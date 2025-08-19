Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter

Ładowanie...

Poznaliśmy kolejnych członków obsady serialu Harry Potter od HBO Max. Tym razem platforma ogłosiła, kto wcieli się w rodzeństwo Rona Weasleya, czyli Freda i George'a, Ginny oraz Percy'ego.

REKLAMA

Serial Harry Potter: kto zagra Freda, George'a, Ginny i Percy'ego?

W mediach społecznościowych HBO Max pojawiła się informacja na temat castingu rodzeństwa Rona Weasleya, w którego w serialu wcieli się Alastair Stout.

Nora jest prawie pełna. Do naszego Alastair Stouta jako Rona Weasleya dołączą Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley w oryginalnym serialu HBO Harry Potter. (Charlie jest obecnie w Rumunii, ale wkrótce do nas dołączy…) - czytamy we wpisie.

Informacja na temat aktorów, którzy wcielą się w rodzeństwo Rona Weasleya, pojawiła się niemal trzy miesiące od daty ogłoszenia odtwórców ról Harry'ego, Rona i Hermiony.

REKLAMA

Oto dotychczas ogłoszeni członkowie obsady serialu "Harry Potter" od HBO Max:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

REKLAMA

Anna Bortniak 19.08.2025 17:26

Ładowanie...