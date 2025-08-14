Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?

Ładowanie...

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i przypada na dzień 15 sierpnia. Jest to tradycyjnie dzień wolny od pracy ze względu na to, że tego samego dnia odbywa się również ważne święto dla katolików, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Święto Wojska Polskiego jest jednym z najważniejszych świąt wojskowych w Polsce, dlatego też jest przez Polaków hucznie obchodzone - w Warszawie odbywają się defilady wojskowe (w tym roku po raz pierwszy w historii uroczysta parada odbędzie się również na wodach Bałtyku), a pod Grobem Nieznanego Żołnierza składane są wieńce. Gdzie obejrzeć uroczystości?

Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie obejrzeć transmisję na żywo?

Uroczystości związane z dniem 15 sierpnia będzie można śledzić w telewizji - od godziny 9:50 będą je emitowały kanały TVP1, TVP Info oraz TVP Polonia. Będzie można wówczas zobaczyć m.in. uroczystą odprawę wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

O godzinie 11:45 w TVP rozpocznie się natomiast transmisja wielkiej defilady wojskowej, która wystartuje na Wisłostradzie o godzinie 12:00. Podczas przemarszu będą obecne najnowocześniejsze sprzęty wojskowe, takie jak bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K czy czołgi K2 i Abrams. Widzowie będą mogli zobaczyć nie tylko pojazdy lądowe - w powietrze wzniosą się samoloty F-16 oraz śmigłowce. Cała transmisja z defilady ma potrwać około 2 godziny.

Ci, którzy nie posiadają telewizorów, będą mogli obejrzeć relację online za pośrednictwem TVP VOD.



14.08.2025

