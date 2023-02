Przez 30 lat szpiegował dla Rosjan. Na HBO Max trafił świetny serial, który opowiada jego historię

Kulisy dekonspiracji podwójnego agenta w tej miniserii mają za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania: w jaki sposób Philby uciekł z Bejrutu, by zbiec do Moskwy? Czy ktoś jeszcze był z nim w zmowie? Czy Philby przechytrzył najbliższego przyjaciela, Elliotta, czy może byli ze sobą w zmowie? Oglądając „Szpiega” musimy pamiętać, że niektóre postacie i sceny zostały dopisane w celach dramatycznych - przy jednoczesnej dbałości o wierność kluczowym faktom. Ta jedna z najbardziej fascynujących brytyjskich historii XX wieku poprowadzona jest jak klasyki gatunku - nie liczcie zatem na zawrotne tempo.



To wyjątkowo nieśpieszna (i - niestety - momentami nieco się dłużąca) opowieść rozgrywająca się w zadymionych pokojach i skupiona wokół powściągliwych, chłodnych mężczyzn w tweedowych marynarkach. Nie oczekujcie od niej licznych zwrotów akcji - to nie ta dynamika. To raczej portret brytyjskiej klasy rządzącej, który chętnie pochyla się nad budową relacji między dwojgiem przyjaciół - i jej nagłym końcem. Osobiście czuję w tej materii pewien niedosyt: to właśnie stosunki między Philbym i Elliottem są najmocniejszym, najciekawszym komponentem produkcji. Poza nim dostajemy po prostu poprawną szpiegowską produkcję, w której nic nas nie porwie, bo brakuje jej iskry - czegoś, co poruszy widza i zakotwiczy głębiej w tej opowieści.



Bogata scenografia (pierwszorzędne odtworzenie realiów), dbałość o detale (te kostiumy!), świetny casting (obaj - Lewis i Pearce - doskonale sprawdzają się w swoich rolach), skrupulatne odwzorowanie specyfiki ówczesnej obyczajowości brytyjskiej - pod względem realizacyjnym serial można jedynie chwalić. Tym z was, którym fascynująca historia Philby’ego jest obca, polecam: „Szpieg wśród przyjaciół” relacjonuje ją w dostatecznie atrakcyjny sposób.