Nowy film DC trafił już na ekrany kin, ale najnowsza produkcja kiepsko sobie radzi w box office i zbiera kiepskie recenzje. Sam co prawda uważam „Shazam: Gniew bogów” za całkiem niezłe widowisko, no ale nie da się ukryć, jestem w mniejszości, a hitem to on nie jest. Do tego wyszły na jaw pewne fakty, które rzucają się cieniem na Dwayne’a Johnsona, czyli słynnego The Rocka i filmowego Black Adama. Zachary Levi na Instagramie nie pozostawił na nim suchej nitki.