawiają pytania o to, co zostaje po człowieku, gdy zabraknie go wśród bliskich, oraz jak niewidzialne więzi potrafią determinować losy kolejnych pokoleń.

Zapowiada się jeden z najmocniejszych akcentów końcówki lata na polskim rynku streamingowym.

Scheda: obsada serialu

Obsada „Schedy” to konglomerat znanych i cenionych aktorów. W roli głowy rodziny i lokalnego bohatera, Jana Mroza, zobaczymy Jacka Komana. Magdalena Popławska wciela się w Hankę - córkę, która od lat stoi najbliżej ojca, silną, twardo stąpającą po ziemi kobietę morza, właścicielkę kutrów rybackich. Grzegorz Damięcki gra Pawła, byłego piłkarza i lokalnego polityka marzącego o fotelu burmistrza, który całe życie próbował spełnić oczekiwania ojca. Z kolei Bartosz Gelner portretuje Macieja - młodszego syna, który wybrał życie w Warszawie, ale po latach wraca nad morze, by skonfrontować się z rodzinnym dziedzictwem. Towarzyszą im m.in. Michalina Łabacz, Michalina Brzuska, Zuza Galewicz, Wojciech Zieliński, Karol Pocheć i Bartek Kotschedoff.

Za reżyserię odpowiada Anna Kazejak, która ma na koncie m.in. „Szadź” i „Nieobecnych”. Scenariusz przygotował Bartosz Janiszewski - współautor „Watahy” i „Krwi z krwi”. Zdjęcia realizowali Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski, a całość powstała w Akson Studio na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Producentami są Karolina Izert i Michał Kwieciński.

Scheda: daty premier odcinków

Sezon liczy siedem odcinków, które będą udostępniane widzom co tydzień w piątek - finał zostanie wyemitowany na początku października. Premiera pilota już 22 sierpnia w HBO Max.

  • Odcinek 1: premiera 22 sierpnia 2025 r.
  • Odcinek 2: 29 sierpnia 2025
  • Odcinek 3: 5 września 2025
  • Odcinek 4: 12 września 2025
  • Odcinek 5: 19 września 2025
  • Odcinek 6: 26 września 2025
  • Odcinek 7: 3 października 2025

