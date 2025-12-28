Logo
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami

Rok 2026 zapowiada się znakomicie dla miłośników snutych na ekranie historii - zarówno jeśli chodzi o produkcje pełnometrażowe, jak i seriale. Dziś skupimy się na tych drugich. Oto najbardziej wyczekiwane i potencjalnie najciekawsze odcinkowe produkcje kolejnych 12 miesięcy.

Michał Jarecki
seriale 2026
Ostatni rok - moim zdaniem - był znacznie ciekawszy serialowo niż filmowo. Serwisy streamingowe dowiozły nam całą masę świetnych produkcji i choć część tych najgłośniejszych okazała się rozczarowaniem, to i tak zostaliśmy zasypani mocą odcinkowych perełek.

Nadszedł czas, by spojrzeć w przyszłość. Przyszły rok również obrodzi w seriale z ogromnym potencjałem. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdzamy listę przyszłorocznych zapowiedzi i wybieramy najciekawsze serialowe premiery 2026 r. Dodam, że skupiamy się tu wyłącznie na zupełnie nowych produkcjach, nie zaś na kontynuacjach starszych tytułów.

Seriale 2026: najciekawsze i najbardziej oczekiwane nowości:`

  1. Rycerz Siedmiu Królestw
  2. The Fall and Rise of Reggie Dinkins
  3. Blade Runner 2099
  4. Crystal Lake
  5. DTF St. Louis
  6. Elle
  7. Spider-Noir
  8. Stuart Fails to Save the Universe
  9. VisionQuest
  10. Latarnie
  11. The Testaments
  12. Wonder Man
  13. Dutton Ranch
  14. Rooster
  15. Half-Man
Rycerz Siedmiu Królestw

Nowy serial z uniwersum „Gry o tron” bazujący na zbiorze opowiadań o Dunku i Jaju - a konkretnie na pierwszej z trzech dotychczas powstałych nowel (Martin planuje napisać ich więcej). Sześć półgodzinnych epizodów, a zwiastuny i sam autor zapowiadają produkcję bardzo, bardzo wierną oryginałowi. Start już 19 stycznia.

The Fall and Rise of Reggie Dinkins

Sportowa komedia o odkupieniu, w której Tracy Morgan gra Reggie’ego - wypalonego byłego gwiazdora futbolu, próbującego wrócić do łask zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Zdesperowany, by odbudować reputację, Reggie zatrudnia bezwzględnie szczerego filmowca Arthura Tobina (Daniel Radcliffe), który ma udokumentować jego drogę do odzyskania sympatii fanów i rodziny.

Blade Runner 2099

Nowa historia w stworzonym przez Ridleya Scotta uniwersum, osadzona dekady po ostatnim filmie. O fabule nie wiemy zbut wiele. Michelle Yeoh gra tu Olwen - replikantkę zamieszkałą w Los Angeles wciąż zdefiniowanym przez sztucznych ludzi, władzę korporacji i egzystencjalne niepokoje. Chcąc stamtąd uciec, bohaterka połączy siły z człowiekiem, Corą (gwiazda "Euforii", Hunter Schafer). W tle: spisek zagrażający całemu miastu.

Crystal Lake

Oparty na marce "Piątek, trzynastego" serial pełniący funkcję prequela filmu z 1980 roku. W produkcji Linda Cardellini gra Pamelę Voorhees, a Callum Vinson pojawia się jako młody Jason Voorhees. Zamiast opierać się wyłącznie na krwawej jatce, "Crystal Lake" ma podobno czerpać tonalnie z paranoicznych thrillerów lat 70., stawiając na nietypową grozę, psychologię i narastające powoli napięcie. Przy showrunnerze Bradzie Calebie Kane’ie ("To: Witajcie w Derry" oczekiwania są wysokie.

DTF St. Louis

Nadchodząca czarna komedia HBO z Jasonem Batemanem, Davidem Harbourem i Lindą Cardellini. Serial skupia się na pokręconym trójkącie miłosnym trzech osób, które próbują poradzić sobie z rozczarowaniami i lękami wieku średniego. Całość ostatecznie doprowadzi do przedwczesnej śmierci jednego z nich.

Elle

Opowiedzieć o wczesnym życiu Elle Woods - na długo przed Delta Nu na UCLA i Harvard Law School. Lexi Minetree z „błogosławieństwem” Reese Witherspoon wciela się w Elle z czasów liceum. Produkowany przez Hello Sunshine Witherspoon serial ma zaproponować podejście wierne, a zarazem świeże.

Spider-Noir

Nicolas Cage w komiksowym serialu live-action wcieli się w podupadłego detektywa Bena Reilly’ego, działającego też jako Spider-Noir w latach 30. w Nowym Jorku. Ośmioodcinkowa seria opowie mroczną, stylową i skupioną na postaciach interpretację komiksowego uniwersum Spider-Mana Noir. Jest to jednocześnie projekt pasji Cage’a, który bardzo rzadko bierze udział w odcinkowych produkcjach.

Stuart Fails to Save the Universe

Spin-off od HBO Max osadzony po wydarzeniach z "Teorii wielkiego podrywu". Serial przywraca ulubieńców fanów: Stuarta Blooma, Berta Kibblera, Barry’ego Kripkego i Denise, ale prowadzi markę w zaskakującą stronę - przygodowego science fiction. Stuart przypadkowo uruchamia multiwersalny „Armageddon” i musi wraz z Denise, Berdem i Kripkem przywrócić rzeczywistość do porządku, spotykając po drodze alternatywne wersje znanych postaci.

VisionQuest

Trzecia część nieoficjalnej „trylogii” po "WandaVision" i "Agatha All Along". Paul Bettany wraca jako Vision, który po wydarzeniach z "WandaVision" próbuje odzyskać pamięć i poczucie człowieczeństwa. W obsadzie jest też James Spader, ponownie jako Ultron - pojawiający się zarówno w formie robotycznej, jak i ludzkiej.

Latarnie

Nowy aktorski serial DCU w formule „buddy-cop” - śledztwa korpusu Zielonych Latarni przeprowadzane na Ziemi. Będzie to jedna z kluczowych telewizyjnych odnóg nowego DC. Niestety, nie znamy więcej szczegółów.

The Testaments

Bezpośrednia kontynuacja świata „Opowieści podręcznej”, oparta na powieści Margaret Atwood z 2019 r. Oś narracji opierze się na trzech bohaterkach: Ciotce Lidii oraz dwóch młodych kobietach, które dorastały po przeciwnych stronach granicy/porządku Gileadu: Agnes i Daisy. Bruce Miller opisywał ton jako coś w rodzaju „Mean Girls dorastające w Gileadzie”: więcej perspektywy młodych kobiet i inny kąt patrzenia na system, ale nadal w tym samym, dusznym świecie.

Wonder Man

Nadchodząca ośmioodcinkowa produkcja Marvela dla Disney+, której premiera zaplanowana jest na 27 stycznia 2026. Opowiada nam o aspirującym aktorze Simonie Williamsie (w tej roli Yahya Abdul-Mateen II), który staje się superbohaterem (ciekawy pomysł: motywy superhero połączą się ze światem Hollywood). Zobaczymy tu też Bena Kingsleya, powracającego jako Trevor Slattery. Serial ma wprowadzić nowy styl do MCU - skupi się na komediowej satyrze na przemysł filmowy.

Dutton Ranch

Kolejny spin-off "Yellowstone". Kelly Reilly i Cole Hauser powrócą jako małżeństwo, które stworzy swoje własne miejsce na ziemi.

Rooster

Nowy serial komediowy od HBO ze Stevem Carellem w roli głównej. Akcja rozgrywa się na uniwersyteckim kampusie i skupia się na trudnej relacji ojca (Carell) z córką. 10 odcinków, Bill Lawrence i Matt Tarses za sterami. Premiera już w marcu.

Half-Man

Nowy projekt twórcy głośnego "Reniferka". Serial ma ponoć czasową rozpiętość prawie czterech dekad (od lat 80. do współczesności) i bada relację dwóch braci (od okresu nastoletniego po dorosłość) oraz tematy męskości, traumy, gniewu, ale też chwil czułych i ciepłych momentów z życia - na tle zmieniającego się stopniowo świata.

Michał Jarecki
28.12.2025 11:31
Tagi: Co obejrzeć?
