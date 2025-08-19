Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
HBO Max ogłosił, kto wcieli się w rodzeństwo Rona Weasleya - Freda, George'a, Ginny i Percy'ego. Doskonały wybór.
Poznaliśmy kolejnych członków obsady serialu Harry Potter od HBO Max. Tym razem platforma ogłosiła, kto wcieli się w rodzeństwo Rona Weasleya, czyli Freda i George'a, Ginny oraz Percy'ego.
Serial Harry Potter: kto zagra Freda, George'a, Ginny i Percy'ego?
W mediach społecznościowych HBO Max pojawiła się informacja na temat castingu rodzeństwa Rona Weasleya, w którego w serialu wcieli się Alastair Stout.
Nora jest prawie pełna.
Do naszego Alastair Stouta jako Rona Weasleya dołączą Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley w oryginalnym serialu HBO Harry Potter. (Charlie jest obecnie w Rumunii, ale wkrótce do nas dołączy…)
- czytamy we wpisie.
Informacja na temat aktorów, którzy wcielą się w rodzeństwo Rona Weasleya, pojawiła się niemal trzy miesiące od daty ogłoszenia odtwórców ról Harry'ego, Rona i Hermiony.
Oto dotychczas ogłoszeni członkowie obsady serialu "Harry Potter" od HBO Max:
- Dominic McLaughlin - Harry Potter
- Arabella Stanton - Hermiona Granger
- Alastair Stout - Ron Weasley
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Profesor Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley